"No sé cómo conquistar a alguien por el paladar; a mí, desde luego, con una buena paella"

–¿Qué desayuna?

–Depende, si estoy en casa, me hago un cafetín y una tortilla de jamón, o tostadas. Fuera, café y pincho.

–¿Es más de vino o de cerveza?

–Vino.

–¿La sidra, mejor en qué momento?

–En todos los momentos.

–Un tinto marida con…

–Con buena comida asturiana, una fabada por ejemplo.

–¿Y un blanco?

–Pixín, merluza, andaricas.

–Un rosado...

–Con quesos asturianos o verdinas con marisco.

–La sidra va con...

–Un buen cachopo o con todo lo de una espicha: tortilla, empanada...

–La cerveza marida con…

–No soy muy cervecera, pero la veo bien para aperitivo.

–Plato preferido de carne.

–Un solomillo poco hecho a la plancha. Y pollo guisado.

–Plato preferido de pescado.

–Merluza a la cazuela con almejas.

–Postre preferido.

–La tarta de queso que hace mi madre.

–Para comer sobre la marcha, ¿comida rápida, una ensalada, unos embutidos, el clásico pincho?

–Depende. No digo que no a nada. Un pincho me va bien; si pueden ser embutidos, también.

–¿Por qué apuesta para conquistar a alguien por el paladar: pareja, negocios, amigos?

–Pues no sé como se conquista a alguien por el paladar. A mi, desde luego, con una buena paella. Para los negocios, buen vino y un plato de carne o pescado. Y a los amigos, con una espicha con sidra, croquetas y mucha diversión.

–¿Cuida su alimentación por estética o por salud?

–Procuro comer sano, pero no evito nada pero tampoco abuso. Hay que disfrutar de la comida y en caso de cortarse, que sea por salud.

–¿Qué bocado no perdona?

–El plato de aldea: huevos fritos con patatas.

–¿Cómo elige un restaurante: por las buenas críticas, por sus distinciones (Michelín), porque el tipo de comida se adapta a lo que le gusta, porque está de moda…

–Si conozco, voy a tiro fijo. Si no, pregunto a la gente del lugar y me dejo guiar mucho por el boca a boca.

–¿Escatima a la hora de salir a comer o cenar?

–Todo depende, pero no suelo mirar el dinero y sí estar en buena compañía y disfrutar.

–¿Hasta cuánto está dispuesto a pagar por una cena o comida especial (por persona)?

–Comer o cenar bien depende más de estar a gusto que del dinero, creo.

–¿Se le da bien la cocina?

–Pues en casa del herrero, cuchillo de palo. Lo básico. No me llama mucho cocinar.

–¿Con qué celebrar la victoria el 28 de mayo?

–Pues en buena compañía y con lo que surja, la verdad. Ver a mi sobrina de 8 meses que tengo algo abandonada sería la mejor celebración.

–¿Y en qué ahogar las penas de una derrota?

–No pienso en la derrota.