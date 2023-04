Podemos Asturies se pone en "modo campaña" tras la guerra interna entre el grupo de la candidata a la presidencia del Principado, Covadonga Tomé, y la dirección autonómica. Rafael Palacios, secretario de Política Institucional, que ha asumido mas funciones desde la baja médica de la coordinadora autonómica, Sofía Castañón, reconoció ayer que han pasado "un mal momento", pero también quiso que "la marca de Podemos aguanta. Los resultados van a ser mejores de lo que se podía esperar".Palacios basa la fortaleza de la marca morada "en el trabajo hecho en el Gobierno del Estado, que es muy valorado. Se enfrentó la pandemia con herramientas que nunca se habían tenido antes, en otras crisis muy duras". Y amplió esa valoración positiva al trabajo realizado por el grupo en la Junta General, donde hemos apoyado o no los Presupuestos autonómicos pero siempre con propuestas", planteó el dirigente podemista.

Rafael Palacios aseguró que "aquí no hay vetos para nadie", pese "al ruido interno, que nunca ye bueno", con la candidatura de Covadonga Tomé. Y dio por hecho que habrá presencia de "líderes del partido en la campaña electoral de Asturias, como no podía ser de otra manera". El también portavoz en la Junta General ofreció estas respuestas en el transcurso de una rueda de prensa en la que reivindicó a la Consejería de Derechos Sociales "una mayor agilidad en la tramitación y una previsión de fondos suficientes para que las familias de acogida de menores, temporales o permanentes, no tengan que sufrir una burocratización ante un servicio muy valorado"