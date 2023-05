Cuarenta años de la primera vez que Asturias eligió su futuro por sufragio universal

Las urnas que se abrieron la noche del 8 de mayo de 1983 configuraron el reparto de fuerzas en la primera legislatura autonómica elegida por sufragio universal, la que emprendió el desarrollo estatutario y el arranque del de la administración autonómica. Los diputados que ocuparon la Junta General con la legitimidad completa de la democracia durante la legislatura 1983-1987 están contentos del trabajo realizado y echan de menos aquellos debates serios, vivos, llenos de ideología, pero también de un respeto que hoy, dicen, brilla por su ausencia en los hemiciclos.

Bernardo Fernández (1950), consejero de Presidencia de los gobiernos de Rafael Fernández –el primer presidente del Principado– y Pedro de Silva, investido tras aquellas elecciones del 8 de mayo de 1983, destaca sobre todo de aquella legislatura "la aprobación de normas básicas que aún hoy siguen en vigor". Entre ellas citó la ley de relaciones de la Junta con el Consejo, la ley del Presidente y del Consejo, la ley Electoral, la de Función Pública, la del himno...

"Aquella legislatura fue la que más leyes aprobó, y además con un amplísimo grado de acuerdo. Consideramos entonces que, pese a que el PSOE tenía una mayoría absoluta, las normas de desarrollo del Estatuto requerían de un alto grado de acuerdo, de forma que sometimos a negociación todos aquellos proyectos de ley. En ese sentido, entiendo que la sustitución de esas leyes en la actualidad requiere de un alto grado de consenso", indica.

No dudó en calificar al Gobierno de De Silva de "decisivo para el reequilibrio territorial". Por otro lado, se enfrentó al inicio de las reconversiones, las reformas en la agricultura y ganadería, como el saneamiento de la cabaña ganadera y "la reconstrucción de la administración". Y se acordó de miembros de aquel Gobierno ya fallecidos, como Julio Gavito, Faustino Alcalde o Pedro Piñera.

La Junta que surgió de aquellas elecciones del 8 de mayo, a pesar de la mayoría socialista, "era muy plural". Antonio Masip (1946) se sentaba entre Manuel Fernández, "Lito", y José Ángel Fernández Villa, del SOMA, "que no se llevaban nada bien". Masip, que también era candidato al Ayuntamiento de Oviedo, concurrió a las autonómicas porque, según dice, las encuestas no le daban muchas posibilidades de llegar a Alcalde. Pero se encontró con que las urnas le dieron una mayoría con 13 concejales, con lo que acabó compaginando la Alcaldía con la Junta. "Fue una etapa de transformación. La administración autonómica estaba en pañales", dice.

El praviano Jesús Arango, como Masip y Bernardo Fernández, ya había sido consejero en el Gobierno de Rafael Fernández. En las elecciones de mayo del 83 fue cabeza de lista por el Occidente. "Fue una legislatura en bastante entretenida, en la que había que asentar las nuevas instituciones. Yo me encargué de Agricultura. Teníamos una zona rural totalmente abandonada, en la que las lecheras se dejaban en las cunetas porque los camiones no podían acceder a los pueblos. No había red de frío porque faltaba potencia. La cabaña ganadera estaba afectada por enfermedades como la tuberculosis o la brucelosis. Hubo que sacrificar muchas cabezas. Y luego fue la entrada en la UE", rememora.

Arango (1947) dice que aquellos años fueron de "trabajar bastante". No solo "en la oficina de la Consejería, "sino también en Madrid, negociando las transferencias, y luego a las siete de la tarde saliendo en coche para los pueblos, porque yo quería hablar con la gente", evoca. Ese 8 de mayo, el PSOE ganó hasta en las zonas rurales, donde no había votantes habituales del partido. "Tan mal no debí hacerlo, porque mantuve la mayoría en el Occidente".

El Huerna y Taramundi

El economista se acuerda de "una vida parlamentaria muy viva y fuerte a veces". "Como cuando se debatió sobre la Autopista del Huerna o los planes de Ensidesa, incluso con el tema del turismo rural en Taramundi, que alguien ponía en duda que pudiese salir bien. Cuando lo de las campañas de saneamiento, algún diputado me acusaba de provocar suicidios", confiesa. "Eran debates vivos, los consejeros podían intervenir en cualquier momento. Ahora, los veo rígidos. Prohibiría que los diputados sacasen papeles al atril", dice.

En entonces consejero de Sanidad, Juan Luis Rodríguez-Vigil (1945), luego presidente del Principado, recuerda aquellos días "como un tiempo de gran ilusión, de hacer grandes cambios en todos los ámbitos". A él le tocó aplicar en Asturias la reforma de la sanidad ideada por otro asturiano, Pedro Sabando, entonces Subsecretario de Sanidad y Consumo. "Hoy es obligado acometer una nueva y profunda reforma de lo que hicimos, que duró muchos años, lo que indica que fue muy sensato", dice.

"Buscábamos los consensos, si se quiere que las leyes perduren hay que intentar obtenerlos", piensa. Pero hubo momentos duros, como cuando hubo que sacrificar más de 300 reses en los Puertos de Maravio o imponer controles a los quesos, pese a que un conocido alcalde comunista se opuso con "populismo elemental". "Si no es por eso, no existiría el Afuega’l pitu"

Aquel parlamento asturiano era poco paritario. Sólo había cuatro mujeres: las socialistas Nelly Fernández Arias y Carmen Munárriz, la popular Alicia Castro Masaveu y la comunista Concepción Valdés. "Rompimos un techo de cristal, fuimos las primeras mujeres. La relación en el grupo fue buena, nadie me miraba por encima. Tanto que dicen que el PP es machista, las mujeres en este partido no tenemos que reivindicar nada, no vamos de relleno", rememora Castro, entonces una abogada de 30 años.

Por lo demás, "fue una legislatura con leyes muy importantes". En los debates, "teníamos muchas discusiones, pero con respeto. No lo recuerdo como una etapa de tensión, desde luego no como la que viví en el Congreso en la época de Zapatero. No nos insultábamos como ahora. De Silva era un intelectual y se le respetaba. Había fricción en temas ideológicos, pero los 45 compartíamos la ilusión por la democracia. Estábamos allí para construir".

Fue el presidente popular en aquellos tiempos, Isidro Fernández Rozada, quien dio una oportunidad a Castro, y también a Francisco Álvarez Cascos, hasta entonces concejal en Gijón. Cascos fue de cabeza de lista, pero en el 86 se fue al Congreso a Madrid, siendo sustituido por Ramón Cañal. Fernández Rozada recuerda que en aquella época "pisamos toda Asturias", aunque "el PSOE tenía la hegemonía por el peso de la industria y la minería". Los grupos parlamentarios, añade, "entendía que la política debía hacerse colaborando, algo muy distinto a lo que se hace ahora". Hubo "un consenso muy generalizado, salvo asuntos como la llingua y la cooficialidad". En otros, como el de la minería, "estábamos bastante de acuerdo en general". Y aunque hubo debates duros, primó "la camaradería, la empatía y la amistad".

En aquel afán por conseguir proyectos para Asturias, Fernández Rozada se acuerda de un viaje en coche con el presidente De Silva para reunirse con su homólogo de Castilla y León, Jesús Posada, en una conocida marisquería de La Virgen del Camino, Las Redes, para colaborar en materia ganadera en los Picos de Europa.