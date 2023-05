El perfil de los candidatos: Ovidio Zapico, el nietu Líber, ganó el referéndum contra la OTAN

–Soy nietu Líber.

Líber es Libertad y va para 95 años, lee todos los días LA NUEVA ESPAÑA y el nietu que se acaba de presentar es Ovidio Zapico González (Laviana, 1971), coordinador general y cabeza de lista de Izquierda Unida para las autonómicas del día 28. Le gusta mucho al nieto el nombre de la abuela materna, la herencia de un padre anarquista que el régimen de Franco se apresuró a borrar. Porque Líber en realidad no es Libertad. Los nombres sin respaldo en el santoral católico quedaron proscritos al caer el frente de Asturias en la Guerra Civil y Libertad pasó de pronto, y oficialmente ya para siempre, a llamarse Ana María. No importa. Ovidio quiere seguir siendo el «nietu Líber». Por una cuestión conceptual y otra histórica, por una razón nominal y otra afectiva, por presumir de tener un vínculo familiar con la libertad y por la Líber de carne y hueso, porque es verdad que el Ovidio joven pasó muchas temporadas aprendiendo sin querer en la casa de la familia de la abuela materna en L'Ordaliegu, en el valle de Tiraña, y que allí, y sobre todo a través de un hermano de ella, respiró vapores ideológicos que en la agitada cuenca de los 80 engendraron el embrión de una conciencia política de clara inspiración progresista y de izquierdas.

Los padres, él mecánico en minas de Hunosa, ella ama de casa, no militaban, pero tenían eso que ahora el candidato llama «una cultura de izquierdas» y fueron dejando en el joven Zapico un sedimento invisible que empezó a eclosionar en marzo de 1986, cuando un quinceañero que estudiaba en el instituto de Laviana decidió «echar una mano, buzoneando y en lo que hiciera falta», en la campaña por el no en el referéndum de la OTAN.

«Ganamos». En Asturias y en España se impuso el sí con no demasiada claridad, pero en Laviana vencieron los del no por 4.531 votos a 2.971. Aquella victoria, una batalla aparentemente minúscula en mitad de una gran derrota, encendió una luz en la conciencia. Eran años de convulsión en una cuenca en la encrucijada de la reconversión, de movimiento estudiantil y movilización política, de antimilitarismo y «OTAN no, bases fuera». Más o menos por ahí nació un político de izquierdas.

Y otros. De la misma rama familiar y del mismo valle había brotado ya tiempo atrás otro Ovidio al que la política llevó hacia la derecha. Tienen mucha historia los nombres en esta historia. Porque Ovidio se llama Ovidio en recuerdo y homenaje al marido de Líber, al abuelo materno que se fue muy pronto, en los primeros cincuenta, y que también inspiró el nombre del otro Ovidio renombrado en la política asturiana. El abuelo de Zapico era hermano de la abuela de Ovidio Sánchez, que hizo abundante carrera política en el PP, que presidió el partido en Asturias y la Junta General del Principado y fue diputado en el Congreso, entre otros cargos. Estos ovidios son tocayos, paisanos y primos segundos, Zapico es ahijado de Sánchez y de su hermana, y se llevan bien. «Siempre hemos tenido mucha relación» y muy buena. ¿Que quién se le torció al abuelo? ¿Que quién honra más el nombre que lleva? «Mi abuela siempre dice que nunca supo de qué era, que jamás hablaron de política».

La historia de Zapico va saltando mientras tanto de la infancia en la calle a la escuela pública y al instituto de la Pola, del referéndum de la OTAN a la militancia «muy anónima» en IU y de aquí a la que hoy sigue siendo «mi mayor satisfacción en política». En 2011, cuando habían pasado ya unos cuantos años desde la mudanza leve y corta de Laviana a Sobrescobio –«por una cuestión laboral primero, por comodidad» y gusto personal después– le ofrecieron un puesto en la lista municipal y acabó siendo el primer concejal de IU en la historia del ayuntamiento coyán. «Fue una noche muy guapa», recuerda el candidato volviendo a las lágrimas, a los aplausos y la emoción en la sede de Laviana.

En la memoria política no ocupan un espacio tan relevante ni su primera elección como diputado autonómico –ha cubierto su segunda legislatura en la Junta–, ni «los recuerdos buenísimos» del aprendizaje en la primera etapa parlamentaria ni el debut de esta campaña en los carteles de las elecciones autonómicas, ni el acceso al liderazgo en el partido que ostenta desde febrero de 2020. Lo que más le llena es haber roto el bipartidismo en el Ayuntamiento de Sobrescobio, donde «ahora tenemos dos concejales». Antes esquivó varias ofertas de paso a la política regional –«no veía el momento, ni el vital, ni el político»–, pero acabó dando con sus huesos en la dirección regional que lideraba Manuel González Orviz y en 2015 en un escaño de la Junta.

Antes de seguir, quedará dicho que «volvería a hacer todo lo que hice desde la campaña de la OTAN», que volvería a quedarse a vivir a unos pocos kilómetros de su lugar de nacimiento, que repetiría «el compromiso con lo público, con los que sufren injusticias... Tengo esa solidez ideológica», estas ideas fijas.

Aquel concejal recién llegado al ayuntamiento había tenido varios trabajos, en un supermercado, en una panadería en Oviedo. Al acabar el instituto había empezado Derecho, pero no acabó «de cogerle el punto» y cursó un grado medio de Formación Profesional mientras trabajaba. No tardó en encontrarle una salida laboral al apego que le ha tenido siempre a la naturaleza del alto Nalón. Todavía el turismo rural tanteaba sus primeros pasos en el parque natural de Redes cuando Zapico se embarcó en el albergue de Soto de Agues, justo a la puerta de la Ruta del Alba, cuando ni siquiera existía el aparcamiento que ahora se colapsa algunos días de temporada alta.

En los noventa, «ya con la reconversión minera muy encima», la alternativa universal de Hunosa se había ido desdibujando en las perspectivas de la juventud de la cuenca y Zapico siempre estuvo «a gusto en aquella comarca» a la que le vio «potencialidades». Se vistió de «pionero» del turismo, se quedó. Sigue viviendo en Soto de Agues. «Soy un asturiano del alto Nalón», de esta «unidad geográfica» en la que nació y creció, en la que sigue viviendo y de la que no quiere salir. Se asoma y ve la montaña, que es el «elemento nuclear de mi vida». Por todas partes hay espacio de sobra para recorrerla en bicicleta y por aquí anda siempre también el «núcleo duro» del grupo de amigos íntimos que mantiene «desde la escuela». Así da garantía de continuidad a una ligazón que ata a su familia a esta tierra desde hace siglos. Lo sabe él, que un día quiso remontar el tiempo haciéndose el árbol genealógico y llegó hasta el siglo XVII siguiendo la pista de «una rama entera» de zapicos de Laviana. «Bueno, menos mi güelu, que había nacido en Peón (Villaviciosa)».

Para tratar de que siga la racha está Elia, su hija, que se llama como su hermana y está a punto de cumplir la mayoría de edad justo a tiempo de votar por primera vez en estas elecciones autonómicas el padre supone que a él). Ovidio le ve maneras. «Tiene muchas inquietudes sociales y culturales» y ya lideró una protesta estudiantil contra el frío en las aulas del instituto de Laviana , cuando en 2021 los protocolos de ventilación anticovid obligaban a dar clase con las ventanas abiertas.

Se movilizaron en el mismo centro en el que su padre empezó la militancia antimilitarista en el 86, y ellos también ganaron, celebra Zapico: consiguieron que el Principado se comprometiera a comprarles medidores de dióxido de carbono.