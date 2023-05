Pescar votos sin asfixiar a sus aliados: juego de equilibrios para PP y PSOE en Asturias

Ceñir la campaña electoral a las dos semanas anteriores a las elecciones del 28 de mayo es una inútil formalidad. Aunque sin carteles ni propaganda, los partidos ya están inmersos en la dinámica electoral desde hace días. Y ésta se ha impulsado por dos hechos: la encuesta encargada por los populares en la que se establece como posible una mayoría del centro-derecha y la hoja de ruta de los socialistas para plantear la pelea en la dicotomía entre la continuidad de Barbón para «hacer avanzar Asturias» o el «retroceso» de un gobierno del PP y Vox. Entre esos polos discurrirán las próximas cuatro semanas dado el margen de incertidumbre sobre el final que tendrán ambos bloques, el de izquierdas y el de centro-derecha, en la composición del futuro parlamento autonómico.

Bipartidismo muy imperfecto. La llegada de Alberto Núñez Feijóo constató un nuevo ciclo político en España, tendente a una vuelta al bipartidismo. No fue el gallego el motor de ese cambio, pero sí lo aceleró. Ciudadanos iniciaba un imparable proceso delicuescente y Podemos perdía fuelle enredándose en sus divisiones. El cambio de liderazgo en el PP sí marcó un descenso demoscópico de Vox que, con todo, se mantiene estable como tercera fuerza en los sondeos nacionales de cara a unas elecciones generales. Esa tendencia también se palpa en la escena de las próximas autonómicas. El debate lo capitalizarán PSOE y PP, pero ninguno de los dos se bastará solo para gobernar (bien en coaliciones, bien en alianzas sin cogobierno, que eso es algo que se determina con posterioridad). Ganar las elecciones y gobernar no suelen ser sinónimos: el gobierno se consigue en Asturias con el respaldo de una mayoría para la investidura de Presidente (de salida, 23 diputados de los 45 de la Junta General). Por eso, aunque socialistas y populares buscan pescar el máximo de votos, no pueden dejar de mirar a sus hipotéticos aliados, de ahí que la lectura correcta sea, a priori, la de analizar el resultado en bloques: izquierda, frente a centro-derecha.

El marco del PSOE. Los socialistas se ven ganadores de las elecciones, pero con mayores dificultades que en esta legislatura que termina para formar gobierno. Y esa tendencia al bipartidismo muy imperfecto no le favorece. Con un Podemos enzarzado en la división y un efecto de desgaste del gobierno de Pedro Sánchez innegable en el conjunto del país, el candidato socialista, Adrián Barbón, fía buena parte de su fortaleza a sí mismo: su imagen, su grado de conocimiento y a trasladar una imagen de «centrismo», tras una legislatura en la que logró acuerdos a ambos lados del espectro político, en parte gracias a una marca, Ciudadanos, que fue el tercer partido y que ahora se arriesga a la desaparición. En el PSOE ya no se hacen trampas en el solitario: el último informe interno a un mes de las elecciones (desvelado ayer por este periódico) muestra cierto optimismo pero revela los puntos débiles. La mera suma de las expectativas demoscópicas que ese documento otorga a otros partidos (15-17 al PP; subida de Vox, que ahora tiene cuatro escaños; de 1 a 3 a Foro y posibilidad de resistencia de Ciudadanos) deja márgenes en los que el centro derecha suma más de 23 escaños, al igual que ocurre con la última encuesta interna de los populares publicada por LA NUEVA ESPAÑA.

La doble estrategia socialista: agitar el miedo para movilizar a su electorado y debilitar al PP para ganar posibles aliados. Queda clara la estrategia electoral del PP en la batalla por el voto (que ya Barbón apuntó en su discurso la pasada semana ante UGT). Por un lado, señalar que en un hipotético escenario de mayoría del bloque de centro-derecha, necesariamente los populares habrán de contar con Vox, para así apelar al voto útil de indecisos de izquierdas y votantes socialistas desencantados con Sánchez. De ahí que buena parte de sus intervenciones se centrarán en plantear la dicotomía entre Barbón (como garante de continuidad del proyecto del actual gobierno) o un «retroceso» representado por el partido de Santiago Abascal y su peso en una mayoría parlamentaria del centro-derecha. Pero, por el otro lado, los socialistas alentarán una imagen débil del PP como partido y del liderazgo de su candidato, Diego Canga. De ese modo buscarán mejorar las opciones de otros partidos del espectro de los populares, como Foro o Ciudadanos, de cara a fragmentar al máximo el futuro parlamento. Así, Barbón podría conservar la posibilidad de esa «aritmética parlamentaria» de apoyos según cada caso que le permita gobernar liberado de una coalición con los partidos más a su izquierda (IU y Podemos), que no dudarían en exigirla de ver a un PSOE débil y acorralado. Para los socialistas un resultado por debajo de los 19 diputados sería muy peligroso.

