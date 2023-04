El PP, a sumar con "la ola de Feijóo" para ganar peso en el mapa municipal asturiano

El PP quiere aprovechar "la ola de Feijóo" para ganar peso en el mapa municipal asturiano y "acabar con el control de la FSA sobre el municipalismo, que adormece y somete a los territorios". Son las ideas fuerzas que trasladaron ayer el secretario general de los populares asturianos, Álvaro Queipo, y su alcalde más veterano, José Manuel Fernández "Chami", de Peñamellera Baja, ante la cita electoral del 28-M, a la que los populares asturianos concurren con el doble objetivo de superar los siete alcaldes actuales y lograr el gobierno del Principado, con Diego Canga al timón de la candidatura autonómica. "Estamos empecinados en que nuestros alcaldes sean más, por higiene democrática en Asturias", proclamó Queipo.

La reconquista del mapa municipal y del gobierno autonómico reunió ayer en el salón principal de un restaurante de Guyame, a dos kilómetros de Posada de Llanera, a buena parte de la historia del PP asturiano, en un evento que contó con la presencia del vicesecretario general de Organización, el gallego Miguel Tellado, y con el exalcalde de León, Antonio Silván. Para el cabeza de lista autonómico, Diego Canga, el salón "abarrotado" de alcaldes y exalcaldes era la prueba de "la buena salud del PP de Asturias, estamos en buena forma, muy animados y dispuestos a hacer todo lo necesario para ser presidente del Principado y conseguir un número muy elevado de alcaldes, detrás de un líder, Núñez Feijóo, al que apoyamos con todas nuestras energías". Tellado agradeció ver al partido "más unido que nunca" , cuando quedan poco más de 40 días para la doble cita con las urnas del último domingo de mayo. "Es verdad que en la familia se discute, Mal hecho (...) Si hoy estamos en condiciones de ganar las próximas elecciones aquí, en Asturias, es porque este partido está más unido que nunca y el éxito es vuestro", destacó Tellado, para quien "el PP está listo, por primera vez en mucho tiempo para ganar y gobernar en Asturias", una consigna bastante similar a la que lanzó semanas atrás el coordinador nacional del partido, el andaluz Elías Bendodo, en su visita de precampaña. "Diego es un valiente, un gran capitán y tiene detrás de él a todo el PP de Asturias", aseguró el número tres de los populares. "Es mentira que en Asturias os tengáis que resignar a la mediocridad que representa Barbón", animó Tellado.

El mensaje de unidad estaba en el guión desde el minuto 1, cuando Álvaro Queipo pidió un aplauso a la memoria de Sergio Marqués, probablemente la primera ovación en masa de la organización popular al que fue su único presidente autonómico, 25 años después de la crisis que acabó en su expulsión. Como quiera que toca arrimar el hombro y remar juntos, el vicesecretario general de los populares asturianos agradeció "la presencia de dos presidentes del partido, como Mercedes Fernández e Isidro Fernández Rozada", también aplaudidos.

Hubo videos de recuerdo tanto los exalcaldes ya fallecidos, como Manuel Bedia, José María León, o José Cachafeiro, y a los que ya no están en política, como Gabino de Lorenzo, que no estuvo presente, Agustín Iglesias Caunedo o de los exregidores José Avelino Sánchez (Llanera) y Salvador Méndez (Coaña), que vivieron in situ el tributo. Hablaron también los siete alcaldes actuales, "nuestros héroes", según Queipo. "Se que soy alcalde de Oviedo gracias al PP", reconoció Alfredo Canteli, quien animó "a construir la nueva pirámide política que España necesita", con más gobiernos locales y autonómicos populares, "para acabar con el socialismo desbocado y radical de Pedro Sánchez".