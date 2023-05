El PP llama a “aglutinar” el voto descontento con Barbón, para gobernar en solitario

El PP asturiano no quiere ponerse aún en el escenario elegir socios para gobernar el Principado tras el 28M. El portavoz popular de campaña, José Agustín Cuervas-Mons, hizo esta mañana un nuevo llamamiento a “aglutinar” el voto descontento con la gestión de Adrián Barbón para no depender de terceros como podría ser el caso de Vox o Foro.

Aunque Cuervas-Mons tiene claro que “un Gobierno de Barbón pasa necesariamente por la coalición con la izquierda más radical, porque no podrá gobernar en solitario”, no quiere hablar en este momento de pactos con otros partidos de la derecha como posible alternativa. “Desde el PP pedimos a los asturianos, con mucha humildad, una cierta reflexión. Aquí solo hay dos opciones, el PP es el único que puede frenar un Gobierno de Barbón y de Sánchez. Creo que la mayoría de asturianos quieren un cambio y saben que es necesario para evitar cuatro años más de lo mismo”. En este escenario, portavoz de campaña del PP, apeló una vez más a concentrar el voto descontento con el PSOE: “Es necesario que las personas moderadas, de centro derecha, que quieren que esto no siga así reflexionen porque el sanchismo debe tener las menos terminales posibles y una terminal importante del sanchismo es Barbón”, afirmó José Cuervas-Mons, quien aludió como efectos negativos de la gestión socialista la baja ejecución de inversiones presupuestarias. “Pero ahora el problema es que nuestro candidato, Diego Canga, conozca bien las inversiones que hay en Europa y que Asturias ha perdido, por ejemplo en prevención de incendios, mientras que Andalucía ha obtenido 32 millones”.

Los populares asturianos sostienen que la situación de “empate técnico” a veinte días de las elecciones les da opciones de victoria en la noche electoral. “Salimos a ganar y a obtener el número de diputados suficiente para gobernar. Queremos gobernar en solitario. Y creemos que es posible si ese voto, que no es el de la izquierda radical y del señor Barbón, se aglutina. Por eso vamos a pelear, desde luego”, reiteró Cuervas-Mons, quien al ser preguntado sobre si el PP se plantea pactar “con la derecha radical” para orillar un gobierno del PSOE con la izquierda radical, se limitó a contestar que “eso está por ver, pero lo otro ya lo hemos visto”.