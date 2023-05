Ciudadanos apuesta por la fusión de concejos y una fuerte rebaja fiscal

"Asturias en el centro. #PorLosTuyos". El eslogan con el que Ciudadanos porfiará por mantener al menos uno de sus cinco escaño en el parlamento asturiano obedece a la intención de los naranjas de "ser el partido de consenso que mejore la vida de la gente", según expuso ayer su candidato a presidir el Principado, Manuel Iñarra, durante la presentación del programa electoral del "nuevo Ciudadanos, en el que todos estamos en política para servir, no para vivir de ella". Nacho Martín, viceportavoz nacional adjunto del partido, arropó a Iñarra durante la presentación –"el mejor candidato posible para evitar que esta tierra caiga en el guerracivilismo"– e hizo un llamamiento a "no imponer el asturiano de manera artificial".

Las medidas con las que Cs espera abrochar su supervivencia pasan, en primer término, por una bajada de impuestos. A la promesa de suprimir Sucesiones y Donaciones se une la de rebajar el gravamen sobre la Renta a las familias y la clase media. Iñarra defiende que la presión fiscal que ejerce el Principado sobre los contribuyentes "está muy por encima de la media española", un lastre, a su juicio, que no permite "retener ni atraer empresas".

Para el candidato naranja, "el verdadero CIS está en las estaciones de autobús los domingos, llenas de veinteañeros que se marchan a Madrid". Con objeto de contener la emigración forzada de la juventud asturiana, Ciudadanos promete la puesta en marcha de un programa enfocado expresamente a ello. En materia económica, contemplan la creación de un Portal Agrícola para que ganaderos y agricultores puedan vender sus productos en cualquier parte; además, materializarían un plan para desarrollar una nueva industria conservera.

Otro de los caballos de batalla de los naranjas es la reordenación territorial de Asturias, un asunto, apostilla Iñarra, sobre el que no debatirán otros partidos "porque implica quitar concejales". "No puede ser que los municipios no puedan compartir servicios –argumenta–. Económicamente, la fusión de determinados concejos supondría la salvación para muchos de ellos".