El marco del PP. Los populares tienen ante sí cuatro semanas en las que tratar de aglutinar el voto del descontento y de quienes reclaman un cambio de rumbo. Tampoco ese bipartidismo muy imperfecto les beneficia del todo. Ningún sondeo da al PP como ganador en Asturias, por lo que la única opción de alcanzar el gobierno tendrá que ser con alianzas. La encuesta interna que da a los populares 17 escaños, que otorga a Vox la posibilidad subir a cinco y concede a Foro un posible diputado establece un escenario optimista de mayoría del centro-derecha, si bien el pesimista dejaría al bloque con 21 diputados. El marco nacional favorece a los populares, en especial si plantean las elecciones en Asturias como un ensayo de un vuelco en las próximas generales. Y de arrebatar ampliamente electorado a Vox elevarían mucho su resultado. Pero Vox está mostrando (pese a un leve descenso) un electorado fiel, y el «efecto Feijóo» únicamente hizo descender a los de Abascal una media de entre 5 y 7 puntos porcentuales en el reparto nacional. Pese a todo, el argumento del PP será el de no dar por ciertos acuerdos con Vox, sino pelear la posibilidad de, aun en minoría, gobernar en solitario.

La doble estrategia popular: apelar al cambio y confrontarlo con la opción de un futuro gobierno «sanchista». La idea de «cambio» ha sido el mantra del PP en los últimos meses, estableciendo esta cita electoral autonómica y municipal como la antesala de una victoria nacional. Pedro Sánchez es el enemigo a batir en todos los frentes, sea cual sea la forma que adquiera en cada territorio. Dibujar como factible esa posibilidad en Asturias ayudará a los populares a movilizar a electorado aletargado por las batallas internas del partido, a atraer voto útil de su mismo espectro político (en especial votantes de Foro) y a restar opciones a Vox, si bien un recorte insuficiente podría hacer que en el reparto de escaños el PSOE sacase ventaja. Cuanto mayor éxito obtenga en esa estrategia, mayor fortaleza tendrán los populares para erigirse como alternativa. De ahí que les beneficie una mayor polarización del clima nacional que aliente el desgaste de Pedro Sánchez. Pero también señalarán que la alternativa a ese «cambio» será un gobierno más «sanchista», con un PSOE debilitado y rehén de Izquierda Unida y Podemos, desterrando la idea de que Barbón pueda gobernar en solitario.

Oviedo y Gijón. Estas dos estrategias cobran especial relevancia en dos territorios esenciales para estos partidos. Los dos principales municipios asturianos han sido históricamente graneros respectivos: Gijón para los socialistas y Oviedo para los populares. Ambos pelearán para mantenerlos. En la capital, los populares buscarán una mayoría absoluta de Alfredo Canteli y en Gijón los socialistas tratarán de que el desgaste en el concejo sea el menor posible. En Gijón, la candidatura de la exalcaldesa forista Carmen Moriyón rompe el escenario bipartidista, introduciendo especial incertidumbre para populares y socialistas. Además, no todas las papeletas de las urnas locales acaban con el mismo color en la urna autonómica, por lo que los dos partidos buscarán «robar» votos al contrario: Barbón, de votantes a Canteli; Canga, de votantes a Moriyón.

Las alas y el descontento. El PSOE es consciente de que las alas oriental y occidental de Asturias, donde ha tenido históricamente mayoría, acumulan un importante grado de descontento. En el Occidente, SOS Asturias, Foro y Vox pugnan por entrar en el reparto de escaños, y según el resultado socialistas y populares se arriesgan a ser los damnificados. En el Oriente, es el PSOE quien más se arriesga a que desciendan sus expectativas. Son pues, elecciones con un triple margen de incertidumbre.

El resumen: el pescado no está vendido. La incertidumbre de todas estas variables más los objetivos últimos de socialistas y populares por conseguir un reparto parlamentario favorable a sus intereses acrecentará la tensión política de la campaña: los socialistas para evitar un descenso, dividir al contrario y tener un amplio margen de alianzas; los populares para elevar sus resultados, hegemonizar el bloque de centro-derecha y superar con él a la suma de los partidos de izquierdas.