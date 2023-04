El coste de los políticos que se eligen el 28M en Asturias, casi 14 millones al año

La "macrooposición electoral" que celebrará Asturias el próximo 28 de mayo tiene un precio: los alcaldes y concejales de los 78 ayuntamientos asturianos y los diputados y grupos parlamentarios de la Junta General del Principado suponen un coste de 14 millones de euros dentro de presupuestos anuales que suman más de 7.000 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda y de las cuentas del parlamento asturiano.

Los salarios y dietas de los alcaldes y ediles asturianos suman una factura total de algo más de 8,1 millones de euros. Son los encargados de la gestión y fiscalización política de presupuestos municipales que alcanzan unos 1.100 millones de euros. El coste de los 850 ediles del ciclo que ahora se cierra (2019-2023) asciende a cerca de 6,1 millones de euros anuales, mientras que los salarios o dietas de los 78 alcaldes pasan ligeramente de los dos millones al año. No todos los concejales de la región perciben una retribución fija, de hecho la mayoría solo recibe dietas. Cerca de un centenar no tiene ni un solo euro asignado. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda ha constatado en sus estadísticas anuales que los concejales de Cabrales, Illano, Pesoz, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Santo Adriano y Somiedo no percibieron retribución alguna en 2021.

La pérdida de población se traducirá también en los próximos comicios municipales en un leve retroceso en el número de concejales, ya que Asturias pasará de tener los 928 del mandato que ahora toca a su fin a 922, seis menos, por la pérdida de dos ediles en las nuevas corporaciones que se elegirán el 28-M en Salas, Cudillero y Cabrales. El coste en salarios y dietas de estas tres corporaciones suma poco más de 167.000 euros anuales, según los datos ministeriales.

El 28M definirá también la composición y reparto de los 45 escaños de la Junta General, clave para la elección del gobierno del Principado. La partida para los sueldos de los parlamentarios regionales supone este año 2,83 millones, tras haber aumentado unos 200.000 euros desde que arrancó esta legislatura, mientras que las asignaciones a los grupos políticos, que también se establecen en función de los votos obtenidos en las elecciones autonómicas, ascienden a otros tres millones de euros. En total 5,87 millones anuales para los políticos que tienen la misión bien de gestionar o de controlar desde la oposición un Presupuesto autonómico que este año asciende a la cifra récord de 5.968 millones de euros.