Aquel 8 de mayo: Pedro de Silva narra las circunstancias y el ambiente que rodearon su victoria en las primeras elecciones al Principado

Lo más difícil en cualquier historia es recomponer el ambiente y el sentir del momento, algo solo posible para sus protagonistas. Haberlo sido supongo que me autoriza a hablar de recuerdos y sentimientos personales. De paso evito el riesgo de caer en esa pomposidad institucional que todo lo vuelve cartón piedra.

Rastreando las imágenes que la memoria guarda de aquellos días me veo sobre todo conduciendo, camino del mitin de turno, por las carreteras de Asturias, curva tras curva (solo había una autopista, la Y). Desde Gijón, Mieres estaba al menos a una hora y Luarca o Llanes a cerca de dos. Ibias a cuatro y pico, pero su lugar más lejano a más de cinco. Desde el punto de Asturias más alejado al Hospital General se tardaba tanto como de Oviedo a Toledo, argumento que, apoyado en un informe de la Guardia Civil, sería decisivo luego para convencer al Gobierno Central de construir un hospital en Cangas del Narcea y otro en Jarrio. Hice toda la campaña al volante de mi utilitario Seat Ritmo, acompañado del ayudante elegido por Jesús Sanjurjo, secretario general de la FSA-PSOE y la persona que también me había elegido como candidato. En la primera elección Jesús no se equivocó: Carlos García Robles, joven militante avilesino del PSOE, fue excelente compañero de campaña. Además de organizar y moverse con autoridad tenía el especial talento político de los "trostkos" (los que son o han sido trostkistas, nunca es fácil saber si lo siguen siendo).

Mientras conduzco suelo preferir pensar a hablar. Pensar me gusta, quizás sea lo que mejor sé hacer, para bien o para mal. Mientras trazaba las infinitas curvas que dan cuenta de la infinita rugosidad de la piel de Asturias, que explica también la infinidad de sus culturas y personalidades, ¿en qué iría pensando? Más de una vez en cómo había llegado a candidato.

Razones de amor.

Yo no tenía cargo de relieve en el partido, ni control alguno sobre sus agrupaciones y militancia. Tampoco me había "hecho campaña" ni participado en ninguna movida. Incluso mi proyecto personal era otro. Sin embargo, mirando hacia atrás, había ido dando todos los pasos para que al final resultara casi inevitable: en la clandestinidad había promovido el grupo Democracia Socialista Asturiana (1974), publicado "El regionalismo asturiano" (1976), impulsado la conversión de la franquicia asturiana del Partido Socialista Popular en partido regionalista, y, ya en democracia, incrustado ese vector asturianista en un partido obrero y centralista como el PSOE, defendiendo siendo parlamentario y portavoz de Industria y Energía todas las causas industriales de la región, mano a mano con los poderosos sindicatos de la UGT (1979-1983), e interviniendo en cada fase de elaboración del Estatuto (1978-1981), publicando luego un proyecto completo para la Región (Asturias Realidad y Proyecto, 1982). De modo que el camino había ido quedando trazado. Daba igual que en el mes de marzo de 1983 –cuando la FSA del PSOE decide sustituir como candidato en las primeras elecciones autonómicas al presidente Rafael Fernández y proponerme que encabezara la lista– yo tuviera un horizonte francamente promisorio en las Cortes, siendo secretario general del Grupo Parlamentario del Partido que, tras la rotunda victoria de Felipe González en Octubre de 1982, estaba en el Gobierno y en la cresta de la ola política. Daba igual también que me hiciera gran ilusión poder participar en el enorme cambio que se iniciaba en España. Cuando Jesús Sanjurjo me propuso ser el candidato a la Presidencia del Principado, abandonando el Congreso, no lo dudé ni un minuto, pues todos los episodios de mi vida política me vinculaban a Asturias. Tras el destino –pequeño o grande– de las personas suelen estar las huellas de los pasos que han dado y husmeando en ellas resulta fácil identificar una querencia sostenida (un amor, si se quiere).

En cierto modo mi retorno a Asturias formaba parte de un movimiento hacia las autonomías nacientes en el que participan otros compañeros del Congreso de Diputados, jóvenes y prometedores, un estilo generacional que se plasma también en Asturias. Es el caso, entre otros, de Juan Carlos Rodríguez Ibarra (35 años) en Extremadura, José Bono (32) en Castilla-La Mancha, o Joan Lerma (31) en la Comunidad Valenciana.

