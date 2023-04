En su inventario semanal de los incumplimientos de Adrián Barbón, el PP acuñó este lunes una fórmula para referirse a la relación entre las promesas electorales del presidente del Principado y su gestión. El candidato socialista a la reelección "despierta después de cuatro años de siesta" y "corre a prometer lo ya prometido", pero "no promete, ‘promiente’", resumió el portavoz de la campaña electoral de los populares, José Agustín Cuervas-Mons. El dirigente, número cinco de la lista que encabeza Diego Canga, dedicó buena parte de su diatriba de ayer a la política de vivienda, tratando de volver contra el Gobierno del Principado sus propios presupuestos y una ejecución que "desde 2019 no ha llegado en ningún ejercicio al sesenta por ciento y en dos está por debajo del treinta". "En Asturias, se ha abandonado la construcción de viviendas de promoción pública", resalta recordando incluso "con anhelo aquellas promesas de Vicente Álvarez Areces anunciando miles y miles de pisos. Por lo menos, alguna hacía". Comparando, Cuervas-Mons recuerda los "treinta millones" que llenaban estas partidas entre 2001 y 2010, los compara con "la media anual de ahora, que no llega a 4,5" y no pierde la ocasión de hacer sangre con el retraso de las ayudas al alquiler de 2022, "que están sin convocar, un hecho gravísimo que Adrián Barbón tiene que explicar".

"Sin ningún tono faltón", dice el portavoz tratando de responder a la acusación que les hizo el viernes el presidente del Principado, Barbón "ha demostrado su incompetencia y su inutilidad para gobernar a los asturianos". También es "un trilero", sigue, por "la utilización que ha hecho de actos institucionales (del Principado) como de campaña. Es un verdadero escándalo", afirma, mencionando además la jornada que la Federación Socialista Asturiana (FSA) organizó la semana pasada en Gijón "para sacarse una foto con representantes de las principales empresas asturianas delante del eslogan detrás del PSOE". Eso "no lo he visto nunca", señala Cuervas-Mons. "Es obsceno". Barbón, concluye "no tiene límites en su capacidad de mentir ni se para ante nada con tal de salir en la foto".