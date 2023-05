El álbum más personal de los candidatos al Principado: su cara menos conocida, al descubierto

El lado más personal de los candidatos a presidente del Principado, al descubierto. LA NUEVA ESPAÑA ha pedido a los siete principales candidatos de las elecciones autonómicas que elijan imágenes con sus amigos, lugar preferido en Asturias, su lectura favorita, sus aficiones... Los siete aspirantes a ocupar el palacio presidencial de Suárez de la Riva han enviado las fotografías que, a su juicio, mejor reflejan su vida fuera de los focos. Aquí os las mostramos y os las explicamos con sus propias palabras.

Adrián Barbón | Candidato del PSOE

"Santa María del Naranco nos identifica en el mundo"

Foto 1. "En las Navidades de este año. Siempre le he dado mucho valor a la amistad en mi vida, no entiendo la vida sin ella. Y mantengo grupos de amigos de ámbitos muy distintos que aún conservo. Por ejemplo, mis mejores amigos de la infancia, hoy lo siguen siendo. También los de la Facultad. Y por supuesto, los de Laviana, con ellos comparto además muchos vínculos de la política". Foto 2. "Asturias está llena de lugares maravillosos, que me encantan. Podría decir Covadonga, podría decir Peñamayor en Laviana, podría decir Cimavilla en Gijón, podría decir la ría del Eo. Pero hoy me quedo con Santa María del Naranco, en Oviedo, por todo lo que representa. De hecho allí elegí hacer mi primer discurso institucional del día de Asturias, el 8 de septiembre de 2019. Es la muestra viva de un pasado, el Reino de Asturias, y una expresión artística, el Prerrománico o arte asturiano, que nos identifica en el mundo". Foto 3. "Una de mis mayores aficiones tiene que ver con conocer ciudades y edificios con historia, como castillos, palacios, monasterios, catedrales o museos. La historia me apasiona y por eso, cualquier tiempo de descanso que pueda tener, siempre tiene una parte reservada al conocimiento histórico. Esta foto es de julio de 2022, cuando hice una escapada a Soria, en un viaje que me llevó luego a la provincia de Burgos donde estuve en Caleruega, población donde nació Santo Domingo de Guzmán y a la que en tantas ocasiones había ido de guaje con el colegio". Foto 4. "En estos momentos estoy releyendo un libro que me encanta y que leí por primera vez en 2007. Son los diarios de John Colville, secretario personal de Winston Churchill en su etapa de Primer Ministro. Nos da una visión íntegra de este gran líder, además, incorporando la perspectiva personal, cómo era y cómo actuaba en los momentos más difíciles y cruciales de la II Guerra Mundial, en la que finalmente se derrotó al nazismo y al fascismo. Churchill es uno de los personajes históricos que más me interesan y admiro. Mis lecturas tienen mucho que ver con la historia, la política, ensayos sobre temas del momento actual y también leo algo de novela".

Diego Canga | Candidato del PP

"Me gusta mucho la temática de Roma"

Foto 1. "Con mi amigo Antonio Tajani (hoy vicepresidente de la República Italiana) cuando trabajamos juntos en la Comisión Europea". Foto 2. "Soy un gran aficionado a los quesos y a la gastronomía asturiana. En la imagen, estoy de jurado en el World Cheese Awards". Foto 3. "Leyendo el libro de ‘La Regenta’ hasta que me dejó mi perra, ‘Checha’. Me gusta mucho la temática de Roma y desde hace algunos días me acuesto tras leer literatura asturiana". Foto 4. "Uno de los lugares más emblemáticos de nuestra tierra y especiales para los asturianos, como Covadonga y sus Lagos".

Manuel Iñarra | Candidato de Ciudadanos

"Una de mis grandes pasiones es el ciclismo"

Foto 1. "Con mi pandilla de amigos. Llevamos juntos desde la adolescencia, 40 años de amistad -con alguno más, incluso-. Nos reunimos varias veces al año para recordar los tiempos de juventud y muchos buenos momentos que hemos pasado juntos". Foto 2: "En el Angliru, mirador y cima del ciclismo mundial". Foto 3. "Con mis amigos Willy e Iván en el puerto de Tarna, disfrutando de una de mis grandes pasiones, el ciclismo". Foto 4. "Los libros que estoy leyendo. Uno habla sobre los puertos de montaña míticos del Tour de Francia, y el otro es una biografía de Jovellanos en el que analizan su figura en sus diferentes facetas: economía, derecho, pensamiento, política, arte…".

