El campo asturiano, de "héroe" en pandemia a "incendiario", se rebela

Los "héroes" de la pandemia –con permiso de los sanitarios– son ahora "terroristas incendiarios".

Cuando el covid azotó con toda su fuerza, el sector primario duplicó esfuerzos para que no faltaran la leche, la carne, los huevos, en las tiendas y supermercados. Aquellos aplausos dejaron de sonar tan pronto como la enfermedad empezó a remitir, pero quedaron los daños a la economía, de los que no se ha librado nadie. Menos, los agricultores y los ganaderos, con un brutal y progresivo hasta hoy incremento de los costes de producción que, al estallar la guerra de Ucrania (febrero de 2021), se agravó aún más.

Así las cosas, la gente del campo está ahogada económicamente, pero también socialmente. Se sienten víctimas, dicen, de una especie de "bullying".

Se dice abandonada y dejada de lado por la Administración, a la que piden ayudas económicas e incentivos fiscales –van llegando con cuentagotas–. Pero también reclaman sobre todo algo más simple: facilidades para trabajar sin leyes "absurdas y anacrónicas", menos burocracia y más agilidad para trámites. Todo sin olvidar el gran problema de un tiempo a esta parte en Asturias: los ataques de la fauna silvestre, encabezada por el lobo –cuya inclusión en el listado de especies protegidas es imposible de entender en el medio rural–, al ganado.

Por si fuera poco, llegó a finales de marzo la famosa oleada de incendios y la sociedad "compró" mayoritariamente que detrás del mechero está la mano del ganadero, que se siente señalado por el gobierno del Principado, la Fiscalía y los conservacionistas cuando hablan de fuegos provocado y redes organizadas en el medio rural.

Así las cosas, el campo asturiano ha dicho basta. Este martes 16 mayo, un día después de San Isidro, su patrono, tiene previsto movilizarse en Oviedo con una tractorada que promete ser multitudinaria (van apuntados más de dos centenares de vehículos) y que contará con profesionales de toda la región convocados por todas las organizaciones agrarias del Principado (Asaja, Uca, Coag, Usaga y Ura) en bloque, una unión histórica plasmada en el llamado "contrato rural", que recoge en líneas generales seis puntos que quieren que asuman los gestores políticos. El malestar, el enfado y el disgusto son mayores, dicen, que sus diferencias. Los cinco colectivos llaman a la participación de todos los profesionales: "Es lo que nos queda, protestar".

La tractorada será la segunda movilización en menos de un mes en el Principado y se produce en plena campaña electoral, en la que los partidos no han tenido más remedio que marcarse y pronunciarse sobre los asuntos que preocupan y reclama el campo. De momento, ahí está el citado "manifiesto rural", que se ha llevado a debate ante algunas corporaciones municipales (Salas, Illas) y ha sido puesto a disposición de las formaciones en la Junta General del Principado y otras para que lo suscriban: PP, Foro, Vox, SOS Asturias y Suma lo han firmado, Ciudadanos ha dicho que lo hará el día 16, mientras que IU se ha desmarcado y PSOE y Podemos han hecho mutis por el foro.

La tractorada asturiana llegará, también, dos días después de otra gran movilización del campo, en este caso a nivel nacional, en Madrid, convocada por la plataforma SOS Rural, que se declara apolítica e integra colectivos de toda España. Su objetivo: que la ciudad oiga el grito, el lamento y las necesidades de ganaderos y agricultores que sienten que la sociedad les ha dado la espalda o, cuanto menos, no es consciente de su grave crisis.

LA NUEVA ESPAÑA ha querido dar voz a los protagonistas del sector primario asturiano, ese que desde 1980 hasta la actualidad ha sufrido una media de descenso por década de actividad de un 0,3%: en 1980 eran más de 77.000 los puestos de trabajo que generaba, para situarse en 12.900 en el año 2020.

Nino Rodríguez, presidente de la Asociación de criadores de la raza asturiana de la montaña (Aseamo). "Sin ser una organización social siempre hemos estado en cualquier movilización en defensa de los ganaderos y ahora, con más motivo", sostiene el que fuera hasta septiembre de 2021 director general de Ganadería, cargo que dejó en desacuerdo con la protección del lobo. "El diagnóstico del sector es malo. Incluso hasta el clima se ha puesto de lado, sin apenas lluvias. Los costes de producción aumentan sin parar y dejan poco margen de ganancia", advierte. La producción cárnica está más afectada que la láctea: "La leche tiene aún margen para subir, cuesta más un litro de algunas aguas que de leche en el súper. Mientras que la carne está alta ya y no hay mucho margen para repercutir en el precio final. Hay ayudas, sí, pero cuesta mantener la liquidez". Y la gota que colmó el vaso ha sido el fuego: "Que nos echen la culpa de los incendios no se entiende, cuando, primero, no se ha probado nada para acusar sin más. Pero es que nosotros somos los que más perdemos con ello. No sé, me da pena que se desprestigie así al sector, se nos califique de terroristas...".

David Pérez, ganadero de carne de Turón (Mieres) y productor en ecológico. "Todo ha subido desde la pandemia y la guerra en Ucrania, pero el precio de la carne no lo compensa. Estamos muy al límite y ahora no llegamos a cubrir costes, no te da para pagar todo. El cereal cuesta el doble y ahora con la sequía también escasea el forraje. Es terrible", explica. Pérez señala al lobo y sostiene que en su zona, que nunca hubo, "ahora se ven, no hay quien deje sola una oveja en el prado". Y apunta a las "incertidumbres" de la PAC, las ayudas europeas que se esperan como el agua de mayo en el sector cada año, pero cada vez se complica más su tramitación. "No sabemos lo que cobraremos, la han reducido al asociarla al terreno. Hicieron revisiones y, en mi caso, de 6,5 hectáreas de pastos he pasado a tener 2. Pero es que al no limpiar en el monte público, el matorral se come el pasto y entonces dejamos de tener pastos. Les decimos que limpien, que desbrocen, que abran pistas, pero no lo hacen y luego pasan estas cosas", abunda en referencia al ayuntamiento y al Principado. Y concluye: "Hay muchos motivos para salir a protestar a la calle".

