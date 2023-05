Canga acusa de "escándalo electoral" a Barbón y Sánchez por "disputarse quién inaugura el AVE a Asturias"

Si Alberto Núñez Feijóo criticó a los barones socialistas en general por no enfrentarse a las políticas de Pedro Sánchez, especialmente por sus alianzas con Bildu y tras la polémica de que el partido vasco incluyese a condenados por terrorismo en sus listas, Diego Canga personalizó estas críticas en su rival en las urnas asturianas, Adrián Barbón. "Votar a Barbón es votar a Sánchez, ese que pacta con Bildu y permite que vayan terroristas en las listas electorales. No permitamos ese insulto a la memoria de las víctimas del terrorismo", expresó el candidato autonómico del PP en el mitin de este lunes en Oviedo.

Bajo su punto de vista, "nos jugamos sacar a Asturias de la parálisis en la que se encuentra y sacar a España del declive en el que se encuentra por el sanchismo". Recordó los "37 violadores con la pena rebajada, dos de ellos en la calle" por el error en la ley del solo sí es sí. Y enlazó cifras preocupantes de la región: entre ellas, que "lideramos la pérdida de población y perdemos 25 asturianos todos los días" o que "tenemos más pensionistas que personas que logran trabajar". Y puso más ejemplos: "Somos la única región de España en la que el saldo de nacimientos y muertes es negativo de forma ininterrumpida desde 1985".

Entre sus menciones a las relaciones de Barbón y Sánchez, quiso Canga hacer hincapié en los vaivenes de la fecha de inauguración de la variante de Pajares, que iba a celebrarse en un primer momento en mayo, antes de las elecciones autonómicas, y ahora fechan en noviembre, antes de los comicios generales. "Qué casualidad que la llegada del AVE la hayan pasado a noviembre. Están jugando con nosotros. Entre Barbón y Sánchez están disputándose quién inaugura el AVE. Y yo lo denuncio. Es un escándalo lo que está pasando con el AVE en Asturias, un escándalo electoral", enfatizó.

Recalcó en un auditorio que aglutinó a todos los sectores del PP, incluida a su antecesora Teresa Mallada, que "esta vez en Asturias hay un PP fuerte, en forma, cono iniciativa y cohesionado. Es lo que hemos hecho". Aseguró que "estamos marcando la agenda" del PSOE porque "van a remolque de todas nuestras medidas; se les nota el miedo, están acongojados".

"En frente tenemos un candidato que no ha hecho nada en cuatro años, y se dedica a prometer lo que prometió hace cuatro años. No decimos que Barbón promete, sino que hace repromesas. Su lema es 'llegó el momento de Asturias'. ¿Llevan cuarenta años gobernando y dicen que llegó el momento de Asturias?. Oye, ¿esos cuarenta años que eran de broma? ¿Los cuatro años de Barbón eran el calentamiento?", se preguntó el candidato autonómico del PP en el mitin del Calatrava.

Canga se mostró convencido de que "Barbón y el socialismo han hundido esta región" y que "de lo que llegó el momento es del PP, de frenar la hemorragia demográfica, de bajar impuestos, de bajar el paro, de acabar con los enchufes, de reducir las listas de espera, y de mandar al PSOE a la oposición. Ese es el momento que llegó", proclamó. Diego Canga quiso plantear a los votantes una disyuntiva: "O nosotros o un tripartito de izquierdas. Y, francamente, prefiero nosotros. Tenemos que votar por nosotros".

Miró a la comunidad vecina, donde gobernó durante años el propio Núñez Feijóo. "Tenemos buenos ejemplos de gestión: nuestros vecinos gallegos lo saben. O vayamos a Andalucía, que tras años de socialismo ahora es una de las comunidades más pujantes. Sin una política de atracción de empresas y generación de empleo, no haremos nada".

Denunció Canga que "Asturias es un infierno fiscal" e hizo su apuesta por "recuperar talento". Punto en el que también criticó a su rival en las urnas: "Si Barbón nunca salió de aquí y siempre ha hecho lo mismo, ¿cómo va a tener ideas innovadoras?".

Repitió que en el PSOE "están nerviosos, ya no solo Barbón, hasta Sánchez está nervioso por perder Asturias". A ello achacó que, tras años de retraso, se anunciase el inicio de las obras del vial de Jove "dos días antes de que empezase la campaña". Ejemplo al que agregó el de la depuradora de Maqua o miles de viviendas anunciadas en Oviedo.

Canga dice que se queda gane o pierda

También quiso disipar las dudas y críticas acerca de si se va a quedar tras las elecciones en caso de que no gobierne para volver a su puesto de alto funcionario de la Unión Europea. "Anuncio que me pienso quedar el 29 de mayo gane o pierda. Por responsabilidad con las decenas de miles de asturianos que nos van a votar. Me consta que había gente que apostó a que me iba a ir, pues van a perder. Pero también digo una cosa: pienso ganar las elecciones", señaló al respecto.

"Somos el único partido posible para mejorar la vida de los asturianos. Hay que aglutinar todo el voto en torno al PP. Las encuestas dicen que estamos apretados, y es verdad, por eso pido un esprint final. Pero también dicen que la mayoría quiere un cambio, y solo hay una posibilidad: o es Barbón o soy yo. Francamente, mejor yo", exclamó antes de terminar con un "viva Asturias, viva España y viva el Rey".