Covadonga Tomé | Candidata de Podemos Asturies

"A Luarca vuelvo siempre que puedo"

Foto 1. "Con amigas de la época de la facultad, una piña veinticinco años después de conocernos". Foto 2. "Luarca, el sitio de mi recreo. Una es para siempre de donde ha pasado la infancia y la adolescencia. Vuelvo siempre que puedo". Foto 3. "Trekking en Noruega en la mejor compañía posible, mi hija. Viajar y patear, dos de mis aficiones favoritas". Foto 4. "Manual para mujeres de la limpieza", de Lucía Berlín. Precioso libro, regalo de una buena amiga. En el rincón de leer, el favorito de la casa".

Ovidio Zapico | Candidato de IU

"La montaña es un elemento nuclear de mi vida"

Foto 1. "Cruzando el río Órbigo por el puente del Paso Honroso, en una reciente ruta en bici que hicimos por la zona los amigos". Foto 2. "Tengo varios lugares favoritos en Asturias: Somiedo o cualquier paisaje del Alto Nalón -Laviana, Sobrescobio y Casu- que son además mis escenarios cotidianos; pero si elijo esta foto que es en la playa de San Martín (Llanes) es porque se une también un componente personal, aquí vengo desde hace años a pasar un fin de semana con mi hija, Elia, y juntos recorremos playas, acantilados, cuevas, nadamos, hacemos kayak ... y compruebo lo positivo que es para la generación de Elia que la izquierda haya podido garantizar, por lo general, evitar especulaciones y desarrollos urbanísticos agresivos en la marina asturiana". Foto 3. "Durante una travesía por los Picos de Europa. La montaña es un elemento nuclear de mi vida, ya desde la adolescencia, que además ayudó a consolidar a un grupo de amigos de Laviana que ya lo éramos desde guajes y que hoy seguimos saliendo al monte en bici, a caminar, con raquetas". Foto 4. "Leyendo ‘Contra la España vacía’, un ensayo de Sergio del Molino sobre un tema que nos debería preocupar a todos: la crisis demográfica, una problemática que en el caso de Asturias extiende los límites puramente rurales y afecta al conjunto de la comunidad. Del millón de razones que tenemos, la primera es aplicar políticas públicas que reviertan esta tendencia demográfica negativa. En esa batalla nos jugamos el futuro de Asturias, de sus concejos, de nuestra propia supervivencia como pueblo en definitiva".

Adrián Pumares | Candidato de Foro Asturias

"Más tiempo con los compañeros que en familia"

Foto 1. "La comida en la calle de Avilés, con compañeros de Foro Asturias, entre ellas Carmen Moriyón, y Foro Avilés. También nos acompaña el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo". Foto 2. "En Ibias, el 27 de septiembre pasado, que fue a ver las necesidades de unos vecinos". Foto 3. "Es en una concentración que hubo hace no mucho de Salvemos La Vega y estoy con el candidato de Foro Oviedo, Carlos Suárez, parte de su candidatura municipal y el número 3 de la lista autonómica, José Suárez Arias-Cachero, Felechosa. Paso más tiempo con mis compañeros que con la familia". Foto 4. "La más reciente, este viernes en la feria san Isidro de Piedras Blancas con el candidato de Foro Castrillón, Titi Rodríguez, y los números 2 y 3 de la lista".

Carolina López | Candidata de Vox

"Siempre llevo un libro conmigo"

Foto 1. "Con amigos y familia. Está mi gran amiga Aurora Iglesias, que ahora me acompaña en la campaña electoral, mi prima y mi tía en Oviedo en la zona del antiguo". Foto 2. "En Cangas de Onís, uno de mis lugares favoritos de Asturias que suelo visitar siempre que puedo". Foto 3. "En la pista finlandesa donde me gusta mucho pasear siempre que tengo tiempo, al final del día". Foto 4. "Siempre llevo un libro conmigo y, si puedo y encuentro un lugar bonito, aprovecho para desconectar y leer. Del libro ‘El niño con el pijama de rayas’ es una de las lecturas que guardo buen recuerdo".