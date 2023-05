¿Cuáles son los grandes retos económicos del próximo Gobierno asturiano?

La persona que se vaya a sentar en el despacho de la calle Suárez de la Riva para dirigir el Gobierno asturiano que salga de las urnas el próximo domingo tendrá ante sí un panorama económico lleno de interrogantes. Se habrá terminado la legislatura de la pandemia, pero el mandato que comenzará seguirá teniendo pegados, como incómodos mosquitos, los efectos de una inflación aún desbocada, la mayor tasa de parados de larga duración (más de dos años) y el peor índice de actividad (relación entre personas empleadas y población en edad de trabajar) de España. Sobre estos frágiles pilares macroeconómicos, el Principado deberá abordar un complejo proceso del que dependerá en buena parte el futuro de la región: la descarbonización de su industria.

La tendencia de los últimos años indica que la economía asturiana, como sucede en casi todas las sociedades desarrolladas, depende cada vez más del sector servicios (con actividades como el turismo, la hostelería o el comercio), pero los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a cierre de 2021 demuestran que la industria todavía tiene un importante peso en el PIB regional, de más del 21%, lo que supone casi seis puntos más que el promedio del país. Asturias es la cuarta comunidad autónoma con una mayor densidad del sector fabril en su tejido económico, pese al cierre de dos de las centrales térmicas (Lada y Soto de la Barca) y la práctica desaparición de las minas de carbón.

En este contexto, todas las miradas se dirigen a la empresa más potente de la región, ArcelorMittal, que da empleo a cerca de 5.000 personas. La multinacional siderúrgica se encuentra, al igual que las demás compañías de su ramo, inmersa en un hondo proceso de transformación de sus procesos industriales, presionada por las normas ecológicas dictadas desde Bruselas para que la economía prescinda cada vez más de los combustibles fósiles.

La dirección de la empresa está analizando el plan para descarbonizar su fábrica de Veriña (Gijón), con la incorporación de un sistema de reducción de mineral de hierro (DRI, por sus siglas en inglés) y un horno de arco eléctrico. El proyecto contempla la sustitución paulatina de gas por hidrógeno de origen renovable (es decir, producido con energía fotovoltaica o eólica). Para llevar a cabo esta operación, el Gobierno central acaba de aprobar la concesión de una ayuda de 450 millones de euros, lo cual supondría casi la mitad de la inversión total que debe acometer la siderúrgica. La empresa dispone hasta principios de julio para tomar la decisión, acechada por tres posibles obstáculos: los altos precios de la energía, lo cuantioso de las tecnologías del hidrógeno verde y la competencia de la reciente Ley para la Reducción de la Inflación de Estados Unidos, que ofrece potentes incentivos para la producción de energías limpias. De aprobarse el plan descarbonizador, éste se desarrollará en la próxima legislatura, por lo que será uno de los asuntos centrales del nuevo Ejecutivo asturiano, junto con otros proyectos de hidrógeno verde como el HyDeal (en el que participan Arcelor, Fertiberia y Enagás), y el de EDP en Aboño.

La paradoja del empleo

Aunque se trata de un fenómeno presente en toda España, Asturias padece desde hace tiempo una importante paradoja en su mercado laboral. Pese a tener 57.400 personas en paro (con una tasa del 12,4%, casi un punto más que la media nacional), un desempleo juvenil del 26,6% y la menor tasa de actividad del país (49,7%), la patronal FADE lamenta que haya más de 6.000 puestos de trabajo vacantes en sectores como las tecnologías de la información, la metalurgia, el transporte, la hostelería o la construcción). La organización sostiene que los parados existentes "no tienen la formación adecuada ni la capacitación", y que no se trata de un problema de salarios. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, han expresado varias veces su total desacuerdo con esta tesis, y reprochan que "lo que faltan no son trabajos, sino trabajos dignos que no obliguen a mendigar por un trozo de pan", en especial alusión a la hostelería, que da empleo a 20.000 asturianos.

Precisamente, uno de los sectores que más acusan la ausencia de perfiles profesionales aptos son los instaladores de sistemas de energías renovables, como los paneles solares. A pesar de la apuesta formativa que han hecho centros de la región, sus profesores lamentan que sus aulas no se llenan y que no concitan el interés de los jóvenes asturianos que habían imaginado cuando pusieron en marcha los ciclos sobre estas energías. De nuevo una paradoja, dados los crecientes proyectos de esta índole en el Principado, como la fábrica de placas solares de Ibedrola y Exiom.

A colación de esto último, sí ha habido buenas noticias recientemente sobre inversiones en la economía asturiana, como la compra de la antigua fábrica de Danone en Salas por parte de la holandesa Royal A-ware o la entrada de los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México en el accionariado de Duro Felguera. No obstante, otra iniciativa que había concitado grandes ilusiones, la nave logística de Amazon en Bobes, continúa sin fecha clara de apertura. Quizá la buena nueva llegue de China, con el desembarco del mayor fabricante de coches eléctricos del mundo, BYD, que busca espacios industriales con salida al mar, razón por la que una delegación de la compañía visitó recientemente Asturias.

Las previsiones macroeconómicas para este año 2023 son más bien discretas: el propio Principado estima un crecimiento del PIB del 0,7%, aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lo eleva al 1,7% (dos décimas menos que la media española). La creación de empleo será aún más exánime: el Gobierno asturiano la cifra en un 0,4%, mientras que la Airef, en este caso, pronostica una caída del 0,1%.

Más allá de esta coyuntura, Asturias sigue padeciendo un gran problema estructural: tiene 372.497 afiliados a la Seguridad Social y 270.838 pensionistas. Es decir, una ratio de 1,38 trabajador por cada receptor de una prestación, lo que supone una proporción un punto inferior al promedio nacional (2,39). Dado el progresivo envejecimiento de la región, no parece que esa relación vaya a mejorar en el corto y medio plazo. Además, la revalorización de las pensiones en un 8,5% para acompasarlas al IPC hará que su gasto total en Asturias roce los 6.000 millones de euros, una cifra inédita.

Y como inquietante telón de fondo, la inflación que no cesa. El último dato del INE, correspondiente a abril, la sitúa en el 4,1%, a pesar de la bajada de los precios de los alimentos. Asturias es una de las pocas comunidades autónomas que no ha ajustado el IPRF a esta situación, pese a que los contribuyentes de la región con rentas medias y bajas destacan entre los que más pagan de este impuesto en el país, según el Consejo General de Economistas de España.