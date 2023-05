Canga responde a Barbón: "Los asturianos del exterior no queremos un diputado, sino dejar de sentirnos ninguneados"

“No nos importa tener un diputado. Lo que queremos es no sentirnos asturianos de segunda”. Diego Canga responde a Adrián Barbón en primera persona, o en su doble condición de candidato a sucederle y votante expatriado. Los asturianos de la diáspora tienen más interés en dejar de sentirse “ninguneados”, argumenta, que en disponer de un diputado en la Junta que les represente. La propuesta del presidente del Principado y aspirante a la reelección, una circunscripción propia para la Asturias del exterior, confirma a los ojos del candidato del PP que Barbón “es un político profesional. Ante una propuesta que saco yo, su reacción es ofrecer un puestín a alguien”, remarca. Le acusa de actuar “a rebufo” de sus iniciativas, le recuerda que “yo ya he viajado dos veces a Hispanoamérica y él ninguna en cuatro años” y habla ahora como portavoz de los emigrantes: “Lo que quieren no es un diputado, es que les ayudes a mantener los cursos de gaita, o a obtener sidra, vino de Cangas o quesos asturianos y tener facilidades y no complicaciones cuando vienen a Asturias. Los de Europa necesitan que las conexiones aéreas se mantengan en el tiempo… Los asturianos que están en el exterior se van a sentir muy representados por mí, porque soy uno de ellos”. El diputado es “una buena ocurrencia, pero nada más que eso”.

En su repaso periódico a los problemas de la región y a sus soluciones, Diego Canga ha aterrizado este jueves en las posibilidades del turismo. Después de blandir el undécimo puesto que ocupa Asturias en el ranking de “competitividad turística” de la patronal Exceltur y de constatar que necesita mejorar, el candidato ofrece de entrada dinero, un aumento de la inversión que duplique los 30,3 millones de euros del desembolso actual para que llegue en cuatro años a sesenta y supere el uno por ciento del presupuesto si gobierna él. Sabe que quiere sacar las competencias de turismo de la Consejería de Cultura, pero duda si devolvérselas a Industria o asociarlas a Presidencia, y se compromete a “impulsar la reforma y revitalización” de la Ciudad Residencial de Perlora –“es un lujo tener destrozado un equipamiento así”– o a “reparar y acondicionar” la Senda del Oso. La batería de propuestas, que Canga ha desmenuzado con ayuda del diputado popular José Felgueres, sugiere dar al sector de las vacaciones un trato “prioritario y transversal” y promete un impulso al turismo en las zonas en riesgo de despoblación. Hablan de usar “la naturaleza, el deporte o la gastronomía” como instrumentos para desestacionalizar el turismo y en concreto activar la fusión de las estaciones invernales de San Isidro y Fuentes de Invierno, llamar a las puertas que correspondan para reanudar la Autopista del Mar o para impulsar un “transporte multimodal al aeropuerto” y situar a Asturias “como destino de referencia ciclista y del deporte al aire libre”, entre otras medidas. Su plan es ese y un proyecto específico para aprovechar la llegada del AVE, ese y uno dirigido a la formación en el sector que incluya por ejemplo “la creación de un certificado de profesionalidad de escanciador, con formación específica”.