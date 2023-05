Detractorada

El campo limpió los tractores para manifestarse sobre ellos por el centro de Oviedo. Era como una feria de la Ascensión de metal y motor, con los vehículos impecables como vacas cepilladas. Se adornaban con banderas de España y de Asturias como en la fiesta patronal y el círculo interior de la ciudad era una feria de Muestras de Gijón y de Tineo.

"Si en el futuro queréis comer / el campo debéis proteger"

Un buen parque móvil en el día en que John Deere tomó prestada unas horas la capital del Principado para expresar, en idioma saxofonés y durante una campaña electoral, que les cuesta dinero producir, que entre lo que les pagan y lo que nos cobran por sus productos hay un latifundio, que los llaman terroristas si prende el monte, que el lobo no se come el invierno sino su ganado menor y que no hay futuro para los sucesores que no tienen.

"Si el campo no produce, la ciudad no come"

El descontento de este sector que agrupa a 13.000 asturianos tiene motivos concretos, pero es una sensación difusa como el desasosiego del concierto de bocinas agudas y graves que a la muy filarmónica Oviedo le recordarían la afinación de la orquesta antes de empezar. Fue el estruendo feliz para los escolares en actividades de mayo que asistían, por semaforadas, a un desfile de tractores Valtra con ruedas con diámetro de baloncestista y neumáticos de tallas grandes. Se veían (no podían oírse) algunos aplausos en las ventanas o al cruzarse con los vehículos en los semáforos, pero lo poco que cabe esperar fuera de la ópera.

"Sin campo no hay vida"

Tractores que detractan la burocracia y la falta de apoyo del gobierno con intermitentes en lo alto, tubos de escape de esófago que eructan los gases de combustión, camiones de ganado sin animales vivos, cisternas de leche que iban perdiendo, reparaciones agrícolas, almacenes agrícolas, excavaciones, piensos, un coche de Coca-Cola como si fuera la vuelta ciclista. "Si buscas un bar, sígueme"… ¿?...

"Juventud ganadera sin futuro"

