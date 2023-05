Feijóo, en Oviedo: "Asturias no merece en cualquiera de sus formas el sanchismo, que no defiende los intereses asturianos"

Alberto Núñez Feijóo llegó este lunes a Oviedo para dar fuerza a la campaña electoral del PP en la región en un mitin junto al candidato autonómico, Diego Canga, y al aspirante a la alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli. El acto, celebrado en el Calatrava, contó con una nutrida asistencia de afiliados y simpatizantes, que prácticamente llenaron el recinto elegido del Calatrava, con capacidad para 1.500 personas.

Todos ellos aguardaron la llegada de los protagonistas con la música de "Los Manolos", "Green Day", "Wham", "Elton John", David Bowie o "Depeche Mode". Y recibieron al líder nacional del PP agitando banderines de Asturias y de España.

Feijóo intervino en segundo lugar: después de la apertura a cargo de Alfredo Canteli y antes del turno de cierre, a cargo de Canga. Y lo hizo reivindicando su conocimiento de las necesidades asturianas. "Conozco bien los intereses del Noroeste, los intereses de Asturias. He peleado junto a presidentes del Principado por una financiación justa. Por la industria electrointensiva, que como sigamos así no cerrará solo la única industria de aluminio que estaba en la cornisa cantábrica, sino que cerrará todo lo demás. He trabajado a favor de los sistemas productivos del mar, de la ganadería, de la agricultura. Y me he rebelado contra el disparate de incluir al lobo en el listado de especies protegidas. Lobos sí, pero así no", afirmó Feijóo.

En el tema del lobo quiso detenerse algo más. "Coger en un despacho de la Castellana y decidir que hay que proteger al lobo, y subvencionar mastines y hacer ganado extensivo y que si lo come el lobo, qué le vamos a hacer... Solo se le ocurre a alguien que no sabe, que no ha ido a una aldea en su vida, que no ha conocido a un ganadero en su vida. ¿También le vamos a decir a los ganaderos que tienen que pagar los destrozo del lobo? Además de decirles que es malo comer carne, ¿también esto?. ¿Este es el gobierno que dice ser de la gente? ¿O es el gobierno contra la gente?", razonó el político gallego.

Feijóo hizo hincapié en que conoce "los problemas de los asturianos", algo que contrapuso al sanchismo. "Y Asturias no merece el trato del Gobierno central. Esta política no encaja en lo que Asturias necesita. Por eso estamos aquí. Asturias no merece un gobierno que no cumpla su palabra, que no defienda los intereses de Asturias, que no ha hecho nada por cuidar los sectores productivos del Principado; y cuyo único hito en infraestructuras ha sido diseñar trenes que no entran por los túneles. Asturias no merece esto", enfatizó.

Uno de los hilos conductores del mitin, que se encargaron de redondear Canteli y Canga en sus intervenciones, fue identificar a Adrián Babrón, presidente socialista del Principado que opta a la reelección, como una cara más del sanchismo. "Asturias no merece el sanchismo en cualquiera de sus formas. Necesita un gobierno que se comprometa con la tierra, que diga la verdad de lo que puede o no puede hacer. Necesita un gobierno que abra un tiempo nuevo en el Principado. Asturias tiene que hablar claro: no al sanchismo, queremos iniciar una nueva etapa donde Asturias vuelva a crecer, no siga perdiendo población, envejeciendo y siga viviendo pensando que la industria no tiene importancia", expresó Feijóo.

En contraposición al sanchismo y a Barbón, situó a Diego Canga, el aspirante autonómico del PP, que no es afiliado y proviene de trabajar en la UE, fuera de los partidos políticos. "Gente dispuesta a complicarse la vida, poner su talento, su profesionalidad al servicio de su país y, lo más importante, al servicio de su gente. Será un buen presidente de Asturias si la mayoría de asturianos y asturianas lo quieren. Y yo estoy seguro de ello. Y lo digo claramente", afirmó el líder popular, que asimismo resaltó el conocimiento profundo de los resortes europeos y las ayudas comunitarias que tiene Canga tras décadas de alto funcionariado en Bruselas. "Sería el mejor presidente autonómico defendiendo los intereses de una comunidad en la Unión Europea, el mejor de España. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto supondría para Asturias? Plantear políticas financiadas con fondos europeas que afectan a la ganadería, al sector industrial, a las infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias... No os perdáis la oportunidad y decirle a esos socialistas que si realmente han perdido la fe en el sanchismo que voten a un asturiano que ha venido a servir a Asturias y está a disposición de todos los asturianos", conminó Feijóo a los asistentes al acto, que fue despedido con el himno de Asturias interpretado con gaita y tambor.

