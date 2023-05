"El PSOE tendrá que decidir, o mira al Gobierno de coalición o pone en riesgo el futuro de Asturias"

Mientras habla, con tono didáctico, Ovidio Zapico (Laviana, 1971) se va haciendo muchas preguntas a sí mismo. ¿Por qué? Porque quiere explicar todo esto bien, no dejar sin atar ningún cabo en un momento electoral de "viento de cola" que cree propicio para la coalición que lidera. El coordinador general de IU y cabeza de lista de Convocatoria por Asturias tiene una idea clara de lo que va a pasar. Decreta desde ya el fin de la "geometría variable", la fórmula que esta legislatura permitió al PSOE apoyarse en Ciudadanos como alternativa al pacto progresista, y augura un resultado que hará que los suyos se sientan fuertes para tirar de los socialistas hacia la izquierda.

–Ha dicho, muy seguro, que el PP y la derecha no sumarán los escaños necesarios para gobernar. ¿Qué más imagina para el 29 de mayo?

–Hay un escenario que empieza por ahí, que sigue por el fin de la "geometría variable" en la que se ha apoyado el Presidente esta legislatura y que configura dos bloques perfectamente definidos, uno progresista y otro conservador, más la extrema derecha. A partir de ahí, debería abrirse una negociación en torno a ejes programáticos que permitiese replicar en Asturias una forma de gobernar que la gente valora, que existe en el Estado y configura un gobierno plural compartido.

–Dicen también que quieren entrar en el Gobierno, pero han puesto serias objeciones a algunas de las políticas centrales del Ejecutivo socialista. ¿Cuáles son sus condiciones?

–Somos una fuerza política que sale a disputar las elecciones y, evidentemente, a formar parte del Gobierno. Lo contrario sería renunciar a un buen resultado. Y nosotros no sólo no renunciamos, estamos seguros de él y somos consecuentes. No estamos a gusto con cómo se ha desarrollado esta legislatura. No se han hecho bien las cosas, no ha habido transformación ni cambio. ¿Por qué? Porque el PSOE no cambia solo, porque por sí solo no impulsa grandes transformaciones, tiene que estar fuertemente condicionado desde su izquierda. Nosotros queremos entrar al Gobierno para cambiar la forma de gobernar y lograr avances.

–¿Haciendo qué?

–Planteamos, por ejemplo, la derogación de la ley de calidad ambiental. Hay que hacer otra y ya prometí a los empresarios que en ese proceso les vamos a escuchar para que la nueva norma surja del consenso social y garantice unos equilibrios que hasta ahora no han existido. Entendemos también que Asturias tiene una demografía enferma que no es algo simbólico, que tiene detrás un problema fundamental de empleo y oportunidades. Ésta es una tierra de oportunidades y tenemos que saber optimizarlas de una manera racional y sostenible.

–¿Es el Gobierno o nada? ¿No les sirve ya el acuerdo de investidura?

–En política nunca se puede renunciar a escenarios en los que tienen que intervenir el diálogo y los cauces de negociación. Nuestra percepción social nos indica que tenemos el viento de cola y salimos a buscar un buen resultado. A partir de ahí, en junio abriremos negociaciones que estarán muy condicionadas por esa ausencia de geometría variable que nos va a dar fuerza.

–¿Qué es un buen resultado?

–El objetivo es recuperar la horquilla histórica de diputados que siempre, excepto en esta legislatura, tuvo IU. Entre tres y seis. La media está entre cuatro y cinco.

–Decreta el fin de la geometría variable y la desaparición de Ciudadanos y dice que espera que eso les fortalezca. ¿Pero ese votante naranja huérfano no puede hacer fuerte también al PSOE?

–Estoy seguro de que de forma mayoritaria el voto de Ciudadanos era de centro derecha. La tendencia al alza del PP que muestran los sondeos se cimienta en votos que vienen de Ciudadanos.

–El candidato de Ciudadanos en 2019 no era precisamente de centro derecha.

–No, pero aparte de que toda la impregnación socialdemócrata que pudo haber tenido el grupo de Ciudadanos desapareció enseguida, han terminado siendo cooperadores necesarios de los lobbies empresariales para hacer leyes junto al Gobierno.