Graciela Valle, ganadera de Peruyes (Cangas de Onís), quesera y presidenta del consejo regulador del gamonéu. "No debería ser mal hablada, pero es muy claro: el mundo rural se va la mierda. Pero la gente no se da cuenta de que somos un sector estratégico y que si desaparecemos, se pasará hambre", advierte la quesera con cierto desánimo. No da crédito a las acusaciones de que hay ganaderos detrás de los incendios. "Nos tratan como delincuentes, no ya solo criminales de animales, sino que también de la naturaleza", lamenta. "Son muchos frentes abiertos: fuego, la protección del lobo, que nos se cubren costes de producción con el valor que se da a leche y carne...". Advierte Valle de que tal situación "se puede aguantar una temporada, pero no de forma permanente". Porque es consciente de que el encarecimiento de piensos, luz, agua, gasoil, no se puede cargar todo en el precio final al consumidor. "Uno cansa, se desanima, pero debemos seguir luchando. De mi casa irá un tractor a la protesta del 16 de mayo. Hay que estar ahí unidos", zanja rotunda.

Rocío Díaz, ganadera de Ables (Llanera). Debería estar esta joven ingeniera orgullosa y sentirse valorada por haberse puesto al frente de la ganadería familiar de Ables (120 vacas). Pero todo lo contrario, está desanimada y triste. "El campo sufre la falta de relevo generacional, los jóvenes ven todo el sacrificio que lleva esto y no se quedan. Si a esto se suman las jubilaciones y las explotaciones que cierran, el medio rural desaparecerá", resume. Díaz habla, como el resto de profesionales, del acusado aumento de los costes de producción tras el covid y la guerra en Ucrania. "Se incumple la ley de cadena alimentaria, ya que el precio de venta es inferior o muy próximo al de producción, siendo ínfimo el margen de negocio. Y hay nulo apoyo del gobierno, más parece que hay afán de poner trabajas. En la consejería de Desarrollo Rural puedes llegar a perder el derecho al cobro de ayudas por el tiempo que ellos mismos tardan en resolver trámites".

Amparo Fernández, al frente de la ganadería Vilarello, en los Oscos. "Los ganaderos queremos que se valore nuestro trabajo, somos los únicos que cuidamos y mantenemos el medio rural, por eso exigimos que se aplique y respete la ley de la cadena alimentaria, para así poder cubrir unos costes de producción que han aumentado un 200% en el último año", describe esta profesional que la ha tenido que ver en más de una ocasión con la ingente burocracia y los problemas para cobrar ayudas. "La nueva PAC está imposible de acceder. Además de los recortes económicos que conlleva, las exigencias tanto a nivel administrativo como a la hora de gestionar nuestro trabajo son mayores y en algunos casos imposibles de cumplir". Todo esto lleva a Amparo Fernández a concluir: "Tenemos la sensación de que los ganaderos y agricultores no interesamos e intentan hacernos desaparecer".

Manuel López, apicultor, produce la miel "Fuentes del Narcea" en Cangas del Narcea. "Nuestro problema son los gastos de producción muy elevados, han subido más del 35% y, por tanto, dejamos de ser competitivos frente a la miel de fuera, que es más económica", resume este apicultor que decidió profesionalizar las colmenas que de siempre había tenido su familia. Tampoco está contento López con la "criminalización" de los que trabajan en el medio rural. "Eso de echar la culpa de los incendios a la gente que trabajamos aquí no es normal. Yo puedo entender que haya elecciones y que un político tiene que salir diciendo que va a meter a la gente en la cárcel por el fuego. Pero lo que no entiendo es que paguen justos por pecadores. Descerebrados y terroristas los puede haber en todos los sectores, no por eso deben acusarnos a todos, cuando somos los que más queremos y cuidamos al campo", se queja el apicultor.

Yaiza Rimada, ganadera y gestora de quesos La Saregana, en Sariego. "El problema del sector primario es que no es rentable, no se cubren gastos y así no se va a ningún lado", resume tajante Rimada, quien hace años apostó por dar un paso más y, en vez de vender, hacer ella misma queso con la leche de la ganadería familiar. "Y menos mal que lo hicimos, porque si no, esto se pondría imposible", opina. "Todo el mundo dice que de qué nos quejamos, que tenemos subvenciones. Pero es que son compensaciones, porque sin la PAC esto no existiría", aclara la quesera. Quien advierte: "Yo no quiero ayudas, sino precios dignos y poder vivir de esto con dignidad. Pero corren tiempos muy feos".

José Manuel Peláez, ganadero de Canero (Valdés). "Pues mira, yo lo que quiero, de primera mano, es respeto para el medio rural", resume yendo al grano este profesional que tiene muy reciente la lucha contra el fuego el concejo valdesano para librar los montes y ayudar a los vecinos. "Necesitamos dejar de ser el muñeco del pimpampum de la Administración, durante años se nos ha utilizado". Peláez advierte, como el resto, de que su trabajo es esencial porque produce los alimentos "que la población come. Eso se debe valorar y pagar lo justo por ello". Y otra petición más: "Está bien que se apliquen medidas para atraer a jóvenes al campo, pero lo primero debería ser ayudar a los que aquí estamos a que podamos seguir aquí y vivir dignamente. Se debe mantener el empleo que ya existe".