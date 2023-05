Barbón: "La peor pesadilla sería un Gobierno teledirigido por Vox"

"Como nos quedemos en casa y nos desactivemos pensando que ya hemos ganado, corremos riesgo de encontrarnos con la peor pesadilla, que no es un Gobierno del PP, sino un Gobierno mandado y teledirigido con sus políticas regresivas y de involución por la extrema derecha, que es Vox. Esa es la verdadera amenaza, ese es el problema y la gran preocupación", señalo ayer el presidente del Principado y candidato a la reelección, Adrián Barbón, durante la presentación de la candidatura del PSOE a la alcaldía de Lena.

Barbón refirió en tono irónico a la encuesta encargada por el PP que señala como ganador al PSOE en Asturias. "Es un caso digno de estudio. Es la primera vez que un partido encarga una encuesta, la paga, la filtra… y dice que pierde. Al menos en la que filtró la líder anterior (Teresa Mallada) ganaba; en eso estuvo más fina", comentó el candidato autonómico socialista. "Nuestras encuestas las conocemos tres personas, son documentos de trabajo, nunca las filtramos", añadió.

El presidente del Principado afeó sin nombrarlo al candidato del PP, Diego Canga, que no haya respondido a una "pregunta insistente" de los medios de comunicación: qué hará durante los próximos cuatro años si no gobierna, si se quedará en la Junta General o regresará a Bruselas. Barbón aclaró lo que hará él y sus compañeros de candidatura: "Sabemos que hemos cometido errores y hemos aprendido de ellos, pero pase lo que pase, me pongan donde me pongan, mi compromiso es que nos quedamos en la Junta a trabajar por Asturias los próximos cuatro años".

Animó a sus compañeros de partido a continuar la campaña sin insultos. "Se puede ganar y gobernar sin insultar", dijo. A la vez, hizo un llamamiento a no dar por segura la victoria, pese a que así lo indican las encuestas. "Que nadie se confíe. No, mientras no se vote, no hay nada ganado ni perdido", subrayó

Durante su intervención, aseguró que su gobierno es el que más medidas ha aprobado para afrontar el reto demográfico, aunque admitió "que no se soluciona de un día para otro. Se necesitan políticas intensivas de medidas y en el tiempo, más de una década para ver cómo se revierte la tendencia", puntualizó. También reveló que las familias asturianas con dos hijos tendrán la consideración de "numerosas", tal y como avanzó días atrás en Gijón, pero ayer indicó que de los 600 euros de deducción autonómica de este año en la declaración de la renta se pasará a 1.900 el año que viene. Asimismo, prometió 500 euros para las personas mayores de 70 años con bajos ingresos para que reciban tratamiento odontológico y así "puedan sonreír".

"Frente a los que nos hablan de las Cuencas Mineras con resignación, como un espacio vencido por el avance de la historia y el paso del tiempo, sin futuro y sin esperanza, inyectando pesimismo para que nuestra sociedad no avance, nosotros decimos que no, que no es así". Su receta: "Autoestima y orgullo".

María Dolores Martínez, candidata socialista a la alcaldía de Lena, desveló sus prioridades si logra la victoria: lograr suelo industrial, asentamiento de empresas, fijar población, acabar con el abandono de los pueblos, detener el cierre de negocios y la pérdida de empleo, propiciar el regreso de los jóvenes que abandonaron el concejo y, en definitiva, "dar un giro a la decadencia que sufrimos".