Covadonga Tomé, la pediatra justiciera, pasional y amante de la familia

Una profesora llama por teléfono a la madre de una alumna propensa a la pelea:

–Pero esta hija tuya, ¿por qué está todo el día metiéndose donde nadie la llama para deshacer entuertos que no van con ella?

Las monjas del colegio de Luarca alucinaban con la actitud de aquella niña belicosa. Hoy, cuatro décadas después, Covadonga Tomé, médica pediatra y cabeza de la lista de Podemos al Principado en las elecciones del próximo día 28, evoca aquellos episodios recurrentes:

–Estuve bien con las monjas porque soy una persona que se adapta fácilmente. Pero he sido siempre muy contestataria, muy rebelde. No soporto las injusticias. Era capaz de meterme en una pelea con tal de defender lo que me parecía justo...

A la estudiante bronquista le gustaba, además, provocar a las religiosas luarquesas. Fan de Víctor Manuel, utilizó una estrofa de una de sus canciones, "aquí cabemos todos o no cabe ni dios", en una redacción: "Me llevé una bronca tremenda. Lo que me salvaba era que siempre fui muy buena estudiante".

Covadonga Tomé Nestal nació en Luarca, el 30 de agosto de 1970. Su padre, Manuel María Tomé, era de Santiago de Compostela. Especialista en medicina interna, falleció muy joven, 46 años, de una enfermedad pulmonar derivada del tabaco:

–Fue el día más triste de mi vida. Yo tenía doce años, pero es de las personas que más me ha influido, con su sentido de la justicia, de la responsabilidad, de la vocación en el trabajo y de la política de izquierdas, que en mi casa siempre estuvo muy presente.

Su madre, Aurora Nestal, nació en Mieres y creció en Galicia. También es médica y también pediatra, como su hija. Ejerció hasta los 70 años en Luarca, donde sigue viviendo:

–Mi madre ha tirado del carro con todo. Quedó viuda, pero continuó con su profesión y nos sacó adelante a los tres hermanos. Es de estas madres aglutinadoras. Tiene a su lado a sus hijos, a sus nietos, a su nuera, a su yerno...

Covadonga Tomé tiene dos hermanos, Juan y Diego:

–Soy la del medio y la única mujer. A los medianos nunca nos hacen ni caso (risas). Es broma. Somos muchísima piña. Siempre he estado maravillosamente cuidada por mis hermanos.

Tras pensar en ser corresponsal de guerra y abogada, decidió que medicina era lo suyo: "La etapa de la Facultad fue maravillosa. Estuve de 1988 a 1994. Estudiamos mucho". Eligió especializarse en pediatría. ¿Influyó su madre? "No lo sé. Desde luego, es una especialidad en la que se sabe mucha medicina, porque es muy integral, y el paciente pediátrico es lo más sincero y agradecido que hay". Hizo la especialidad en Orense y Barcelona, profundizando en aparato digestivo. Después, regresó a Asturias, y se incorporó al Hospital de Arriondas, porque su novio, Luis Menéndez, trabajaba en Cangas de Onís:

–Luis es de Trevías. Nos conocimos en el Instituto de Luarca. Estudió Empresariales. Es gerente de una empresa.

En este punto del relato se impone una observación del periodista:

–La ideología de Podemos parece poco amiga de las empresas...

–Bueno, y mi marido es poco de Podemos, pero cada uno lleva su camino en la vida (risas).

–¿Su marido va a votarla?

–No se lo pregunté nunca y no se lo voy a preguntar. Que haga lo que quiera.

Covadonga y Luis se casaron en 1999. Tienen dos hijos, Covadonga y Miguel, que no tuvieron teléfono móvil hasta los 14 años. La chica estudia psicología en Madrid. Después, quiere complementarla con criminología. Pese a su timidez, compatibiliza los estudios con el teatro. Y Miguel ha empezado Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Carlos III.

–¿La votarán sus hijos?

–Me dicen que sí, pero tampoco lo tienen clarísimo. La gente joven está un poco desencantada con la política. Pero hay muchas cosas de Podemos que encajan en su forma de pensar.

En la familia hay que practicar una cierta diplomacia:

–Hablamos mucho de las cosas sin ningún tipo de problema... Pero hay momentos en los que sabes que la conversación sobre política tiene que cesar para que no haya grandes disturbios y la retomamos en otro momento, cuando se haya pasado el calentón. Lo llevamos bien... Somos una familia feliz; con nuestras cosas, como todas las familias, pero feliz.

¿Cómo ven a Covadonga Tomé quienes trabajan con ella? Andrés Fernández Vilanova es pediatra y fue diputado autonómico de Podemos: "Cova es una leona. Por una parte, seria y tranquila. Por otra, valiente y fiera. No se le pone nada por delante". En el Hospital de Arriondas, Mónica Ventoso, enfermera, ha compartido muchas horas con la doctora Tomé: "Si tienes un problema gordo en urgencias con un niño, que esté Cova es sinónimo de sentirte segura". Otro compañero de partido, Daniel Ripa, señala: "Cova es una persona que lo da todo por las causas y las personas en las que cree, con una ética del trabajo inmensa".

La marcha de los hijos a Madrid ha empujado a Covadonga Tomé y a Luis Menéndez a trasladarse de la zona rural (Peruyes, Cangas de Onís) a Gijón, al barrio de El Llano. A la candidata de Podemos le apasiona viajar, leer, escribir, el teatro, la música... "Matar a un ruiseñor" es su película favorita. Lo último que ha leído es "No hay país", del periodista Xuan Cándano, notable crónica del último medio siglo de historia de Asturias.

La pediatra luarquesa ha desarrollado una amplia actividad de cooperación: "Siendo estudiante de medicina, fui a Venezuela con dos compañeras de la carrera. Me enganché absolutamente". Ha estado en Venezuela tres veces; en Kenia, cuatro; en Senegal, en el Sáhara... Con su hija, viajó a la India para conocer a Upendra, un niño que la familia tiene apadrinado a través de la Fundación Vicente Ferrer.

A Covadonga Tomé no se la va estresada. Habla de cosas personales con soltura:

–Soy tozuda y pasional. La vocación está muy presente en todo lo que hago. Me implico a tope con cada camino que inicio, no dejo las cosas a medias, llego hasta el final...

Y la próxima meta está ahí, a tiro de piedra: las urnas del 28 de mayo...