Hizo hincapié Feijóo en resaltar que los barones socialistas no se han desmarcado de Pedro Sánchez. "Los desmanes del sanchismo no se combaten levantando la voz un poquito, no se combaten dando algunos titulares titubeantes en los medios de comunicacion. Los desmanes del sanchismo, les digo a los del PSOE, se combaten levantando la mano en el comité federal del PSOE y diciéndole: 'Pedro, así no; o cambias o te quedas solo: nosotros no vamos a ser tus cómplices'. Y también se combate el sanchismo diciéndolo a los diputados y senadores del POSE de Asturias que no voten siempre con Sánchez, que voten con sus principios, que defiendan a Asturias por encima del sanchismo y digan que no cuando ataca a Asturias, y no le digan 'si, señor'", expresó. De hecho, Feijóo conminó a los centenares de asistentes a que "nunca digan 'si señor' al presidente del partido, díganle 'sí señor' a Asturias".

Hizo referencia Feijóo a los viajes en avión presidencial de Sánchez recordando que él había estado, antes de llegar a Asturias, en Ruesga y Torrelavega. "Ni a Ruesga ni a Torrelavega se puede ir en Falcon, pero se puede ir en coche, y he estado muy feliz yendo en coche. Termino esta gira aquí en casa porque los asturianos siempre me han mostrado su cariño, confianza y respeto; y haré todo para merecer el cariño, la confianza y el respeto de Asturias, una tierra a la que quiero, por la que merece la pena pelear y por la que lo damos todo porque lo necesita", aseguró.

No se olvidó Feijóo de elogiar también a Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo que opta a la reelección. "Oviedo es una de las ciudades más bonitas de España y tiene uno de los mejores alcaldes de España. Y es bueno que sigan juntos", proclamó, antes de lanzar un vaticinio: "Canteli nos ofreció una victoria cuando no ganamos en muchos sitios, y ahora que ganaremos en más sitios, Canteli nos ofrecerá una mayoría absoluta en Oviedo".

Tanto Canteli como Canga son, resaltó el líder popular, "dos grandes ejemplos de lo que estamos haciendo en el PP, ejemplos de experiencia". Y prosiguió: "No han llegado después de dedicarse exclusivamente a un partido político, han llegado desde fuera, desde su sector profesional. Son ejemplos de inconformismo, de ganas de trabajar y ponerse na disposición de su tierra o su ciudad. Y son ejemplo de que en este partido no se le pide el carné a nadie, y no le pedimos el DNI para entrar en un mitin del PP a nadie porque este partido es así. En este PP de Asturias no le tenemos miedo a la gente ni miedo al talento. Tenemos pasión por el servicio público", expresó.

Recalcó que el PP "siempre ha servido a la Constitución y la sigue defendiendo a pesar de que el Gobierno ya no la defienda: no respondemos a ningún otro interés que los intereses generales".

El político gallego llamó a evitar "presidentes débiles rehenes de la minorías" y a optar por "presidentes fuertes, porque la democracia es eso: la mayoría gobernando para todos, y no la minoría imponiéndose a todos". Enumeró numerosas críticas a la gestión del sanchismo y se detuvo en el "colapso de la administración pública para renovar DNI, renovar pasaporte, acudir a la seguridad social o tener un pleito colapsado, es lo normal en la administración gobernada por Sánchez".

