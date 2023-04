Marcaje "a lo Gentile" a la vencedora de las primarias de Asturias para que no se acercase a Ione Belarra en Zaragoza

Covadonga Tomé, la ganadora de las primarias para ser la candidata de Podemos a las elecciones al Principado, y todo su equipo recibieron un férreo marcaje en Zaragoza para evitar que se acercasen a la presidenta de la formación morada, Ione Belarra, en la Fiesta de Primavera, el acto que sirvió de lanzadera a la precampaña para las elecciones del 28-M. "Al entrar en el recinto con banderas azules y amarillas y el gaitero que nos acompañaba, nos encontramos con que teníamos a 'nuestra disposición', siguiéndonos a todas partes y marcándonos estrechamente para que no pudiéramos acercanos a las personas que estaban en el escenario", ha relatado hoy Covadonga Tomé para denunciar la situación que está viviendo prácticamente desde que se impuso en las primarias del pasado mes de noviembre.

En el Mundial de España-1982 el italiano Gentille sometió a un implacable marcaje a un joven Diego Armando Maradona, que cosido a patadas, agarrones y otras triquiñuelas defensivas de la época, impensables en el fútbol actual con decenas de cámaras que graban hasta el más nimio detalle, acabaría siendo expulsado en el siguiente partido ante Brasil por una reacción ante Batista que acabó pagando los platos rotos del duro defensa italiano. Cuarenta años después, Covadonga Tomé está viendo cómo varios de sus compañeros son descabalgados de la lista autonómica de Podemos a golpe de expediente, expulsión y suspensión y en su entorno llevan semanas temiendo que a ella le acabe pasando algo similar pese a que el coordinador autonómico interino, Rafael Palacios, aseguró hace apenas un mes que será la candidata, una condición que ratificó más recientemente Ione Belarra al ser preguntada en una rueda de prensa. La secretaria general y ministra deseó entonces suerte a Covadonga Tomé en las elecciones, pero en cambio este sábado no tuvo a bien verse con ella unos minutos para despejar las muchas dudas e incertidumbres existentes.

Covadonga Tomé afeó esta mañana en rueda de prensa , en Gijón, el hecho de que Ione Belarra, que eludió en todo momento el encuentro con ella, «se marchó en mitad del acto, sin despedirse siquiera. Jorge Fernández y yo pudimos acercarnos finalmente a Lilith Verstringe, con la que pudimos hablar dos minutos escasos». Añadió que la secretaria de Organización «nos dijo que estaba ocupada, que tenía que atender a los medios de comunicación. Nos emplazó para una conversación por la tarde, por la tarde volvimos pero ella no volvió. Le mandamos varios mensajes, la llamamos en varias ocasiones pero no contestó», explicó esta mañana. Total, que la candidata de Podemos Asturias no vio cumplido ninguno de los dos objetivos con los que había ido al evento de Zaragoza. "El primero era volver a Asturias con la seguridad absoluta de que la lista que llega a mayo es la que encabeza Covadonga Tomé y en la que continúan Xune Elipe como número dos, Laura Tuero como tres y Jorge Fernández como cuatro, sin ningún tipo de manipulación. El segundo era abandonar de una vez la anticampaña y ponernos a hacer campaña», precisó. La respuesta por parte de la dirección estatal es, a juicio de Tomé, «un capítulo más de un montaje que comenzó en noviembre, cuando tuvimos el atrevimiento de ganar las primarias y se decidió desde la dirección asturiana y, por lo que estamos viendo, desde la estatal probablemente también, que no fuera nuestra candidatura la que llegara a las elecciones de mayo».

La candidata a la Presidencia del Principado recordó que el periodo para el registro de las listas electorales se iniciará el próximo miércoles, día 19, y exigió a la dirección estatal y a la dirección asturiana interina «que la lista autonómica no se manipule, que no se introduzca de forma aleatoria a personas diferentes de las que ganaron las primarias». Ante esta situación, Tomé contraataca. En primer lugar critica a Ione Belarra porque «hizo un discurso en el que repasó la tradición revolucionaria de la lucha obrera, de la lucha en la calle, mencionando a todas las comunidades autónomas a excepción de Asturias. Por lo visto, en Asturias no hay lucha obrera, no hay lucha en la calle, no la hubo ni quieren que la haya». Y mostró su malestar ante el hecho de que Rafael Palacios, portavoz parlamentario en la Junta General y coordinador interino en Asturias, estaba «en primera fila, aplaudiendo este discurso en el que Asturias ni siquiera tuvo una mención. Me imagino que a cambio de ese aplaudir sin protestar estará quizás todavía en Zaragoza decidiendo de qué manera van a manipular la lista antes del 19 de abril».

Por su parte, Laura Tuero, portavoz del Grupo Municipal de Podemos-Equo Xixón y número tres de la candidatura autonómica, señaló que, a poco más de un mes de las elecciones, «todavía no hay ni siquiera comité de campaña. Por primera vez desde que se fundó este partido, en 2014, no tenemos comité de campaña ni el apoyo de los municipios, y tampoco sabemos absolutamente nada de la organización estatal, que fue a todos los territorios menos a Asturias. Incluso hemos tenido que preguntar quién es la persona que representa a Podemos Asturies en la Junta Electoral Provincial, porque no tenemos ninguna información». Denunció que «más que una campaña estamos ante una anticampaña. No se está respetando la voluntad mostrada por el 60% de una de las organizaciones de Podemos más fuertes del Estado, como es la asturiana».

Xune Elipe, número dos de la lista, lamentó «el papel que están jugando determinados personajes supuestamente asturianistas que lo único que están haciendo es servir al centralismo más rancio (...) ¿Qué podemos esperar si esa gente llega al Parlamento cuando dentro de su propia organización no son quien a defender los intereses de Asturias?».