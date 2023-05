«La oficialidad amable del asturiano que propone Barbón lleva al fin de nuestra lengua»

Perilla motera, vaqueros rotos, camiseta con proclama proletaria y pendiente de coco. La estética con la que Diego Morís, conocido popularmente como «Roxu» (Gijón, 44 años) acude a la cita con LA NUEVA ESPAÑA marida estupendamente con la ideología del partido por el que se presenta a presidir el Principado, Andecha Astur.

–Junto a PP, PSOE y Foro, Andecha Astur es el partido que más tiempo lleva presentándose ininterrumpidamente a las elecciones autonómicas, pero nunca han obtenido representación.

–Es prioritario conseguirlo porque creemos que podemos cambiar las cosas que están pasando en Asturias. Cambiar el modelo social, el modelo económico y crear una sociedad un poco más justa para toda clase trabajadora que vive en una precariedad absoluta; cada vez hay más pobreza, y con los partidos estatales en el poder no le vemos salida a esta situación. Asturias se está viniendo abajo.

–¿Ven factible en esta ocasión entrar en las instituciones?

–Siempre partimos con esperanza, aunque ahora son bastante bajas. No creemos que pueda darse.

–Dice que Asturias se está viniendo abajo.

–Es un hecho. Los jóvenes tienen que emigrar porque no encuentran trabajo aquí; los trabajos cada vez son más precarios. Las instituciones viven de espaldas de lo que realmente pasa en la sociedad.

–¿Qué soluciones proponen ustedes frente a estos problemas?

–Medidas enfocadas a traer de vuelta a esta tierra a la juventud asturiana mejorando las opciones de trabajo. Tenemos varias propuestas centradas en la economía asturiana, en sitios específicos como el Occidente. Con los sueldos que tenemos en Asturias, es normal que la gente quiera emigrar. Las políticas tienen que ir enfocadas a recuperar esa población que marchó, a recuperar una dignidad como pueblo asturiano que, creo, vamos perdiendo año a año.

–Me hablaba del Occidente.

–El Occidente está muy dejado de la mano de Dios, igual que el Oriente. Todas las políticas van enfocadas directamente a la zona central de Asturias. Por ejemplo, aquí se habla de una macrociudad que no haría más que discriminar y aumentar la brecha que existe con Occidente y Oriente. No creemos que sea la solución para Asturias porque desvertebraría todavía más estos lugares. Una de las medidas más importantes que habría que llevar a cabo es mejorar la red de cercanías del tren. No se puede tardar tanto en ir a Tapia de Casariego como en ir a Madrid, porque eso hace que la gente joven ya no quiera vivir en esas zonas. Hay que mejorar los empleos; dar subvenciones para que los jóvenes des esas áreas quieran crear puestos de trabajo, empresas... Lo que no se puede es dedicar todos los recursos al turismo. Si tú solo creas turismo, un turismo invasivo como el que se está dando, al final estás expulsando a la gente joven. Estás intercambiando gente de fuera, turistas, que van a comprar casas a cambio de expulsar a la población autóctona.

–Inciden mucho en el uso del asturiano.

–El asturiano tiene que ser una lengua oficial. Se están vulnerando continuamente los derechos de los asturfalantes. Es una realidad. Por ponerte un ejemplo, nosotros ahora tenemos un conflicto con la Junta Electoral porque no nos permiten presentar las papeletas en asturiano. El asturiano hay que protegerlo porque es una lengua que se está perdiendo. Con respecto al español, es un idioma que hablan cientos de millones de personas en el mundo. Pero nosotros sí creemos que el asturiano tiene que ser una lengua vehicular; en las escuelas se tiene que hablar el asturiano, tiene que educarse en asturiano. No puedes defender una lengua cuando solo se da una hora de asturiano a la semana.

–¿Cómo valora la política lingüística desarrollada por el gobierno de Barbón?

–Me parece escasa tirando a nula. Cuando un asturiano se quiere dirigir a la administración en su lengua recibe pegas continuamente. La Ley de Uso se queda corta. La oficialidad amable de la que habla el señor Barbón lleva al fin de nuestra lengua.

–Complete la frase. El gran problema de Asturias es…

–El PSOE, porque, como el PP, son partidos nacionales que no se preocupan por Asturias.

–Su primera medida como presidente sería…

–Reformar el Estatuto de Autonomía.