"Los cargos que se han ido de Ciudadanos están mucho mejor lejos de nosotros"

Es una de las caras de la refundación de Ciudadanos. Adrián Vázquez (Madrid, 1982) se dice consciente de que va a ser "un mayo complicado para nosotros", pero señala el objetivo inmediato: "Aguantar, porque volveremos a subir". No quiere entrar en polémicas y guarda un silencio sepulcral cuando se le pregunta sobre el destino de los dineros a los que ayer mismo renunció el grupo naranja en el Parlamento asturiano, unos 350.000 euros anuales. Prefiere mirar a las medidas de fomento de la natalidad en Asturias, una autonomía abocada "al colapso si no se aborda un plan urgente para amortiguar la situación actual".

–¿Cómo va la recomposición de Ciudadanos?

–Está totalmente recompuesto. En muy poco tiempo hemos conseguido reestructurar todo el partido. Estamos muy orgullos de que, por mucho que les pese a muchos, hemos presentado ochocientas listas y vamos a tener candidatos en todas las capitales de provincia y en todas las autonomías, empezando por Asturias, con Manuel Iñarra. Un partido que no quiere que saquemos cabeza se ha llevado un disgusto.

–¿Se refiere al PP?

–Sí. Estoy convencido de que se va pegar una torta estratosférica en mayo porque están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Luego ya vendrán a pedir ayuda.

–¿Qué le diría a un votante que apoyó al Ciudadanos de hace cuatro años para mantener su voto?

–Ciudadanos no es un partido que deba estar escondido debajo de la mesa por la gestión hecha. Ha sido impecable y no permitimos al bipartidismo meter la mano. Les diría que el nuevo Ciudadanos se ha actualizado y nos hemos adaptado a lo que necesitan los asturianos y los españoles: apoyar a las familias de la clase media que ya no pueden más, están asfixiadas. Nos centramos en sacar propuestas para ellas que son el sostén del Estado del bienestar y no reciben ningún bienestar a cambio.

–¿Qué expectativas tienen en Asturias para el 28-M?

–Podemos entrar por la circunscripción central, con un 3 por ciento. y si hay una suma difícil podremos hasta decidir gobiernos, algo que no pasa solo en Asturias. En Oviedo y Gijón tenemos candidatos muy fuertes, con Luis Pacho y Juan Carlos Sarasola, con un buen recuerdo de su labor. Más de uno se va a llevar la sorpresa. Los ciudadanos no quieren un PP echado en los brazos de la extrema derecha, ni un PSOE que solo pacta con la izquierda y que no piensa en las familias de la clase media. Quieren un partido de centro moderado, que rompa bloques.

–¿Las tendencias de las encuestas y las autonómicas anteriores no son tan optimistas para Cs?

–Lo bueno de este endiabladísimo tablero político con tantos partidos es que no necesitan un resultado muy grande para tener un gran resultado. Lo que necesitas es entrar y en la circunscripción central si las encuestas no nos dan dentro dicen que estamos muy cerca. En una situación tan polarizada vamos a sufrir, pero donde entremos el gobierno será o de centro derecha o de centro izquierda, pero sin los extremos decidiendo.

–¿Qué le parece que cargos electos de Cs se hayan ido a otros partidos sin entregar su acta?

–Pues que están donde tienen que estar, en un partido que acepta la corrupción institucional, y donde mejor están, lejos de nosotros.

–¿Qué le parece que la portavoz de Cs en la Junta General haya renunciado a las subvenciones hasta el final de la legislatura, casi 30.000 euros al mes?

–Hoy estaba más pendiente de leer los datos preocupantes de natalidad y paro juvenil en Asturias.

–¿Era muy alargada la sombra de Fran Hervías en Cs de Asturias?

–Paso palabra.