La diputada Nuria Rodríguez abandona Podemos Asturies al considerar que "no encaja" en la deriva del partido

La hasta ahora diputada de Podemos Nuria Rodríguez ha expresado su voluntad de abandonar Podemos. “El proyecto se repliega hacia adentro y está lejos de la política de apertura de los círculos y de participación ciudadana con el que nació”, ha señalado a LA NUEVA ESPAÑA. Nuria Rodríguez no ha expresado cuál será su futuro político, que la sitúa en el futuro proyecto Sumar de Yolanda Díaz. “Ya no encajo”, resume.

La salida de la diputada y exconcejala en Gijón se produce tras la escalada de sanciones en Podemos Asturies. En una entrevista publicada por LA NUEVA ESPAÑA, Nuria Rodríguez hizo un llamamiento a resolver en una asamblea las cuitas internas y afirmó que “la vía punitiva no tiene que ver con la política; si se recurre a ella es que no se gestionó bien”. Después de que la dirección de Podemos ejecutase la expulsión de Daniel Ripa de la formación, Rodríguez también anunció que no votaría una posible sanción en el marco del grupo parlamentario al que fuera secretario general del partido en Asturias.