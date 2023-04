La Comisión Europea indaga si Canga quebró la confidencialidad sobre las ayudas a Arcelor

La Comisión Europea afirma en una respuesta escrita que está «tratando conforme a las normas aplicables» la indagación sobre si el candidato del Partido Popular, Diego Canga, alto funcionario de la UE en excedencia, incumplió la normativa comunitaria al anunciar que se autorizarían las ayudas europeas a Arcelor-Mittal, antes de que oficialmente Bruselas las proclamase y lo hiciese la ministra Reyes Maroto. A raíz de ese hecho, el PSOE presentó en Bruselas, el 23 de febrero, una pregunta escrita con carácter prioritario en la que interrogaba si Canga habría infringido con sus anuncios el reglamento que rige a los funcionarios.

La respuesta se hizo esperar y llegó ayer. En ella, el comisario de Presupuestos y Administración, Johannes Hahn, confirma que «la situación» referida a Diego Canga «está siendo tratada conforme a las normas aplicables», que relata en el documento. Concretamente, el artículo 17 del Estatuto de los funcionarios establece que «los miembros del personal de la Comisión deben abstenerse de divulgar sin autorización cualquier información que no hayan recibido con ocasión de sus funciones, salvo que esa información se haya hecho pública». Asimismo, el artículo 8 de dicho Estatuto, refiere que «todo incumplimiento de las obligaciones estatutarias por un miembro del personal puede dar lugar a un procedimiento disciplinario por parte de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos».

A tenor de esta respuesta, el eurodiputado socialista Jonás Fernández recalca que «la Comisión Europea investiga a Diego Canga por desvelar información confidencial sin autorización». Para Fernández «la autoridad facultada para proceder a los nombramientos estaría llevando a cabo una investigación que podría en última instancia culminar en distintas sanciones, incluidas la separación del servicio, la clasificación en un grupo de funciones inferior o el descenso de grado en el mismo grupo de funciones»

Sobre este asunto, el propio Diego Canga quitó hierro a la respuesta: «La comisión no ha considerado prioritaria la pregunta del PSOE porque no la ha contestado en las tres semanas que están establecidas para este tipo de cuestiones». Para Canga, se trata de una respuesta de trámite. Fuentes próximas al candidato recalcaron que el asunto no preocupa al aspirante a la Presidencia del Principado y que sobre esta cuestión no se le ha recabado información alguna por parte de la Comisión, lo que cabría esperar en un procedimiento de investigación.

Una vez que el PSOE registró la pregunta relativa a Canga, el PP registró en el Parlamento europeo otra preguntando si el alto funcionario italiano Nicola de Michelis también se excedió al afirmar en Asturias que el Gobierno regional había gestionado bien las ayudas europeas.