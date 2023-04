El análisis de la lista electoral del PP: dos fichajes de Cs y adiós al malladismo

Diego Canga había comprometido una lista renovada para salir a la carrera electoral "con los mejores" y había señalado el objetivo de unir el voto de centro derecha de Asturias para plantar cara al PSOE de Adrián Barbón, tras cuatro citas electorales al Principado en las que el PP asturiano había tocado suelo, tanto en votos como en número de escaños, hasta los 10 que alcanzó en las autonómicas de 2019. El "número dos" de la lista, que ya había anunciado semanas atrás, será Pilar Fernández-Pardo, quien había vuelto a la medicina privada tras una intensa etapa política en la que fue presidenta local y portavoz en el Ayuntamiento de Gijón, además de senadora por Asturias. El tercer puesto será para la actual portavoz en la Junta, la sierense Beatriz Polledo, que asumió ese puesto tras la salida de Mallada. También se mantiene del actual grupo parlamentario el gijonés Pablo González, que ira en el cuarto puesto. Otro de los veteranos que vuelve a la primera línea política es el ovetense José Agustín Cuervas-Mons, que aportará su experiencia en las lides parlamentarias. El sexto puesto es para otra diputada que encadenará su tercera legislatura consecutiva, la profesora mierense Gloria García, que lleva el área de educación en el grupo popular. El debutante en un puesto más avanzado, Diego Canga aparte, será Andrés David Ruiz. Irá en el siete. Es Presidente de Nuevas Generaciones y miembro de la junta local de Gijón, que con esta incorporación tendrá tres representantes en los puestos de salida, en los que la junta de Oviedo solo tendrá uno, Cuervas-Mons, quien nunca ha sido del círculo de confianza del presidente local, Agustín Iglesias Caunedo. Los afines a Mallada, el ovetense Pablo Álvarez-Pire y la avilesina Reyes Hurlé caen de la lista regional, como Javier Brea, que será candidato en Colunga. Según algunas fuentes del PP, Álvarez-Pire llegó a estar en alguna de las versiones, pero finalmente fue desbancado en la redacción final, que aprobó Génova, la dirección nacional.

La abogada avilesina Susana Fernández, que forma parte del equipo jurídico del Arzobispado de Oviedo, ocupará el octavo puesto de la lista. El primer "fichaje" de Ciudadanos, el hasta ahora concejal de Cultura en Oviedo, José Luis Costillas, irá en el puesto nueve mientras que el gijonés Manuel Cifuentes, también procedente del grupo naranja pero en su caso de la Junta General, ocupará el puesto once. Para que los dos candidatos con pasado "naranja" salgan elegidos, el PP deberá lograr una importante mejora de votos en la circunscripción central, en la que hace cuatro años se quedó en seis escaños.

Una de las sorpresas de la lista autonómica popular ha sido la ausencia de la allerana Gemma García, uno de los fichajes que llegaba de la mano de Canga, con quien había sido vicepresidenta de Compromiso Asturias XXI. Era clave, según el cabeza de lista, para la búsqueda de inversiones internacionales, pero tras una conversación con el propio Canga renunció por "incompatibilidad" relacionada con su actividad profesional, según apuntaron fuentes populares. En su lugar va la directiva hotelera Sandra Camino Rodríguez, en el puesto 10, y en el 12 otro veterano, el abogado Rafael Alonso (Langreo). En el Occidente repiten como cabeza de lista el secretario general. Álvaro Queipo, y Cristina Vega. La gran novedad será el número tres, Salvador Méndez, uno de los alcaldes históricos del PP que vuelve a la política tras un paréntesis de cuatro años. Y en el Oriente, liderará la lista el exsecretario general, Luis Venta, y se mantiene en el "número dos" José Manuel Felgueres. De tres irá Elena Soberón, de Cabrales.

Circunscripción central

Circunscripción occidental

Circunscripción oriental

Cuervas-Mons: "Barbón no ha cumplido ni un tercio de sus 400 medidas, ¿quién le va a creer?"

M. P.

El portavoz de la campaña del PP, José Agustín Cuervas-Mons, reincidió en el intento de situar el foco de la precampaña en los incumplimientos de su principal adversario. De las 400 medidas del programa con el que se presentó en 2019, el PSOE "no ha cumplido ni una tercera parte", afirma el dirigente popular, y "sin ningún tipo de rubor, Adrián Barbón vuelve a prometer lo mismo". "¿Quién le va a creer? No tiene ninguna credibilidad y Asturias no se puede fiar de él". Habla Cuervas-Mons de la baja producción legislativa del Gobierno del Principado en la legislatura más parca en leyes desde 1995, denuncia la "notable dejadez" del Ejecutivo y su camino "a remolque de otras comunidades autónomas" en reivindicaciones comunes como las vinculadas por ejemplo al Corredor Atlántico y desemboca volviendo a decir lo que siempre dice su candidato, que Barbón "nunca ha viajado a Bruselas para defender los intereses de Asturias. Esa falta de actitud tiene consecuencias y se ven", concluye. Como ejemplo, aporta varias inversiones en saneamiento por un valor total de treinta millones de euros que el Gobierno de España declaró de interés general en 2018 y que "tienen hechos los proyectos técnicos", pero duermen "en un cajón". Nombra el saneamiento de Bañugues (Gozón), el de la margen izquierda de la ría de Villaviciosa y la depuradora de Tapia de Casariego y lamenta que "nadie se haya molestado en reclamar esas inversiones". "Se desprecia a Asturias y Barbón lo permite. Esto es lo que hay, propaganda e inacción, ni una mala palabra, ni una buena acción", remata.