El folleto de venta.

En una campaña el folleto de venta es el programa. Como el aparato del PSOE federal no quería perder el control de los mensajes, había fabricado un lema genérico ("Por tu tierra"). Al ser designado candidato y revisar el programa del partido me reservé en exclusiva un prólogo de apenas una docena de páginas en el que resumía ideas de "Asturias, realidad y proyecto", que luego desarrollaría muy extensamente en el discurso de investidura. Lo encabezaba con un lema "Construir una región" que daba cuenta bien del propósito. Se hablaba en él, de forma sencilla, de la estructura institucional, la inserción en el Estado, el reequilibrio entre las zonas de Asturias y de modo especial la política económica y de empleo en los distintos sectores, tradicionales y nuevos. La cartelería de las elecciones, en la que aparecía el candidato a cada comunidad autónoma bajo un lema general (VOTA PSOE) y el nombre de la región, fue preparada por el aparato federal: en un mismo día habíamos ido pasando por un plató madrileño los candidatos, que salíamos troquelados bajo una iconografía "corporativa" común. La idea de marketing de evitar la "dispersión de imagen" –que en las generales de 1982 se concentraba en la efigie de Felipe González– era en sí misma una ideología del Estado, pero, como había sentenciado Alfonso Guerra en frase inapelable, "el que se mueve no sale en la foto".

Las tres Asturias de Asturias (por lo menos).

La campaña a esas primeras elecciones autonómicas inaugura una singularidad del Estatuto: las tres circunscripciones (Oriente, Centro, Occidente), para un territorio de 10.000 kilómetros cuadrados y poco más de un millón de almas. Una voluntad de dar voz directa a las "alas" de Asturias, despobladas y marginadas por siglo y medio de industrialización y urbanización del centro, objetivo relacionado con uno de los ejes de la campaña, el reequilibrio regional. ¿Tendrá que ver también con algo que el asturiano alberga en el subconsciente, que Asturias es más grande de lo que parece y si estiráramos el mapa hasta aplanarlo seríamos por lo menos como Castilla? Pero las tres circunscripciones suponían un experimento de alto riesgo para la izquierda, que ha temido siempre primar, con fórmulas en que "votan las hectáreas", el conservadurismo del mundo rural. De hecho, la división de Asturias en circunscripciones, que personalmente he defendido desde "El regionalismo asturiano", había entrado en el Estatuto gracias a un raro arabesco de última hora entre Senado y Congreso. En 1983 estaba por ver el resultado de la apuesta. Tal vez pensara también en ello mientras sigo dando curvas y más curvas con el Ritmo, camino de Occidente, Oriente o el fondo Sur.

Cabezas y cuerpo de las listas.

Los dos principales candidatos, de la derecha y de la izquierda –Francisco Álvarez Cascos y yo mismo, respectivamente– eran de Gijón, habían estudiado en "colegio de pago", formaban parte de la pequeña burguesía profesional y provenían de familias tradicionales de la derecha. Un avisado comentarista, Lorenzo Cordero, escribió, en un reportaje con sendas caricaturas, que era una pugna entre dos "jóvenes bostonianos". Más de una vez he pensado –con enorme gratitud– en lo chocante de que un partido como el PSOE en Asturias, con una formidable historia de lucha obrera detrás y un presente (en 1983) dominado por sindicatos de clase, hiciera semejante depósito de confianza en quien, por tradición familiar, formación y profesión no pertenecía, digámoslo así, a su "ecosistema". Encima mis primeros pasos políticos habían sido de la mano del PCE, eterno enemigo del PSOE. Para colmo había mostrado veleidades nacionalistas, siempre mal vistas. Y había publicado ya dos libros de poesía, dato que nunca ayuda a la fiabilidad del político (el título del segundo "La luna es un instrumento de trabajo" ayudaba todavía menos). De hecho, en más de un debate se usaría como descalificativo.

