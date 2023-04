Tomé cree que el encierro, ya finalizado, favorecerá electoralmente a Podemos

Los integrantes del sector crítico de Podemos, que copan los tres primeros puestos en la lista para las próximas elecciones autonómicas, Covadonga Tomé, Xune Elipe y Laura Tuero, se mantendrán en la candidatura pese a que se haya excluido de la misma a quien fue el cuarto más votado en las primarias, Jorge Fernández, expedientado por el partido. Los críticos pusieron ayer fin al encierro que iniciaron el pasado jueves en la sede de Podemos en Gijón para intentar forzar la inclusión de Fernández. La candidata evitó «condenar» públicamente el escrache de la noche anterior a las responsables de Podemos, como había exigido horas antes el coordinador en funciones, Rafael Palacios, quien abogó por «centrarnos en hacer campaña», un mensaje que también lanzó nuevamente la ministra u secretaria general Ione Belarra.

Tomé sostuvo que lo acaecido no pasará factura electoral a Podemos, al considerar que el elector tendrá la imagen de que se ha dado «la batalla porque se respete la voz de la gente (...) yo creo que a lo mejor tiene repercusión en positivo y ojalá sea así», planteó la candidata, quien dijo que espera hacer campaña conjuntamente con Ana Taboada, la número cuatro, pese a las duras críticas vertidas contra ella estos días.

Pese a que desde el sector oficial se ha venido manteniendo desde hace tiempo que se iba a respetar la lista salida de las primarias con excepción del expedientado, Tomé afirmó que tenían dudas de que eso fuera a ser así, de ahí que calificara de «victoria» el resultado del encierro ya que «nuestro objetivo es que nuestros puestos estuvieran asegurados».

La candidata no atendió la petición de Rafael Palacios de condenar la «violencia» de su grupo a las puertas de la Junta Electoral, en Oviedo, en la noche del lunes: «No voy a pedir que se condene, ni muchísimo menos, sobre todo porque no se puede condenar lo que no ocurrió, ni siquiera se puede criticar y valorar». La cabeza de lista consideró «muy razonable» que Xune Elipe y Laura Tuero pidieran una copia de la lista registrada. En cambio, Rafael Palacios justificó la postura de Olaya Suárez, de no dar copia alguna. «No tenían porqué hacerlo. Es la misma lista que les comuniqué en la reunión del jueves y la que llevo repitiendo hace meses, desde que se comunicó la sanción a Jorge Fernández», argumentó el dirigente del partido morado, para quien el incidente en los exteriores del Palacio de Justicia de Oviedo, «es un episodio más de violencia intolerable que hemos sufrido desde las primarias que perdió la candidatura de Daniel Ripa».

La cabeza de lista autonómica de Podemos también negó la acusación de Palacios de estar en otro proyecto –en una alusión velada a Sumar– señalando que «si tuviera la más mínima intención de romper Podemos o irme a otro proyecto me hubiera ido ya». Pese a las posturas distantes y enconadas y a que Palacios sostuvo ayer que «el objetivo» de la candidata y su grupo «es destruir Podemos» , eludió precisar si los hechos a las puertas de la Junta Electoral serán motivo de expediente: «Ahora vamos a centrarnos en hacer campaña porque, como siempre garantizamos, hay una candidatura de Podemos», manifestó el responsable interino de la formación, quien recalcó que la dirección nacional «está perpleja, como nosotros, por todo esto».

La tensión se disparó tras registrar la candidatura en la Junta Electoral

El registro de la candidatura de Podemos la noche del lunes terminó en tumulto. El encierro de los integrantes de la candidatura de Covadonga Tomé en la sede de Podemos Gijón para exigir la inclusión del médico Jorge Fernández en el puesto cuatro de la lista autonómica ya había caldeados los ánimos en el seno de la organización.

Parte de los encerrados, entre ellos Jorge Fernández y el ex secretario general Daniel Ripa se trasladaron hasta las puertas de la Junta Electoral en Oviedo, donde acabaron montando una «vigilia», con velas y todo, a la espera de que apareciese la apoderada de Podemos con la lista regional. Pasaban las horas y los que llegaron fueron Xune Elipe y Laura Tuero, los número dos y tres respectivamente de la lista de Covadonga Tomé, ausente porque tenía guardia en el Hospital de Arriondas.

La tensión subió cuando en torno a las 22.30 de la noche llegaba la apoderada de Podemos, acompañada de la secretaria de organización autonómica, Olaya Suárez, y de la gerente de la organización estatal, Rocío Val, recibidas con gritos de «esta lista se respeta», y «vergüenza». Y esa tensión alcanzó las cotas más altas a la salida, cuando Elipe y Tuero pidieron a Olaya Suárez, de forma insistente, una copia de la lista, sin éxito alguno, con gritos de fondo. Al final, la Policía, que seguía atenta la situación, acabó acompañando a las integrantes de la dirección de Podemos a la zona donde tenían su vehículo.