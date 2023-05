Carolina López, la arquitecta que aprendió a escuchar en una cafetería

Poca gente podrá decir, como Carolina López Fernández, que tiene una hermana 23 años menor que ella, del mismo padre y de la misma madre.

La cabeza de lista de Vox al Principado es la mayor de tres hermanos:

–Mi madre me tuvo con 17 años, y a mi hermana Adriana, con 40. Por el medio, a José Manuel, al que saco cinco años.

Hablamos de una familia de hosteleros que empezaron en su Tineo natal y han ido desplazándose a Oviedo. En la capital del Principado, el padre regenta una pulpería, mientras la madre y el hermano llevan un restaurante. La primogénita conoce el sector muy en vivo y en directo:

–Desde muy pequeña, echaba una mano en la cafetería Cervantes, de mis padres, que también tenían una discoteca. Con 10 años, me pusieron una caja de Coca-Cola para que pudiera llegar a los mandos de la cafetera. Los fines de semana me tocaba trabajar para darles descanso.

La familia es un referente esencial para Carolina López Fernández. Nacida el 18 de enero de 1985, los primeros tres años y medio de su vida los transcurrió en Ansarás, un puñado de casas al lado de Tineo, con sus abuelos maternos, Celia y Antón, cuyos rostros lleva impresos en una medalla colgada de su cuello: "Van siempre conmigo", dice con orgullo. De la misma cadena pende una Cruz de la Victoria, imagen que también lleva tatuada en un brazo.

–Mis abuelos me influyeron mucho, me dieron cariño, la idea de hacer el bien... Siempre estaban ahí para sus nietos. Somos muy familiares todos. Luego está la hermana de mi madre, el hermano de mi madre, la hermana de mi padre... Siempre estamos muy pendientes unos de otros.

Su prima Sheila Piñeiro Fernández permanece en Tineo, donde tiene una cafetería. Habla con LA NUEVA ESPAÑA mientras atiende a clientes muy variopintos, entre ellos tres jóvenes agentes de la Guardia Civil, uno de los cuales luce un hermoso tatuaje en un brazo:

–Crecimos casi juntas, en pisos contiguos. Somos como hermanas. Creo que no hay nadie tan de verdad como Carolina. Es superbuena persona, sencilla, humilde, cariñosa, muy entregada a la familia... Es eso: lo que ves. Nunca la he oído hablar mal de nadie.

A los tres años y medio empezó al colegio y eso supuso pasar a vivir con sus padres, en el centro de Tineo. Después vino el instituto. Como tantos estudiantes, como Covadonga Tomé –candidata de Podemos– y como ahora le sucede a su hermana Adriana, Carolina López acarició la idea de ser periodista. Finalmente, terminado el Bachillerato, realizó un ciclo formativo de grado superior de Delineación en Oviedo, en el Instituto Doctor Fleming. Ya segura de que aquello era lo suyo, a los 20 años se desplazó a Zamora, donde estuvo un lustro estudiando Arquitectura Técnica (aparejadora) por la Universidad de Salamanca. En ese periodo, el panorama laboral y económico de España experimentó un vuelco dramático:

–Cuando empecé la carrera, recibía varias llamadas al día para trabajar con el título de FP. Y cuando la acabé, me encontré con la crisis del ladrillo. Era muy difícil encontrar trabajo. Pero tenía claro que había que trabajar de lo que hubiera.

Y lo que había en aquel momento era una tienda de telefonía móvil. Allí se encontró con una formadora que, desde entonces, se convirtió en su mejor amiga. Hoy, Aurora Iglesias Díaz es también su colaboradora más directa en la campaña electoral:

–Carolina tiene muchas cualidades. Es muy humana, muy buena persona, muy leal, nunca te vende, es lo que ves... Cuando necesitas un abrazo, ahí está. La política no va a cambiarla nunca.

(Nota a pie de página: el "es lo que ves" de Aurora Iglesias es independiente, en el espacio y en el tiempo, del "es eso: lo que ves" de Sheila Piñeiro).

Tras un año en el sector de la telefonía –en Mieres, primero, y en el centro comercial Azabache, de Lugones, después–, la ahora candidata de Vox dio un paso para trabajar en lo suyo, como arquitecta técnica.

–Intenté ponerme por mi cuenta, como autónoma, y al poco tiempo me llamaron de una empresa, Aesval, para trabajar en valoraciones de inmuebles. En esa empresa hice labores administrativas. Estuve dos años, volví a ser cabezota porque quería trabajar en lo mío, y me puse como autónoma. Yo quería ejercer para lo que me había preparado. Y hasta ahora. Ha habido momentos mejores y peores. He hecho tasaciones, reformas de interiores... Me ha permitido conocer Asturias. Aurora y yo abrimos una tienda que funcionó hasta la pandemia. Después, volví a poner el despacho en casa.

Carolina López subraya que nunca ha perdido el contacto con Tineo, donde sigue empadronada y donde, en 2019, fue elegida concejal por Vox.

–Son las raíces de uno y estoy muy orgullosa de ellas.

Ha tenido dos parejas, dos relaciones sentimentales de cinco años cada una. Ahora está libre:

–Pero no renuncio a formar una familia. Es cuestión de encontrar a la persona –puntualiza.

Le encanta el baile: bachata, salsa, zumba... "Es lo que más me ayuda a desconectar", señala. Tocó el saxofón en la banda de música de Tineo. No ve series y dedica a redes sociales solamente el tiempo que la política le impone. Le gustan las novelas basadas en hechos reales. Se confiesa sensible. Durante esta entrevista, se muestra de lágrima fácil ante los gestos y las palabras de cariño.

–Soy muy sencilla. En días libres, descanso, estoy con la familia...

Saluda a todo el mundo por las calles de Tineo...

–En la hostelería aprendes mucho. Hablas con todo tipo de personas y escuchando a la gente es como se aprende. Me gusta socializar, escuchar, entender, ayudar en lo que se puede... Me siento cómoda en la interacción con la gente. En política, también tienes que ser tú misma. La política que yo quiero hacer es la de escuchar a la gente, ayudar, gestionar y solucionar. Es una herramienta al servicio de los ciudadanos.

–¿O sea, que usted es más de escuchar que de hablar?

–Bueno, soy de las dos cosas. Cuando cojo carrerilla, no paro...