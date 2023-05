Covadonga Tomé se compromete a revisar las jornadas laborales de las enfermeras: "Es imposible conciliar"

En su terreno, delante del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Covadonga Tomé amplió el foco de las dificultades del sistema sanitario asturiano tratando de hacer ver que “identificar Sanidad únicamente con los médicos es un enorme error”. La pediatra que se presenta como cabeza de lista de Podemos a las elecciones autonómicas escuchó las reivindicaciones laborales de los profesionales de limpieza, ropa y lencería hospitalaria, enfermería y TCAEs (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) y les expuso su compromiso “para pelear por que el servicio de limpieza se normalice e incluso, si puede ser, se internalice y para solucionar los problemas de conciliación y turnos que sufren”, asumió, “las enfermeras, TCAEs y todas las categorías profesionales en este hospital, en todos los demás y también en la atención primaria”.

Recordó la aspirante las llamadas “a un despacho” que no hace mucho recibieron los trabajadores que se quejaron en los pasillos del HUCA por sus problemas de conciliación. “En vez de escuchar”, denunció, “el gobierno de Barbón amenazó a mil trabajadores del HUCA por defender sus derechos. Esto va a cambiar. Son formas de funcionamiento no ya no del siglo pasado, sino del anterior, y no puede volver a suceder”. También retomó la queja recurrente del personal de la limpieza del HUCA, un servicio externalizado a una empresa, Lacera, que “a pesar de haber recibido más recursos económicos que en ejercicios anteriores, se ha cargado diecinueve plazas de trabajo”. De ahí su propuesta prudente de internalizar, si puede, esta labor, porque “las trabajadoras que continúan aquí tienen enormes problemas, una sobrecarga importantísima que repercute primero en su propia salud y, segundo, a pesar de sus esfuerzos, en el resultado de su trabajo, que es fundamental en los servicios sanitarios. Si se hace mal o se hace a medias puede tener repercusión sobre la salud de todos los usuarios”, destacó.

Al llegar a la enfermería, la candidata de la formación morada focalizó la crítica en “la mala gestión de las carteleras de turnos”, un problema que comparten los hospitales con la atención primaria. “Es imposible conciliar”, retrató. El Sespa pretende que concilien cuando el Sespa quiere y eso va en contra de la misma definición de conciliación. Tienen derecho a poder hacerlo cuando lo necesitan, cuando tienen que cuidar de sus mayores, de sus menores, o necesitan el tiempo para lo que les haga falta”. Y en lugar de esto, lamenta, lo habitual es que desconozcan a qué se enfrentan de un día para otro: “Juegan con los turnos, cambian a las trabajadoras de un servicio a otro, les trasladan las carteleras sin tiempo suficiente para poder organizar su vida. Esto, como es lógico, las tiene verdaderamente hartas”.

La candidata reincidió además en sus propuestas sanitarias de campaña, poniendo de relieve la necesidad de contratar personal en todas las categorías profesionales que deben integrar el sistema público, la urgencia de una estrategia consensuada con los profesionales para ampliar el tiempo de atención y reducir las listas de espera, un “plan de choque de atención a la salud mental con la contratación de más de cien psicólogos y otro “estratégico de la atención primaria con aumento de la financiación y contratación de nuevas categorías profesionales como nutricionistas, optometristas, podólogos…” A esto, suma la financiación pública de gafas, audífonos y tratamientos bucodentales, independientemente de la edad. Asturias, resumió, “Asturies no se puede permitir otros cuatro años de desprecio al personal sanitario y a los pacientes”.