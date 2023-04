Rafa Palacios replica en la guerra sin fin de Podemos Asturias: “Hay una operación orquestada por la candidata y su grupo para romper el partido"

“Hay una operación orquestada de la candidata y su grupo para destruir y romper Podemos”. Rafael Palacios, el responsable interino del partido en Asturias, ha denunciado de forma categórica esta mañana la actitud de los primeros integrantes de la candidatura autonómica de la formación morada en la concentración que hubo ayer ante la Junta Electoral Provincial, en la que “hubo violencia física, empujando e impidiendo caminar a cuatro mujeres de Podemos, representantes políticos y trabajadoras de esta organización. Según Palacios, "lo que no nos está haciendo la extrema derecha, nos lo hacen supuestos compañeros de partido".

Rafael Palacios ha exigido a la candidata Covadonga Tomé que “denuncie públicamente” los actos “de violencia” que se produjeron puertas afuera de la Junta Electoral sobre las cuatro integrantes de Podemos Asturies que acudieron a registrar la lista autonómica anoche, pasadas las diez y media. El también portavoz de Podemos en la Junta aseguró que la lista se registró a última hora porque “unos cuantos integrantes de la lista de Tomé que no iban en puestos de la lista no les debía interesar y no nos facilitaron sus datos, por eso tuvimos que sustituirlos a última hora”. Palacios cuestionó tanto a Xune Elipe como a Laura Tuero, presentes en la concentración. “Solo les interesaba si iban ellos en la lista, como se les puede escuchar”, afirmó el dirigente del partido morado quien justificó que no se les entregara ninguna copia, como pedían ambos candidatos. “No tenían porqué hacerlo. Es la misma lista que les comuniqué en la reunión del jueves y la que llevo repitiendo hace meses, desde que se comunicó la sanción a Jorge Fernández”, ha argumentado Palacios. Para el dirigente del partido morado, el incidente en los exteriores del Palacio de Justicia de Oviedo, “es un episodio más de violencia intolerable que hemos sufrido desde las primarias en las que perdió la candidatura de Daniel Ripa”.

Palacios evitó precisar si la dirección de Podemos abrirá algún expediente por el incidente de anoche. “Ahora vamos a centrarnos en hacer campaña porque como siempre garantizamos hay una candidatura de Podemos”, ha manifestado el responsable interino de la formación, quien recalcó que la dirección nacional “está perpleja, como nosotros. Hoy no he parado de recibir llamadas toda la mañana de gente que está horrorizada”. Palacios no teme que una renuncia de Tomé y su equipo vaya a desmontar la lista autonómica de Podemos. “Habrá candidatura porque hay una lista. Veremos si ellos cumplen sus amenazas, como ha hecho gente de otros partidos, pero la lista esta garantizada”, recalcó el responsable interino de Podemos Asturies, que insistió “en el daño que hacen al partido con presencia en medios que están contra el partido”.