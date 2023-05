"Lo que nos diferencia de partidos como Podemos y Sumar es la transparencia"

Lorenzo Rodríguez, más conocido como Lorenzo "Roal" (30 años, Oviedo) es el candidato más joven a la presidencia del Principado. Nada hace intuir en su escuálida fachada que tras ella se esconde el vozarrón de un cantante de zarzuela y ópera. El cabeza de lista de Por un Mundo Más Justo, una formación que lleva funcionando a nivel nacional desde 2004 y se presenta por primera vez en Asturias, despacha con LA NUEVA ESPAÑA antes de irse a ensayar al Teatro Campoamor.

–¿La juventud es un grado?

–(Resopla) No tengo ni idea de cómo responderte a esto (risas). La juventud creo que te da más facilidad para ilusionarte y tener energías y querer hacer cosas. Fundé una revista de poesía hace cinco o seis años, y siempre comentaba por aquel entonces con mis compañeros que la juventud es mental. Conozco a joven de 50 o 60 muy joven de actitud.

–¿Cómo se construye una Asturias más justa?

–Uno de los primeros eslóganes que utilizó el partido fue: "erradicar la pobreza es una decisión política". Nuestro objetivo es trabajar por los más vulnerables.

–¿Qué medidas concretas proponen al respecto?

–Esto ha surgido en plan "¡vamos!". El partido recogió firmas a nivel nacional en apoyo a la legalización de los inmigrantes sin papeles; a partir de ahí nos juntamos los cinco o seis que estábamos en Asturias, y dijimos: "vale, vamos a luchar por esta tierra". Hemos consensuado cinco ejes sobre los que trabajar: salud, especialmente salud mental; infancia, trabajo, medioambiente y transparencia. Por Un Mundo Más Justo es pionero en esto último, ya que fuimos el primer partido a nivel nacional cuyas cuentas se publican en tiempo real, algo que ahora hacen también otros partidos. Todas nuestras ideas se someten a votación de los afiliados.

–¿Cuántos afiliados tienen en la región?

–No sé decirte. En el grupo de WhatsApp somos dieciocho, así que por lo menos esos somos.

–¿Y cuántos está implicados directamente en el partido?

–Los de las listas son casi todos independientes, porque acabamos de empezar. Al principio éramos diez o quince, luego se fue uniendo más gente… que estemos activos, trabajando y enterándonos somos cinco o seis, ocho cuando nos movemos todos, diez si conseguimos movilizar a gente, veinte si conseguimos llegar a personas que no son del partido pero que quieren ayudarnos.

–Es la primera vez que se presentan en Asturias.

–Sí. Por Un Mundo Más Justo lleva presentándose desde 2004 (año de su fundación) a todas las generales y europeas.

–Nunca han logrado representación en ninguno de esos comicios.

–No. Bueno, tenemos un concejal en Cuenca.

–¿Qué les diferencia de formaciones como Podemos o Sumar?

–La transparencia y el compañerismo. Escuchamos a todos nuestros compañeros. Las conversaciones entre nosotros son enriquecedoras, cargadas de ilusión. Es un trabajo muy guay. No es tanto conseguir entrar en una institución como conseguir formar un grupo humano.

–Es cantante, poeta, profesor de inglés, traductor… rompe con el arquetipo de político al que estamos acostumbrados.

–Excepto por tomar el camino del funcionariado –aunque soy interino–. Siempre he tenido muchas inquietudes. El arte está en mi vida desde niño. También pinto, de ahí pasé a la escritura, publiqué algún libro de poesía que me acabó llevando a la traducción… y de ahí al canto, aunque empecé de pequeño, en el coro de San Salvador, en Oviedo, y me permitió conocer a algunas de las personas que están ahora también en Por Un Mundo Más Justo. Canto desde que los once años hasta ahora, que me dedico a la ópera y la zarzuela.

–Complete la frase. El gran problema de Asturias es…

–El silencio, como metáfora. El silencio de las instituciones hacia los ciudadanos; de Asturias hacia España, porque estamos muy olvidados; y el silencio del abandono, que estamos perdiendo población a pasos agigantados.

–Su primera medida como presidente de Asturias sería…

–Implementar medios directos de participación ciudadana en la política.