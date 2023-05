El PP promete "cuotas cero" para los nuevos autónomos y los que tengan bajos ingresos

En la Asturias que imagina Diego Canga, por supuesto con él en la presidencia del Principado, las cotizaciones de los nuevos autónomos pasarían de la tarifa plana actual de ochenta y cincuenta euros al mes a cero durante un año. Serían dos si sus ingresos llevan al menos doce meses por debajo del salario mínimo interprofesional -algo que afecta al 62 por ciento del sector, según el PP- o tienen al menos cinco años de antigüedad y más de 55 de edad. Tampoco pagarían cuota los menores de 35 con negocios por cuenta propia en concejos con "riesgo demográfico" y para facilitar la conciliación todos tendrían derecho a que se les financiase el coste de la contratación de un trabajador durante su baja de maternidad o paternidad con una ayuda equivalente al ochenta por ciento del salario mínimo. En el Principado de los sueños del candidato del PP, el Gobierno también encontraría la forma de afrontar el coste de 32,8 millones de euros al año en que los populares cifran todas estas medidas de apoyo a los autónomos.

El PP llevó este martes la campaña de rebajas de la precampaña electoral al terreno de las facilidades para que Asturias tenga más y mejores autónomos. La propuesta popular ofrece "cuota cero" en total para 4.300 nuevos trabajadores por cuenta propia, añade 1.400 potenciales beneficiarios más en concejos en declive demográfico y calcula que podrá ayudar a conciliar a novecientos más. El candidato popular a la presidencia del Principado, Diego Canga, y el número cuatro de su candidatura por la circunscripción central, el diputado Pablo González, desmenuzaron también una oferta de simplificación administrativa que generalizaría la declaración responsable como vía de obtención de la licencia para la actividad comercial o empresarial, el "silencio administrativo positivo" o un "primer aviso sin sanción" en caso de incumplimiento, y otra de apoyo al relevo que crearía un registro de negocios en situaciones próximas al cesey bonificaría los impuestos ligados a la transmisión. La batería se completa con facilidades de acceso a microcréditos de hasta 25.000 euros mediante un fondo específico de avales que garantice "un coste muy razonable".

"He visitado 76 de los 78 concejos", resume Canga, "y aún no me he encontrado a ningún autónomo satisfecho con el Gobierno de Adrián Barbón. Su vía para satisfacerles se completa con un proyecto piloto con duración prefijada, el "Plan 3.000x100", que persigue "revitalizar 3.000 pymes o micropymes asturianas en los primeros cien días de Gobierno". Se sustanciaría desde la toma efectiva de posesión más o menos hasta fin de año y tomaría forma en un programa de bonificaciones de los tipos de interés al uno por ciento durante los dos primeros años y al tres en los dos siguientes para incentivar el crecimiento del tamaño de las empresas asturianas, siguiendo una tesis en la que Canga echa cuentas y concluye que de este estímulo para el crecimiento depende en gran medida la reversión del declive económico de Asturias. "Contando con que tenemos 60.000 parados, si conseguimos que 30.000 empresas creen un empleo estaremos en una tasa de desempleo europea".

A la pregunta por cuánto cuesta todo esto y quién lo abona, González responde que los 32,8 millones anuales en que cifra los beneficios para los autónomos suponen "un diez por ciento del presupuesto de la consejería de promoción económica" e invita a considerar que "el Gobierno va a recaudar un mínimo de doscientos millones de euros adicionales por la inflación". El plan de apoyo a la financiación de las empresas, por lo demás, serían cerca de cincuenta millones en cuatro años, a razón de doce al año, una suma que el diputado considera "muy aquilatable para lo que es el presupuesto de Asturias".