Citó como otro ejemplo "una ley trans mal planteada y que ofende incluso a las personas que pertenecen a ese colectivo de verdad". Y continuó: "Ha endeudado no solo a nosotros, también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es el presidente más caro de la democracia, no solo por sus Falcon, por sus comitivas elefantiásicas, o no solo por sus 22 ministros que son como la plantilla del Oviedo y del Gijón juntas.... ¿A cuánto sale la broma diaria de la presidencia de Sánchez? A 200 millones de euros cada día de deuda pública".

Ejemplificó también que el "Consejo de Estado parece un aparcamiento de ministros antiguos" y que "el CIS es objeto de mofa nacional que pagamos todos: once millones de euros al año". No se olvidó de la polémica electoral con Bildu: "Y para rematar, 44 etarras en las listas, y siete de ellos condenados por asesinato. Por eso tenemos que parar al sanchismo. Si los candidatos de Sánchez callan, ¿quién va a defender nuestro país? ¿Algún barón socialista ha dicho algo? Si Bildu es legal pero es indecente, lo que es verdaderamente indecente es pactar con Bildu". E incidió: "Para ser distintos de Sánchez la única opción es no callarse ante Sánchez y no votar como Sánchez".

Curiosa fue la mención de Feijóo al expresidente socialista asturiano Javier Fernández. "Un dirigente socialista dijo que mejor le habría ido al PSOE con Javier Fernández como secretario general, y no tengo ninguna duda: mejor le habría ido al PSOE y a España. Tampoco la tengo de que a Javier Fernández, como a tantos socialistas de verdad, le produce la misma repugnancia que a mí que su partido pacte con quien lleva asesinos en sus listas. Y por eso les pido que no le den el voto a un secretario general de su partido que tiene como socio estructural de sus leyes en el Congreso a los partidos que llevan asesinos en sus listas", expresó.

Volvió de nuevo a la carga contra los barones socialistas. Si bien Feijóo no cito explícitamente a Barbón, se encargaron Canga y Canteli de hacerlo en sus intervenciones incluyéndolo de manera indubitada en la lista de aliados socialistas de Sánchez. "Lamentablemente los barones de Sánchez han renunciado a su sentido de Estado. Ningún candidato de Sánchez lo ha hecho; son lo mismo que Sánchez, votan lo mismo que Sánchez y, lo peor, quieren seguir haciendo lo mismo que Sánchez. Y por eso merecen ser derrotados en Asturias y en el resto de España. Vamos a ello", exclamó Núñez Feijóo.

Como era de prever, el asunto de Bildu fue recurrente en su discurso. "Un país que estaba construyendo la reconciliación no puede ser humillado de esta forma. Que nunca tengamos que ponernos de rodillas delante de una banda terrorista, nunca vamos a ponernos de rodillas ante los partidos que incluyen terroristas en sus listas", expresó quien también criticó que "los consejos de ministros se llevan a los mítines, y los mítines a los consejos de ministros". "Estamos en un país en el que todo parece una broma, el problema es que es nuestro país", agregó.

Se mofó de las últimas iniciativas de Sánchez de "pagarles los viajes a los jóvenes y rebajarle los cines a los mayores los martes". Respecto a lo que comentó: "También puede rebajarles las palomitas y otros tipo de golosinas... ¿Pero qué broma es esta de burlarse de los mayores?. Además, sin límite de renta: da igual alguien con una pensión no contributiva que uno con varios millones de ahorros. ¿Desde cuándo un líder de occidente puede comprar voluntades en una campaña electoral? ¿Eso es democrático o un tik antidemocrátrico?"

También recalcó que se huya del voto a Vox, partido que habla ya de formar gobiernos junto al PP. "Si quieren que gobierne el PP, votamos al PP y que gobierne el PP". Y reclamó "el voto a los socialistas avergonzados que no se reconocen en el PSOE de Sánchez. Aquellos socialistas que tienen sentido de Estado, que lucharon codo con codo con el PP contra el terrorismo, contra el independentismo, contra el fanatismo. Han perdido su referencia política y ahora la tienen aquí con nosotros. El PP seguirá siendo un partido centrado, moderado y de Estado donde se pueden sentir cómodos", sentenció.