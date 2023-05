"Foro va a ser un moderador para evitar que Asturias sea dirigida desde los extremos"

Adrián Pumares Suárez (Laviana, 1989) es secretario general de Foro Asturias. En esta última legislatura ha sido diputado autonómico. Encabeza la lista de su partido al Principado. Está peleando por dejar de fumar, pero la campaña electoral –aduce– no es el momento más propicio.

Siempre –o casi– que menciona a su región la llama "Principado de Asturias", así, de carrerilla. Y a su formación suele llamarla "Foro Asturias". Abreviaremos ambas para simplificar.

–¿Por qué en la mayor parte de las comunidades autónomas hay dos partidos de derechas y en Asturias hay tres?

–Usted parte de una premisa no correcta. Lo que hay aquí es un partido, Foro Asturias, que pone a Asturias lo primero. Un partido autonomista cuya principal ideología es la defensa de Asturias.

–¿A qué aspiran el 28-M?

–A captar el voto de todos aquellos que están hartos de que los asturianos seamos ciudadanos de segunda y de que el Principado sea una comunidad discriminada. De lo cual hay ejemplos para aburrir.

–Convenza a los lectores de que el voto a Foro no es un voto perdido.

–El argumento es que vamos a ser decisivos a la hora de aplicar las políticas que Asturias necesita. Y que aspiramos a aplicar unas políticas diferentes a las que llevamos teniendo desde hace 40 años, con algún paréntesis muy breve.

–¿Qué resultados prevé?

–No me gusta hablar de números. Soy optimista, estoy seguro de que vamos a mejorar el resultado de hace cuatro años.

–¿Está seguro de que Foro va a sacar más de dos diputados?

–Estoy convencido. Y de que vamos a ser decisivos para que en Asturias haya un cambio de políticas que por fin sitúen a nuestra tierra en el lugar que le corresponde.

–Según usted, en la Junta va a haber una mayoría del bloque de derechas y Foro va a apoyar la conformación de un gobierno.

–Nosotros vamos a trabajar sobre la base del programa electoral y de las políticas.

–Si Foro va a crecer en diputados, ¿a quién va a quitárselos?

–Todo hace indicar que hay un partido que va a desaparecer del arco parlamentario.

–¿Habla de Ciudadanos?

–Estoy convencido de que Foro Asturias es una opción muy atractiva para muchos de esos votantes. Recuperamos las partes positivas del espíritu de 2011, ese planteamiento de transversalidad, y estamos en disposición de ser más atractivos para buena parte de la sociedad asturiana.

–¿Tan "atractivos" se ven?

–Foro representa esa moderación que supuestamente representaba Ciudadanos, aunque ya vemos que lo que buscaban muchos de sus diputados y concejales es seguir en el puestín. Es evidente que vamos a actuar como una fuerza moderadora, a evitar que Asturias sea dirigida desde los extremos porque sería un gravísimo error.

–¿Planea robar votos al PP?

–Creo que hay un número importante de militantes del PP que están profundamente preocupados, al igual que yo, por el hecho de que el candidato haya sido asesor de Javier Fernández. Canga dijo públicamente que Fernández era su referente. Y Fernández aplicó unas políticas verdaderamente lesivas para Asturias.

–¿No parece que entre en sus planes robar votos a Barbón, al PSOE? ¿Renuncian a ello?

–En absoluto. Estoy convencido de que hay muchísimas personas que votaron a Barbón en 2019 y están muy defraudadas por sus políticas, y van a ver en Foro una alternativa al centralismo. Un ejemplo es la política sobre el lobo.

–Usted y Barbón se llaman Adrián y son de Laviana. ¿Se equivocan quienes han querido verle un poco fascinado ante Barbón?

–Si es así, desconocen absolutamente mi trayectoria. Cuando tuve que dejar el acta de concejal de Laviana por motivos laborales dije que no quería convertirme en un vividor de la política precisamente como Adrián Barbón. Invito a revisar toda la hemeroteca y todas las cosas que le dije en la Junta.

–Antes hablaba del candidato del PP, Diego Canga...

–Me preocupa su desconocimiento de Asturias y sus problemas. Y me preocupa que diga que va a ser muy generoso en caso de gobernar. Nosotros no estamos en eso. Si alguien piensa que Foro Asturias va a moverse por tener no sé cuántas consejerías, viceconsejerías o direcciones generales es que no ha entendido nada.

–¿Foro querrá entrar en el Gobierno o apoyará desde fuera?

–Ya digo que lo primero que tiene que aclarar el candidato del PP es si las políticas que va a llevar a cabo son las que aplicaba el expresidente socialista Javier Fernández.

–¿Cuál sería la disponibilidad de Foro para integrarse en una mayoría en la que estuviera Vox?

–Vamos a trabajar siempre sobre la base de políticas. Hay una cosa que me preocupa enormemente: que Vox no tiene ninguna propuesta para Asturias. Su candidata ha dicho que las medidas que hay que aplicar en Asturias son las mismas que en Murcia. Carecen absolutamente de un programa para Asturias.

–¿Tienen ustedes prevenciones de otro tipo frente a Vox?

–Hombre, es público lo que yo sufrí en carne propia en relación con ese partido: una campaña de señalamiento contra mí. Aun así, Foro no toma decisiones basadas en afrentas personales.

–Hablando de esa campaña de señalamiento que le hizo Vox. ¿Cuál es la posición actual de Foro sobre la oficialidad del asturiano?

–Hemos sido muy claros y nuestro modelo lingüístico también lo es. Consideramos que el asturiano es una lengua y un patrimonio de todos los asturianos. Y lo segundo es que cualquier persona que quiera utilizar la lengua asturiana ha de tener el derecho a hacerlo sin ninguna traba; y que ninguna persona que no quiera utilizarla puede verse obligada.

–¿Cuántos afiliados, simpatizantes y votantes de Foro apoyan la oficialidad del asturiano?

–No es que crea que nuestros votantes respaldan el modelo que acabo de defender. Es que estoy convencido de que la posición de la inmensa mayoría de la sociedad asturiana: que cualquier persona que quiera utilizarla pueda hacerlo, y que quien no quiera no se vea obligado a ello.

–¿Dice que este Foro no es el Foro de Álvarez-Cascos de 2011?

–Hemos cometido muchos errores, como sucede en cualquier partido joven, hemos aprendido de ellos y hemos tenido la capacidad de denunciar los errores nosotros mismos, incluso denunciando a quien fue el primer presidente del partido, que está esperando la apertura de juicio.