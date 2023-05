El candidato de IU a la presidencia del Principado, Ovidio Zapico, proclamó ayer que la industria asturiana tiene que ser capaz de modernizarse para lograr ser "limpia" y "sostenible" y que debe ser la clave para lograr un "empleo de calidad", que será el que permita revertir la situación demográfica de Asturias. Zapico, reclamó ayer en Piedras Blancas una ordenación que permita compatibilizar desarrollo y sostenibilidad algo que, lamentó, no se ha hecho en la última legislatura. "Han pasado cuatro años y no se ha ordenado; no hemos tenido avances porque no ha habido una política industrial; hemos tenido retrocesos importantes en materia medioambiental y todo eso lo hay que superar y lo hay que impulsar la próxima legislatura".

Sobre el futuro tras las elecciones del 28M, Zapico aseveró que "será un reto para las fuerzas de la izquierda". El candidato de Convocatoria por Asturies, (Izquierda Unida, Más País Asturies e Izquierda Asturiana) está convencido de que la derecha no va a gobernar en Asturias, de que "Diego Canga no va a sumar, lo que está por determinar es el grado de incidencia que podamos tener desde IU, desde Convocatoria por Asturies, en ese futuro Gobierno para impulsar, para cambiar de época, para transformar lo que, en esta ocasión, un gobierno en solitario del Partido Socialista ha sido incapaz de hacer". Después del 28 de mayo, avanzó Zapico estarán dispuestos "a buscar el acuerdo".