Asturias perdió 2.000 millones de euros en fondos europeos en seis años por "la pereza de Barbón", denuncia el PP

Dos mil millones de euros. Ese es el dinero que ha perdido Asturias en fondos europeos de 2014 a 2020, según los cálculos del PP. El candidato popular a la presidencia del Principado, Diego Canga, que fue alto funcionario de la UE hasta el pasado noviembre, acusó este martes al presidente Barbón de "desidia" y "pereza" por no haber salido su gobierno a competir por dinero para la región. "Barbón se ha acomodado a recibir desde el sofá de su casa los fondos que vienen desde Madrid", criticó Canga, que es un gran conocedor de los programas de financiación europeos. De hecho, hasta dar el salto a la política autonómica era director del ámbito agroalimentario de la Comisión Europea, en donde tenía a su cargo a 85 empleados públicos y manejaba un presupuesto de 700 millones de euros.

Diego Canga explicó en rueda de prensa que hay dos tipos de fondos: los de gestión compartida (los Feder, la PAC, Next Generation) y los competitivos. Asturias, según el popular, ha caminado todos estos años "a la pata coja", pues prácticamente no ha entrado en este segundo "mundo de oportunidades" y que se diferencia del primer paquete en que el dinero "no llega de forma automática de Madrid". "Hay que pelearlo", apuntó. Dentro de este segundo grupo, existen 38 programas, de los cuales el PP detalló ayer 11, "los más asturianos". Son Conectar Europa (para infraestructuras de las redes transeuropeas del transporte), Horizon Europa (para investigación), Life (medio ambiente), Pymes (para aumentar el tamaño de las empresas), Promoción de Productos Agrícolas, Health (salud), Fondo Europeo de Defensa, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Contabilizando esos once, es decir "una pequeña parte" de los programas, entre 2014 y 2020 Asturias "dejó de competir por 163 millones de euros", según el PP. Pero la pérdida, subrayó Canga, es aún mayor, pues, según establece el Idepa, cada euro que proviene de Europa tiene un efecto multiplicador de 4,63. En consecuencia, "hemos perdido 756 millones de euros en oportunidades". Y si ya lo extrapolamos a los 38 programas, el agujero es de "2.000 millones de euros". "Esto es como una tarta. Si no te comes tu trozo, otros se lo comen", advirtió Canga. Fundamentalmente, apostilló, "Madrid, País Vasco y Cataluña".

Los once programas

El candidato del PP fue programa por programa (de los once seleccionados). En Conectar Europa, Asturias pudo haberse llevado 57,4 millones de euros y se quedó a "cero". Un proyecto sobre autopistas del mar de 3,5 millones tuvo que ser devuelto, precisó el PP. Con Horizonte Europa, los laboratorios asturianos se quedaron a medio camino: 75 millones de 139. En Life, para medio ambiente, biodiversidad, acción por el clima o transición energética, Asturias captó 2,55 de 5,06 millones. En el programa de pymes y en concreto en el plan "Cosme", para aumentar el tamaño de las pequeñas empresas, el Principado se quedó sin recibir más de 12 millones (5,03 de 17,25). Si los populares llegan al Gobierno, Diego Canga ya adelantó que "entraremos a saco en este programa", ya que una de sus líneas estratégicas es aplicar estímulos para que 3.000 pymes ganen tamaño en los primeros cien días de mandato.

El cabeza de lista del PP se detuvo en el programa de promoción de productos agrícolas por ser el que él gestionaba hasta hace pocos meses con 200 millones de euros. "En todos los años que he estado, recibí cero solicitudes de Asturias", lamentó. Y eso que "tenemos once productos con denominación de origen". "Deberían tocarnos 400.000 euros anuales y tenemos cero. La Xunta solo para promocionar su ternera gallega gasta más dinero que Asturias para dar publicidad a sus productos con DOP. Son 1,4 millones frente a 500.000 euros", ahondó Canga.

En salud y pese a que la región quiere crear un polo biosanitario, se llegó a menos del 50% del objetivo (0,4 millones de 0,88 totales). En el terreno cultural, Asturias recibió de nuevo "cero euros", al igual que en defensa. Y en Pesca, Asturias captó el 5%.

La solución del PP

A la vista de todos estos datos, ¿qué hará el PP? Salir a por todos los fondos. Para ello, crearán una agencia ejecutiva en Presidencia, a semejanza de la que funcionan en la Comisión Europea, para "rastrear todos los fondos –porque todos los días salen nuevos– y captar el mayor número de ellos". Esta agencia, explicó Diego Canga, también prestará apoyo material y humano a empresas, ayuntamientos y otras entidades para redactar y presentar las solicitudes. "Esto es como la lotería. Si no compras un boleto, es imposible que te toque", remarcó Canga, que va a por el "Gordo" de los fondos europeos.