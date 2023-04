"120 incendios no pueden ser todos provocados": el PP cuestiona la tesis del "postureta" Barbón sobre el origen del fuego en los montes asturianos

José Agustín Cuervas-Mons, portavoz de campaña del Partido Popular asturiano, ha comparecido esta mañana en la sede del partido en Oviedo ante los medios de comunicación para exponer la postura del PP sobre la gestión por parte de Adrián Barbón de la crisis generada por la ola de incendios que ha castigado el Principado.

Dudas sobre el origen de los incendios

“120 incendios no pueden ser todos provocados. Necesitas una banda para hacer algo así. ¿Qué va a hacer Barbón? ¿Maldecir a los terroristas? ¿No va a hacer nada más? Tapa así su incompetencia y el daño que ha hecho a Asturias por querer salir en todas las fotos y no querer trabajar”.

Críticas a la gestión de Barbón

“Barbón es tendente a no asumir responsabilidades. Repite que los pirómanos organizados son los únicos responsables y que no hay otra razón. Queremos la misma condena que desea Barbón para los pirómanos, pero reducir el problema a esto es una simpleza, que es la forma que tiene barbón de justificarse siempre, de justificar ahora su mala política de prevención de incendios. Hay que preguntarse qué ha hecho estos años en prevención y repoblación”.

“Este gobierno no ha actualizado el Plan Forestal de Asturias, ni hay un programa específico de biomasa. Ésta es la triste realidad que Barbón intenta ocultar con pirómanos. No es razonable. El presidente siempre tiene excusas para incumplir su programa. No dudamos de que existan pirómanos, siempre han existido. Deseamos tanto o más que Barbón que acaben en la cárcel, pero esto es reducir el problema a la simplicidad absoluta, es el relato que le viene bien para ocultar su inacción. Este gobierno siempre se ha caracterizado por este mantra: “ni una mala palabra ni una buena acción”. Es todo postureo. Ni el ministro Marlaska, que achaca los incendios al cambio climático, está de acuerdo con Barbón”.

Barbón, como Pedro Sánchez

“Barbón no es más que un reflejo de la política de Pedro Sánchez, que consiste en postureo, postureo y más postureo; salir en las fotos y nada más”.

"Hemos actuado con lealtad institucional"

“El PP ha actuado con lealtad institucional. Hemos sido impecables, ellos muchas veces no tienen esta lealtad. Aseguro que en todo momento Canga ha estado contacto con alcaldes y portavoces, informado de todo al minuto”.

Solidaridad con los afectados

“Reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con los afectados. Igualmente, queremos agradecer a medios de extinción su labor, y de manera especial de los ganaderos. No solo han arriesgado sus vidas, incluso también su propio patrimonio, intentado extinguir el fuego con sus cubas y sus tractores. Todo ello desinteresadamente”.