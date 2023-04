La dirección de Podemos Asturias rotunda: “Covadonga Tomé Nistal será nuestra candidata autonómica, siempre que ella quiera”

La dirección autonómica de Podemos quiere despejar dudas y acabar con el “ruido interno” sobre su lista autonómica. “Covadonga Tomé Nistal va a ser la candidata de Podemos a la presidencia del Principado, siempre que ella quiera”, acaba de manifestar Rafael Palacios, el responsable autonómico del partido, con carácter interino debido a la baja de la coordinadora, Sofía Castañón.

Palacios ha confirmado que los integrantes de la lista autonómica de la formación morada serán “los elegidos por la militancia, que no tengan una sanción o un expediente en curso”. Una afirmación que deja fuera “a una persona”, según precisó luego la portavoz autonómica y concejal en Oviedo, Ana Taboada. Es decir, la lista que presente Podemos a las elecciones autonómicos la próxima semana a las elecciones autonómicas no incluirá el nombre del médico Jorge Fernández, ya que está suspendido de militancia. El coordinador interino de Podemos ha sido preguntado por el plantón de Ione Belarra este pasado sábado en Zaragoza, durante el transcurso de una rueda de prensa acerca de las carencias de personal en centros de menores del Principado. “Belarra intervino y se fue antes de que acabara el acto porque tenía responsabilidades que atender con sus hijos. No vi que se reuniera con nadie y por esta dirección no pasó ninguna solicitud de reunión”, precisó Palacios. Si comentó el también portavoz de Podemos en la Junta General que desde el pasado jueves, día 13, ha intercambiado varios mensajes con Covadonga Tomé para tratar de cerrar una reunión con la candidata y con gente de su equipo, que en principio tendrá este jueves, día 20. Precisamente la “número tres” de la candidatura regional, Laura Tuero, se quejaba este domingo de que a unos días de registrar la lista todavía no se ha reunido el comité de campaña. Palacios aseguró que esa reunión, la del jueves, tiene como fin hablar de una campaña “que ya se va construyendo en el ámbito municipal y ahora en el autonómico”.

Ana Taboada hizo un llamamiento puertas adentro de Podemos Asturias para que cese “el ruido interno” y añadió que “no se puede insultar a una persona que es compañera a través de las redes sociales”, en alusión a las publicaciones sobre Rafael Palacios este sábado en la Wikipedia, donde lo definieron como “vividor de la política y carnicero político español”. La portavoz autonómica de la formación morada afirmó que “Rafa Palacios está sufriendo lo indecible y yo también. Es el objeto de todos los odios y Podemos no es el partido del odio, sino de lo colectivo y del trabajo en común. El único ruido que queremos es el de reivindicar cuestiones como la disposición pública de las viviendas de la SAREB”, sostuvo Taboada. Por su parte, Palacios aseguró que no le preocupan ese tipo de acciones. “Aquí me conocen, y saben que he sido 20 años de profesor de Matemáticas en Langreo. Quien dice eso se descalifica el mismo (…) Sabemos que hay una cacería en lo personal”, valoró el coordinador interino de Podemos Asturias.