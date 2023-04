Ripa (Podemos) renuncia a su última nómina de diputado tras el 28-M y a la indemnización por cese: “Es inaceptable”

El exsecretario general de Podemos, Daniel Ripa, se ha convertido esta mañana en el primer diputado autonómico que renuncia a su última nómina, la que cobraría tras las elecciones del 28-M, y también a la controvertida indemnización por cese incluida en la reforma del reglamento de la Junta General que fue aprobada en el último pleno de esta legislatura, el pasado 29 de marzo.

“En ese pleno tuvo lugar uno de los eventos más bochornosos de la historia de nuestro parlamento, al aprobar un nuevo derecho para la clase política, la indemnización por cese a unos diputados que han cobrado cerca de 300.000 euros brutos en los últimos años y que ahora dicen que necesitan una indemnización porque no llegan a fin de mes. Es inaceptable”, ha valorado el diputado autonómico saliente de Podemos, que atribuyó “el silencio” sobre el alcance de esa modificación en el contenido del reglamento de la Junta “al escrutinio público” porque, añadió, “a ver cómo explican a una cajera o aun autónomo que los diputados necesitan una indemnización”. Daniel Ripa, tras admitir que esa indemnización por cese ya se cobra en otros parlamentos y que su desarrollo aún no ha bajado a los detalles de cuánto y cuándo se empezará a cobrar, ha señalado que da este paso "por coherencia" y que , de entrada, renuncia a la última mensualidad a la que tendría derecho por ser miembro, como todos los parlamentarios autonómicos, de la diputación permanente de la Junta General. “Hay una mensualidad que cobran los diputados salientes y los electos, la comprendida entre el 28 de mayo y la constitución del nuevo parlamento. Considero que no me corresponde cobrar porque desde el 28 de mayo ya hay nuevos diputados electos, y por eso he presentado el escrito con mi renuncia”, ha justificado Ripa.