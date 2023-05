El presidente del Principado, Adrián Barbón, habla de una "ofensiva" y de un "bombardeo". El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de "una coordinación espuria" de fuerzas políticas y empresariales. Las dos contra la reforma del Gobierno que sube las pensiones conforme al IPC. Sentados sobre un pequeño escenario, en formato tertulia, ante un auditorio de unas doscientas personas sentadas en semicírculo, algunos jubilados, otros abundantes altos cargos y candidatos del partido, el candidato a la reelección en Asturias y el Ministro convirtieron el 8,5 por ciento en munición electoral para el 28M. En el tendayu del Pueblu d'Asturies de Gijón, Barbón volvió a abrazar públicamente la propuesta de las asociaciones de pensionistas que piden que el blindaje de la subida de las pagas se apuntale en la Constitución y no perdió la ocasión de reanimar su alerta sobre la llegada de la extrema derecha acusando a Vox de "profanar" Covadonga con el acto político que esta mañana presidió allí Santiago Abascal.

En un acto de apoyo público a la candidatura de Barbón y a la del aspirante socialista a alcalde de Gijón, Luis Manuel Flórez, "Floro", Escrivá reprochó "la falta de sensibilidad y de percepción" que demuestra "el candidato del PP cuando dice que la subida de las pensiones es un exceso y sobra". "Tenemos una oposición que piensa que no hay que mantener el poder adquisitivo de los pensionistas", proclamó redirigiendo la carga contra "la reforma de 2013" del PP, que traía "recortes de entre el quince y el veinte por ciento en las pensiones... Hemos tenido que venir, y nos ha costado mucho, a dar la vuelta a una reforma que había depreciado hasta niveles insostenibles las pensiones de los mayores".

Les costó, dice, por la campaña que percibe contra su reforma y que hunde su raíz en "tensiones y presiones desde ámbitos muy específicos y con intereses muy concretos". "A la entidades financieras y compañías de seguros les interesa que la gente haga más depósitos, fondos de inversión y planes de pensiones", concreta, "y la forma más directa es crear incertidumbre sobre las pensiones futuras. Es así de triste y de espurio". Frente a eso, el Ministro opone el "crecimiento envidiable" que observa en España pese a las tribulaciones encadenadas de la pandemia, la guerra o la inflación. "Hemos creado en toda España más de un millón de empleos por encima de los que había antes de la pandemia. En Asturias se está creando mucho empleo y de calidad en sectores de futuro, mejores oportunidades para los jóvenes, la reforma laboral ha conseguido que se haya reducido en treinta puntos el nivel de precariedad en Asturias, sobre todo de los menores de treinta años.. Todo para volver a decir que "no es lo mismo quién gobierne", que no es igual el gobierno de Barbón que el de algunas "comunidades vecinas".

El aludido reincidió en la alerta contra la "ofensiva" de la derecha contra una subida "que dicen que va a hacer insostenibles las pensiones. No es cierto", y decirlo es "una deslealtad no con el gobierno de España, sino con los pensionistas", proclama Barbón, volviendo sobre su tesis de que el pensionista cobra una pensión porque se la ha ganado, comparando la oposición a la subida de las pagas de jubilación con el silencio ante "las subidas de sueldo de los ejecutivos del Ibex 35" y recargando contra quienes "hablan del dinero que se les da de más a los pensionistas. ¿Cómo que se les da de más? Es una cuestión de justicia". El trasfondo de todo esto, concreta ya en versión genuinamente electoral, es que cuando la derecha "tenga la posibilidad de revertir la reforma de las pensiones lo va a hacer, porque lo hizo en 2013, porque lo van a intentar en el futuro". Cogida esta senda, el candidato a la reelección no la soltó. Volvió a advertir que con el PP viene de la mano Vox, y a pedir "que nadie tenga ninguna duda de que si la derecha suma y Vox y tiene el voto decisivo va a entrar en el gobierno". Y a repetir que "no es lo mismo un gobierno presidido por nosotros que otro mandatado o teledirigido por la extrema derecha".

Llegados a este punto, Barbón acusó al presidente de Vox, Santiago Abascal, de "profanar" con su acto de esta mañana en Covadonga "un lugar casi sagrado para los asturianos". Eso y no otra cosa es, a sus ojos, el uso del Real Sitio "para hacer política". Ya con la amenaza de la extrema derecha en las manos, el presidente del Principado recordó que, tal vez por lo que han dicho las encuestas, todo el mundo le dice "ya lo tienes hecho", pero él clama contra los excesos de confianza como "la mejor forma de perder unas elecciones" y se dirige una vez más no sólo a los votantes progresistas, ofreciendo también "estabilidad, sensatez y rigor" a los moderados "que se han quedado huérfanos de opción política", dijo sin nombrar a Ciudadanos e invitando a abrazar esta alternativa suya "para evitar que las políticas de Asturias las marque un partido antisocial contrario a los derechos de las personas y antihumanista como Vox".

En su turno, y en su "doble condición de candidato a alcalde y jubilado", Luis Manuel Flórez, "Floro", prometió un mandato que enfatice las respuestas que precisa "una ciudad envejecida" y preste atención al "envejecimiento activo en conexión con el voluntariado como un modo de estar y hacer comunidad", al cuidado que debemos tener con los dependientes y a los remedios para "la soledad no deseada".