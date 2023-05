Albares: “Acabamos con el mito de que la derecha gestiona mejor la economía en crisis”

Un ministro de Asuntos Exteriores de paseo por el mercado de Grado para mercar un voto autonómico en el que los socialistas se fijan el objetivo de amarrar el cuarto de los seis diputados por la circunscripción occidental. A José Manuel Albares se le veía este mediodía cómodo y hasta dicharachero. “Vaya buena tienda que tienes”, le comentó a la dueña de la Carnicería David, en el corazón de la capital moscona, con el presidente del Principado, Adrián Barbón, como cicerone improvisado y resuelto. Y rentabilizaron el paseo porque convencieron a Ana Torre, “la pescadora más salada de Mieres” que al tropezarse con ambos en Grado les confesó que estaba decidida “a cambiar de partido”. Albares apoyó

El ministro de Exteriores y el presidente del Principado dieron “un voltio” por el popular mercado de Grado antes del mitin en la capilla de los Dolores, rebautizada por Barbón para la ocasión: “Para nosotros va a ser la capilla de Esperanza, los dolores serán para otros el 28M”, remachó el líder de los socialistas asturianos. Ya en pleno acto político, Albares con el discurso sosegado que le caracteriza defendió que en las elecciones autonómicas y municipales “nos jugamos mucho más que quien gobierna en las alcaldías y autonomías, nos jugamos la construcción de Europa”. El canciller español subrayó las diferencias que separan al PSOE del principal partido de la oposición y aprovechó, comparando la gestión de la crisis de la pandemia con la que siguió a la gran recesión económica de 2009: “Hemos acabado con el mito de que la derecha gestiona mejor la economía en las crisis. Ante situaciones muy similares, nosotros no dejamos a nadie atrás, mientras que el Gobierno del PP optó por la solución individual, que cada uno hiciera lo que pudiera”. Albares también aprovechó el mitin en la capilla de Grado, reconvertida como espacio para actos civiles, para hacer campaña por Pedro Sánchez “porque el PP ya ha dicho que la subida de las pensiones no será sostenible y ha votado en contra, como con el salario mínimo interprofesional”.

Adrián Barbón también mostró sentirse como es en el agua en campaña. “Estoy casi al mismo ritmo que con la agenda de presidente”, aseguró. El candidato a la reelección como presidente del Principado tiró de las últimas cifras de empleo en Asturias para reivindicar que “en abril de 2023 hay más personas trabajando y menos parados en Asturias de las que había en abril de 2019”. Aprovechó el mitin para hacer un anuncio en clave sanitaria: “Implantaremos el cribado en el cáncer de útero, algo tan importante para las mujeres”, avanzó sobre una medida que se une a la ampliación del tramo de edades para los cribados de los tumores de mama y colon. Barbón llamó a “la concentración del voto de izquierda del Occidente”, porque “seremos los únicos en conseguir representación ante la derecha”, tras recordar que en 2019 ese cuarto escaño “lo sacamos por muy poco”-. También intervino en el acto la “número dos” por el Occidente, Alba Álvarez, que contestó a las alusiones del PP de la víspera, en Siero: “Dicen que estamos fofos, qué poco nos conoces. Aquí, hoy se ve el músculo que tenemos, con candidatos votados por la militancia y no impuestos desde el más allá”. El mitin también sirvió para homenajear a un histórico de la agrupación de Grado, Manuel Ántico (Anco), que siguió el acto desde la primera fila tras haber sido durante muchas campañas “uno de esos compañeros de referencia que trabajó siempre silenciosamente”, según comentó el candidato a alcalde de Grado, José Ramón Menéndez. Como en los fines de semana de campaña no se para y el ministro Albares mostró disposición, recogida de bártulos y desplazamiento hasta Nava, pero con la satisfacción de la labor cumplida. No en vano, el ministro y el presidente, que incluso intercambiaron un saludo cálido con la candidata del PP de Grado, Patricia Álvarez, rentabilizaron el paseo de Grado, donde convencieron a Ana Torre, “la pescadora más salada de Mieres” que al tropezarse con ambos les confesó que estaba decidida “a cambiar de partido”. Albares no vaciló y, mientras Barbón daba un beso a la ovetense, le dijo: “¿Pero cómo vas a cambiar de partido, con subidas como la de la pensión y el salario mínimo?”. Los abrazos, besos y breve charla parecieron surtir efecto a tenor del “me gustáis mucho; Pepe, no podemos cambiar”, que Ana Torre comentó a su compañero.