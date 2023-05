El gastrotest de Diego Canga (PP): "En casa en Bruselas tenemos un barril de cerveza de 5 litros, al llegar del trabajo cae siempre una caña"

Ya lo dijo Cervantes:_«En la mesa y en el juego...». Los candidatos se están jugando en esta campaña las elecciones, pero ¿cuáles son sus gustos gastronómicos? No hay nada como la comida para reconocer a las personas y esta sección que hoy comienza desvela las preferencias de los aspirantes a presidente. Pese al madrugón, Diego Canga llega ya desayunado, con una bolsa llena de periódicos, al bar La Esquina, que queda en la esquina y a tiro de piedra de su casa en Oviedo. El número uno del PP es un asiduo del local, con mucho trajín mañanero. Frente a un vigorizante café cortado, parte con ventaja: su mujer es una consumada gastrónoma y ambos, jueces de los World Cheese Awards. Acabadas las respuestas, se pone a leer tranquilamente LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Qué desayuna?

–Tostadas con cualquier mermelada, me gustan todas, arándanos, manzana, pera, piesco... O con miel asturiana de Boal o Somiedo.

–¿Es más de vino o de cerveza?

–Cerveza.

–¿La sidra, mejor en qué momento?

–Aperitivo, un clásico de toda la vida.

–Un tinto marida con…

–Siempre con plato de cuchara: fabada, cocido, lentejas..

–¿Y el blanco?

–Un pescado con albariño, Rueda, no falla.

–Un rosado...

–No lo tomo habitualmente, pero encaja de aperitivo, con algo de embutido, salchichón.

–La sidra va con...

–Queso asturiano. Me encanta el cabrales, el gamonéu, La Peral, afuega´l pitu...

–¿Y la cerveza?

–En Bruselas, en casa, mi mujer y yo tenemos un barril de 5 litros. No hay mayor placer que a la tarde, al llegar de trabajar, tomarnos una caña del barril, de cerveza belga o a veces me escapo a la frontera a buscar alemana. Me gusta mucho también Cruzcampo y Estrella Galicia.

–Plato preferido de carne.

–El cachopo.

–Plato preferido de pescado.

–La merluza.

–Postre preferido.

–Lo tengo complicado. Me gustan mucho la repostería asturiana, casadiellas, carajitos, frixuelos, marañuelas... Y la fruta también.

–Para comer sobre la marcha, ¿comida rápida, una ensalada, unos embutidos, el clásico pincho?

–Un pincho de tortilla con una caña son imbatibles.

–¿Por qué apuesta para conquistar a alguien por el paladar? ¿A la pareja?

–No es fácil con mi mujer, que sabe mucho de gastronomía y de cocina. Tiraría de un vino de Sauternes con quesos azules.

–¿Para comida de negocios?

–Si invito yo, elijo un buen vino, que se me da bien, y sería la eleccion en función de los asistentes.

–¿A los amigos?

–Tapas de jamón, chorizo, quesos...

–¿Cuida su alimentación por estética o por salud?

–Por el ritmo de vida que llevo trato de comer siempre lo más ligero posible.

–¿A qué bocado placentero, el que más le gusta, renuncia por motivos de salud o estética?

–Me cuesta renunciar a los dulces, me gustan mucho. Compenso con cenas ligeras, comer muy poco de noche.

–¿Qué bocado no perdona?

–Lo que dije antes, un pincho de tortilla y una cerveza me pueden.

–¿Cómo elige un restaurante: por las buenas críticas, por sus distinciones, porque el tipo de comida se adapta a lo que le gusta, porque está de moda…

–De todo un poco. Me baso en el boca a oreja, me gusta mirar internet y consultar las guías, también la prensa para conocer la trayectoria, qué dice la crítica... No obstante, cuando viajamos mi mujer se ocupa de elegir, entiende mucho.

–¿Escatima a la hora de salir a comer o cenar?

–Pues no.

–¿Hasta cuánto está dispuesto a pagar por una cena o comida especial (por persona)?

–Si es buena la comida, no me importa pagar bien y lo que toque.

–¿Se le da bien la cocina?

–No, no soy nada brillante. Igual algo los postres, pasta. Pero más bien no. Lo que pasa es que mi mujer es muy buena cocinera.

–¿Con qué celebrar la victoria el 28 de mayo?

–Sidra, cerveza y vino de Cangas.

–¿Y en qué ahogar las penas de una derrota?

–Sidra, cerveza y vino de Cangas, ración doble (risas).