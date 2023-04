Desconfianza en Podemos y temor a que se altere la lista regional

La desconfianza en Podemos no amaina en una semana clave para que se cierren y registren las candidaturas autonómica y municipales. La candidata regional del partido, Covadonga Tomé, elegida en primarias, anunció ayer que viajará este sábado a Zaragoza, donde el partido celebrará un gran mitin de ámbito nacional, y al que Tomé no ha sido convocada. La candidata asturiana acudirá con la intención de reunirse con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

"Es cierto que ella salió respaldando mi candidatura y deseándome suerte, pero en estos momentos se están diciendo unas cosas y haciendo otras", señaló Tomé. En concreto, la candidata al Principado recalca que ha habido "varios actos" del partido "en los que Asturias no ha estado presente". En concreto se refiere al que tendrá lugar este sábado, la denominada "Fiesta de la Primavera", a la que Tomé no ha sido invitada; tampoco los candidatos de Extremadura o Navarra. No obstante, el coordinador regional Rafa Palacios ha asegurado que sí acudirá junto a otros integrantes del partido.

Pero el divorcio entre la candidatura y la dirección regional persiste. Y se ha acrecentado después de los acontecimientos en la asamblea local de Langreo. Allí, la dirección regional del partido ha forzado que prevalezca la candidatura encabezada por el propio Palacios, pese a que unas primarias celebradas el 24 de marzo y luego invalidadas dieron la victoria al sector crítico, dispuesto a dejar el partido en bloque.

Los acontecimientos de Langreo hay puesto en alerta a los afines a la candidatura de Tomé. "En Langreo se produjo un auténtico atropello a la democracia, y Palacios se autoproclama candidato, cargándose la lista que los militantes votaron", señaló ayer Tomé. Además, el cambio en Langreo se realizó amparándose en una consulta a la Comisión de Garantías Democráticas Estatal, que vendría a confirmar en un dictamen la capacidad de la dirección para modificar una candidatura cuando el resultado de las primarias quedase "desvirtuado por motivos sobrevenidos".

Vanesa Llaneza, quien según los críticos de Langreo debería ser la candidata, afirmó ayer que "Rafael Palacios se encuentra en su momento de mayor desligitimidad" y advierte de que esa podía ser "la antesala para una operación similar en Asturias contra la candidatura autonómica".

Las críticas internas arreciaron ayer sobre Rafa Palacios. El que fuera secretario general de Podemos, Daniel Ripa, afín a Tomé, afirmó que en Langreo "se consuma una de las mayores vergüenzas de Podemos" y que se "expulsa a media organización" para aplicar "el método Palacios, por el que estará 16 años de cargo público". También expresó su malestar el exdiputado Héctor Piernavieja: "No hay ni una brizna de Podemos en cómo Rafa Palacios ha llegado a ser candidato por Langreo; no debería seguir ni un minuto más al frente" de la organización. "Hemos intentado contactar (con Belarra) para hablar de cosas pendientes, pero no lo hemos logrado", señaló Tomé. Por eso, irá unilateralmente a Zaragoza a tratar de obtener una audiencia con la líder nacional del partido.