El único debate electoral de los candidatos a presidir el Principado fue casi casi de guante blanco, con pocos momentos de tensa confrontación. Tan solo algunos conatos que se pueden contar con los dedos de la mano. Pero fuera del plató, en las redes sociales, el debate sí que explotó, y lo hizo de mano de la socialista Adriana Lastra, quien decidió abrir fuego de zascas contra Diego Canga. Este le ha contestado sin rehuir la batalla y, de paso, también se ha querido posicionar Adrián Barbón, presidente del Principado y compañero de partido de Lastra. ¿Y a quién le ha pillado todo esto en medio? A Manuel Iñarra, aspirante autonómico de Ciudadanos.

El origen: tenso conato entre Canga e Iñarra

Uno de los pequeños conatos que hubo en el debate se produjo cuando Canga le recriminó a Manuel Iñarra (Cs) una apreciación que hizo sobre la autopista del mar a Gijón criticando al candidato del PP que no hubiese hecho más desde sus responsabilidades de alto funcionario en la Unión Europea e insinuando si no quisiera que la conexión marítima fuera a Vigo, como el líder nacional del PP, el gallego Núñez Feijóo. Le recordó que por aquel entonces él trabajaba en un cargo de alta responsabilidad en la Comisión Europea.

"Pensaba que siendo maestro usted iba a estar más informado, y yo en 2014 no trabajaba en Transporte. Tendría que informarse de esas cosas", le espetó Canga al aspirante naranja. "Pero usted hablaba en aquel momento de defender los intereses de Asturias...", le replicó Iñarra. "Estaba en Agricultura, y en Agricultura no puedo hacer nada por la Autopista del Mar, señor Iñarra. Estudie un poquito más, por favor. No diga tonterías", contestó Canga.

Durante el debate, este encontronazo dio un par de coletazos más. Barbón simplemente apostilló que "como veterano, simplemente decir que lo mejor es ser un poco humilde". E Iñarra dio carpetazo al enfrentamiento en su turno posterior: "Señor Canga, soy maestro desde la humildad, pero honrado de ser maestro, profesión muy bonita, y usted seguro que pasó por un maestro para llegar a la responsabilidad que ostenta".

Adriana Lastra abre fuego en las redes

Pero quiso Adriana Lastra en las redes resaltar la reacción de Diego Canga contra Manuel Iñarra en el debate y hacer sangre. Abrió así su propia guerra. "El 'súper especialista', 'súper funcionario', y 'primer nivel', como él mismo se denomina, realmente ye 'súper faltosu'. Faltándole el respeto personalmente al candidato de Cs solo ha demostrado el bajo nivel que tiene", comentó Lastra.

El “súper especialista”, “súper funcionario”, y “primer nivel” como él mismo se denomina realmente ye “súper faltosu”. Faltándole el respeto personalmente al candidato de Cs solo ha demostrado el bajo nivel que tiene. #DebateRTPA #VotaBarbónPresidente — Adriana Lastra (@Adrilastra) 17 de mayo de 2023

Diego Canga no se amilanó y decidió replicar a la política socialista riosellana. "No soy súper nada, pero tengo estudios y carrera profesional, lo que a ti, como vividora de la política, no te sirve. La experiencia es ofensiva para Adriana Lastra y compañía porque tiene miedo a que, ganando el 28M, desmontemos el chiringuito y el pesebre de toda la izquierda", respondió el candidato de PP.

No soy super nada pero tengo estudios y carrera profesional, lo que a ti, como vividora de la política, no te sirve.



La experiencia es ofensiva para @Adrilastra y compañía porque tiene miedo a que, ganando el #28M , desmontemos el chiringuito y el pesebre de toda la izquierda. pic.twitter.com/L8Aq2sUt24 — Diego Canga (@CangaFanoDiego) 18 de mayo de 2023

Y entre zasca y zasca, terció también Adrián Barbón, sin querer citar a Canga con nombre. "Me pasan un tuit de un candidato a la Presidencia que dice con un tono despectivo frente a una crítica: 'Tengo estudios'. ¿Acaso quiere decir con eso que una persona que no tenga estudios universitarios no puede opinar, criticar o votar? Siempre es mejor ser humildes. Terrible".

Me pasan un tuit de un candidato a la Presidencia que dice con un tono despectivo frente a una crítica: “tengo estudios”.

¿Acaso quiere decir con eso que una persona que no tenga estudios universitarios no puede opinar, criticar o votar?

Siempre es mejor ser humildes.

Terrible. — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) 18 de mayo de 2023

También el propio Iñarra se ha manifestado en Twitter, ahondando en lo que dijo en directo en el propio debate: "Ser maestro es el trabajo más maravilloso del mundo, del que me siento muy orgulloso. Ayer se lo pude explicar al señor Diego Canga Fano ante su falta de respeto. Hasta aquellos que sienten que han llegado muy lejos tuvieron que pasar por un maestro para estar donde están hoy".

Ser maestro es el trabajo más maravilloso del mundo del que me siento muy orgulloso.



Ayer se lo pude explicar al señor @CangaFanoDiego ante su falta de respeto.



Hasta aquellos que sienten que han llegado muy lejos tuvieron que pasar por un maestro para estar donde están hoy. pic.twitter.com/J3rcvVFGOy — Manuel Iñarra (@loloinarra) 18 de mayo de 2023

Y así se escribe la historia de un debate electoral más tranquilo que otra cosa y que acabó, sin embargo, explotando en las redes sociales.