Críticas políticas por la ola de incendios: Canga lamenta que el Gobierno dejó sin gastar 6 millones en prevención y Tomé que los bomberos “no tienen los suficientes medios”

Los candidatos del PP y Podemos a la presidencia del Principado han levantado esta mañana la voz contra la gestión del Gobierno autonómico en la política anti incendios, tras sendas visitas a las zonas más castigadas por el fuego desde el pasado miércoles en el Occidente de Asturias.

Diego Canga, el cabeza de lista popular, tras ver el impacto de los incendios en Villayón y Valdés, ha lamentado que el Ejecutivo de Adrián Barbón “ha dejado sin gastar seis millones para la prevención”, “es incompresible que 12 camiones cisterna adquiridos este año no se hayan utilizado y que la ejecución presupuestaria no haya funcionado correctamente, ayudando a la catástrofe”. El candidato del principal partido de la oposición también ha señalado la contradicción entre las declaraciones de Barbón “que afirma que el 100 por cien de los incendios es obra de los pirómanos, que no coincide con las manifestaciones del Ministro del Interior, que en ningún momento habló de criminalidad”.

Por su parte, Covadonga Tomé acudió a varias zonas de Valdés, concejo del que es originaria, y señaló a la administración autonómica en la magnitud de estos fuegos porque “no ha habido una buena política de prevención de incendios, de limpieza de los montes y tampoco hay suficiente dotación de los cuerpos de extinción de incendios”.