Es verdad que las listas del PSOE para las tres circunscripciones de Asturias daban cuenta del enorme peso entonces del movimiento obrero organizado: tras Jesús Sanjurjo como nº 2 por la Central iba el poderoso líder del Sindicato Minero José Ángel Fernández Villa (único asturiano en la Ejecutiva Federal del Partido), en posiciones de salida otros dirigentes ugetistas como Belarmino García Noval, Avelino Pérez, Manuel Fernández “Lito”, José Manuel Suárez o Juan Rodríguez Heres y, en el sindicalismo agrario, Manuel Pérez y Juan Cofiño. Faltaba todavía mucho para que el PSOE de González y la UGT de Redondo rompieran (1987), una quiebra que fue a la vez la del modelo clásico de socialdemocracia. Van también bien colocados en las listas algunos excelentes consejeros de Rafael Fernández, como Bernardo Fernández, Juan Luis Rodríguez Vigil, Jesús Arango, Antonio Masip o Juan Ramón Zapico (que presidiría la primera Junta), así como Emilio Ballesteros. En las listas de los populares siguen detrás del candidato el diestro luchador pero cordial Isidro Fernández Rozada y el siempre caballeroso jurista Antonio Landeta, que en la 2ª legislatura presidiría la Junta, destacando en la de Occidente Román Suárez Blanco, líder natural de la derecha en la zona. En las listas del Partido Comunista, que encabeza el líder político y de CC OO Javier Suárez, a cuyo apoyo deberé años después la estabilidad de la II legislatura, aparecen carismáticos comunistas católicos como Conchita Valdés y Manuel García Fonseca "El Polesu", asomando por primera vez la cabeza casi al fondo de la lista un todavía desconocido Gaspar Llamazares.

Mensajes.

Aunque en campaña el mitinero suela repetir un conjunto de mensajes básicos, afloran las grandes preocupaciones del lugar y el momento. Carlos Robles me recordaba hace días esta llamada mía a la moderación: cuando encabezas una manifestación sujetando la pancarta debes marchar despacio para no encontrarte, si miras atrás, con que la gente no te sigue. Como temas generales yo hablaba sobre todo de autonomía y de política industrial en el centro y de reequilibrio territorial en las alas. Sin embargo, en los mítines o en actos sectoriales afloraba de modo inevitable la enorme zozobra ante la insostenible situación de las grandes empresas industriales, con 30.000 empleos directos en la minería y otros tantos en la industria pesada del metal, o la paradoja de que, en el campo, los empleos supusieran un 25 % del total y la aportación al PIB solo un 5 %. Evitar un colapso en el empleo era prioridad absoluta, pero a medio y largo plazo la cuestión era crear mediante una nueva economía ligera, de servicios y pequeña empresa, los empleos que fuera desalojando el crepúsculo de las catedrales industriales, por usar expresiones de "Asturias, realidad y proyecto". El telón de fondo de aquellas elecciones era, simplemente, la amenaza de un escenario de catástrofe en una economía que sufría un lento derrumbe. Quizás usara ya esta imagen, luego habitual en plena tarea: aguantar con una mano una pared que amenaza y con la otra ir construyendo un reloj.

Una inusual atmósfera.

Jesús Sanjurjo, coordinador de la campaña, con quien también he hablado, tiene en la memoria sobre todo el ambiente, de una normalidad y ausencia de incidencias que hoy resultaría pasmosa. Tengo esa misma sensación: reinaba una extraña tranquilidad política, tanta que los recuerdos de episodios concretos son pocos (siempre permanece más lo que disuena). Quizás todos dieran por descontada la victoria abrumadora del PSOE que predecían las encuestas, réplica de la de Felipe González solo seis meses antes, por lo cual la suerte estaba echada. Pero es posible también que aquella rara paz albergara el presentimiento de la amenazadora tormenta perfecta, tras tantos años embolsando en pérdidas del sector público una crisis industrial que era semejante a la de las viejas regiones industriales de Europa (Valonia, Nord-pas-de-Calais, Strathclyde, etcétera), pero más intensa y concentrada.

Los resultados, que para el PSOE no han vuelto a darse en 40 años en unas autonómicas, confirmarían las encuestas. Aunque los mejores correspondieran a la circunscripción central, la victoria se produjo también en las alas, desmintiendo los temores a un supuesto conservadurismo rural. En las fotos de la noche electoral, en el plató de la TV regional, no me veo exultante, pero sí sereno, como invadido por aquella equívoca paz. Y ese es el sentimiento que mi memoria emocional recuerda.

Un momento alto y singular. Culminaba con esas primeras elecciones todo el proceso que había dado a Asturias el autogobierno, y a la vez se abría otro, mucho más difícil, para ejercerlo cara a cara con los asturianos ante una de las coyunturas más difíciles de su historia contemporánea.