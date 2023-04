Covadonga Tomé emplaza a la dirección de Podemos a confirmar que inscribirá la lista votada por la militancia

No hay tregua, ni un día sin controversia, ni una acusación sin respuesta en la guerra interna de Podemos Asturias. Este miércoles ha irrumpido en escena la ministra de Igualdad, Irene Montero, para suscribir la interpretación de la dirección nacional y asegurar que el expediente abierto contra la candidata de la formación a la presidencia del Principado, Covadonga Tomé, no se parece nada a un intento de purgar a la cabeza de lista electa en primarias. “Entiendo que contra Podemos se intentan utilizar todos los argumentos”, dijo la ministra en la emisora Radiocable, “pero es rotundamente falso lo que se está diciendo. Lo que hay es una investigación del comité de Salud Laboral que es independiente de la dirección y no tiene nada que ver con las primarias”.

Venía así Montero a avalar la tesis oficial sobre la denuncia por acoso que tramita el mentado organismo y que no tiene, a juicio de la dirección del partido, intencionalidad política alguna. Frente a esto se esgrime la amenaza de expulsión que observan los afines a Tomé y la propia candidata no ha dejado pasar un minuto para responder a la Ministra con un desafío. “ Ione (Belarra) e Irene (Montero) dicen que no hay expulsiones en Asturias y que mi expediente no tiene relación con las primarias”, ha escrito en las redes sociales. “Les emplazo a confirmar que inscribirán la candidatura íntegra votada por 1.600 personas, sin manipular la democracia”. Echa también la cuenta de los purgados hasta ahora y le salen catorce en un año: “Tres candidatos de la lista electoral, dos exdiputados, un concejal en Oviedo, dos exportavoces, dos exsecretarias de organización, un representante sindical, un exsecretario general asturiano y uno de Oviedo y cinco trabajadores expulsados, despedidos o expedientados”. La campaña de recogida de firmas para tratar de forzar la convocatoria de una asamblea ciudadana que “blinde” la lista ganadora de las primarias ha recogido quinientas firmas de inscritos, dice, en 24 horas –de las aproximadamente 1.400 que sus promotores calculan que necesitan para conseguir su propósito– y a esta petición para “que se respete la democracia en Podemos” y se detengan “las expulsiones a mi sector” se han añadido “tres de los cuatro diputados” autonómicos de la formación y dieciséis de sus 26 concejales. “Lo ve toda Asturias y es hora de que se escuche en Madrid”, concluye. El mensaje de Tomé trata de convencer a la líder nacional, Ione Belarra, y a la ministra Montero para que “caminemos junto a nuestra militancia. Las primarias de Podemos Asturias en 2022 fueron las de mayor participación de Podemos en todo el Estado”, resalta. “Nuestra victoria fue rotunda y trajo optimismo y esperanza. No se debe fallar a las inscritas”. En un emplazamiento al alto el fuego, acaba con una invitación a recapacitar, porque “los enemigos han de estar fuera. Necesitamos un Podemos donde quepamos todas. Trabajar juntas para cambiar Asturias y España. Sanidad, dependencia, condiciones de trabajo dignas. Igualdad sin fisuras. Asturias puede ser punta de lanza del cambio en dos meses. Ese es mi horizonte”.