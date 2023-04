Barbón anuncia más de 20 millones en planes turísticos para que “ venga gente a Asturias todo el año, sin romper la gallina de los huevos de oro”

Que venga gente a Asturias todo el año, pero “sin romper la gallina de los huevos de oro”. Es el objetivo de “los compromisos de gobierno” anunciados por Adrián Barbón a primera hora de esta tarde, en un encuentro sobre el turismo organizado por la Federación Socialista Asturiana (FSA) en el parador de Cangas de Onís. El presidente del Principado ha desvelado varios planes, que suman más de 20 millones de euros, y que tienen como fin avanzar en la promoción internacional y nacional de Asturias como destino de calidad, el apoyo a la celebración de eventos fuera de las temporadas altas y a potenciar la oferta de naturaleza, con la mejor de las rutas de senderismo de la región.

“Los tres objetivos son claros: desestacionalizar, internacionalizar y que sea un turismo sostenible”, ha planteado Barbón con un mensaje directo: “La gallina de los huevos de oro no se puede romper”. Sacó pecho el presidente del Principado con el salto que ha dado la conectividad aérea de Asturias durante su primer mandato. “Había 15 conexiones y solo uno internacional. Hoy vamos por 29 y no nos vamos a parar, intentaremos seguir creciendo aunque ahora no lo podemos decir porque luego pasan cosas con la Junta Electoral”, comentó con dardito incluido a Diego Canga (PP), a quien la Junta Electoral Central ha conminado a retirar los anuncios que pagó en redes sociales.

Los planes de inversión anunciados por Barbón para el sector turístico tienen como denominador común la apuesta por la sostenibilidad. “No queremos un turismo que traiga a enemigos de los que viven aquí. Buscaremos el diálogo son la sociedad”, antes de pasar a desgranar las iniciativas en las que la FSA trabaja para la legislatura 2023-2027. “Otros escriben cartas a los Reyes Magos, que ya sabemos cómo acaban. Nosotros planteamos lo que podemos cumplir”, afirmó Barbón. Las nuevas iniciativas consistirán en “duplicar la inversión en promoción internacional, que será de 2 millones de euros en 2024” y movilizar tres millones cada año para que Asturias “sea un destino apetecible todo el año, aprovechando el AVE, que llegará este año”; también prevé destinar 10 millones en ayudas para digitalizar el sector, “en una alianza entre tecnología y turismo porque el mundo o es digital, o no será”. Otra de las nuevas apuestas será dotar con un millón al año en ayudas a la organización de congresos y eventos para diversificar la desestacionalización del turismo, así como una partida de 4 millones de euros para “la mejora de las rutas de senderismo”; además también comprometió una nueva línea de ayudas al turismo rural de calidad, cuya cuantía no avanzó.

En la clausura del encuentro del parador de Cangas de Onís también intervino el candidato socialista a esa alcaldía, “de uno de los concejos más turísticos de Asturias”. Severino Asprón, quien alertó de los peligros que entraña la masificación, como “se puede ver en el impacto sobre Covadonga y puntos de los Picos de Europa”, de ahí que haya abogado por “un diálogo fluido con los colectivos implicados para encontrar soluciones de calidad; el cuidado del entorno paisajístico es una prioridad”.

La encargada de abrir el acto fue Gimena Llamedo, la cabeza de lista del PSOE en la circunscripción oriental, quien subrayó la relevancia del impulso a la conectividad aérea y de la inversión en la telecabina de Valgrande-Pajares para desestacionalizar el turismo en Asturias. “Tenemos que mirar al futuro. Este puente serán buenas fechas para el sector en nuestra tierra. El Oriente es una tierra de oportunidades y un territorio moderno. Los datos dicen que aquí ya viene más gente de la que se va”, concluyó Llamedo.