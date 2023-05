Adrián Barbón tomó buena nota del compromiso público que contrajo Diego Canga, su principal rival en las elecciones del 28M, en el mitin central del PP asturiano, sobre su continuidad en Asturias tras las elecciones. El cabeza de lista popular dedicó ese anuncio al presidente del Principado "porque lleva preguntando toda la campaña si me voy o me quedo" y la réplica de Barbón por alusiones llegó ayer sin más demora y con una nueva pregunta porque se tomó al pie de la letra las palabras de Canga.

"Por fin el candidato que Alberto Núñez Feijóo ha impuesto en Asturias ha dicho que el día 29 de mayo se quedará en Asturias, pero no ha dicho si se va quedar los cuatro años", matizó Barbón, que entiende que Canga "debe responder a esa pregunta, no la del día 29 sino a la de los cuatro años, porque los ciudadanos, aquellos que tengan la tentación de votar al PP, deben saber si su candidato se va a quedar, que es para lo que nos votan, y si no tienen otras candidaturas de derecha o extrema derecha como Ciudadanos, Foro o Vox". El cabeza de lista del PP al Principado aprovechó el mitin con Alberto Núñez Feijóo para anunciar que "por responsabilidad me pienso quedar", dijo que si había alguien había apostado lo contrario lo sentía porque perdería esa apuesta y remachó que piensa ganar estas elecciones.