–Pero esa presión va a seguir ahí. Los lobbies no desaparecen.

–Pues el PSOE tendrá un problema y deberá tomar una decisión, si va a mirar al Gobierno de coalición, que sería lo lógico y natural, o va a poner en riesgo el futuro de Asturias.

–¿No puede llegar a ser Foro el nuevo apoyo de la geometría variable?

–Todo indica que no va a dar para eso, que no va a tener presencia suficiente en la Junta como para ser el nuevo apoyo puntual del PSOE.

–¿Cuánto esperan que les favorezca electoralmente la quiebra interna de Podemos?

–Va a haber un trasvase de Podemos hacia otras opciones y una de ellas vamos a ser nosotros. Hemos logrado organizar a una parte importante de la pluralidad de la izquierda, eso nos permite llegar a más gente y esperamos que tenga su traslado a las urnas.

–Entre el apocalipsis del PP y la Disneylandia de Barbón, ¿dónde se sitúan ustedes?

–En el término medio. La legislatura estuvo muy marcada en sus inicios por la pandemia. En aquellos meses tan dificilísimos, nosotros tratamos de dar estabilidad al Gobierno y Asturias reaccionó bien. Pero otra cosa diferente fue lo que pasó después. Ahí sí hay razones para la frustración que nos llevan a decir que ésta ha sido una legislatura fallida en la que no se propiciaron cambios, en la que el PSOE también se negó a liderar la reforma del Estatuto. Tendrían que haber hecho mucho más. Les faltó iniciativa y liderazgo.

–¿Qué lugar va a ocupar esa reforma en sus prioridades?

–Es muy importante que nos dotemos de un nuevo Estatuto que contenga, entre otros elementos, más autogobierno y competencias. Hablo de la gestión de los ríos, de empezar a plantearse la asunción de los ferrocarriles, de blindar lo social y de no olvidar, obviamente, la oficialidad del asturiano.

–La mayoría de izquierdas que usted vaticina debería hacerlo más fácil.

–La reforma es algo de tanto calado que no sirve una mayoría con un sesgo ideológico determinado. Debemos buscar un consenso muy amplio en el que los grandes partidos estén cómodos. Y es posible.

–¿Sí?

–Sí.

–Pero la oficialidad será un obstáculo para la derecha.

–Después de mayo, y una vez que pase la época de mantener determinadas actitudes que pueden ser sólo poses electorales, el PP tendrá que reflexionar sobre cómo quiere que sea el futuro de algo tan importante como nuestra cultura y nuestra lengua. Tienen un espejo en Galicia y en Asturias hay dirigentes que ven con buenos ojos el modelo gallego.

–Quieren ser el germen de Sumar en Asturias. ¿Yolanda Díaz también quiere que lo sean?

–La presencia de Yolanda Díaz en Lena y Mieres es una muestra inequívoca de su respaldo a Convocatoria por Asturias. Ella tiene que mantener ciertos equilibrios, pero lo que queda en el imaginario social es que estuvo en un acto de Convocatoria por Asturias. Además, Yolanda sabe que aquí detrás hay mucha raíz territorial, un ejército de concejales, nueve alcaldías y una base en el parlamento... Tenemos los mejores ingredientes para que Sumar pueda empezar con fuerza en Asturias después del 28M.

–¿Por qué es Asturias, junto a Aragón, el único territorio en el que nunca ha sido posible una confluencia entre IU y Podemos?

–Podemos vio inicialmente a IU como un elemento a superar y no buscó la colaboración con nosotros. Midieron mal. Pero fueron madurando y vieron que había que buscar otra forma de relación... Se lo dije a Sofía Castañón: nos vamos a relacionar de tú a tú, como dos fuerzas iguales, aquí no hay naves nodrizas. En cuanto empezaron a entender que había que relacionarse con respeto, la colaboración fue fácil.

–¿Y entonces?

–No puedo responder a eso. Son ellos los que tienen que analizar las causas, que evidentemente están en la convulsión que padecen. Soy muy respetuoso y siempre dije que estas situaciones de confrontación no ayudan para nada, tampoco para su presencia en Convocatoria por Asturias.

–Después de una legislatura plácida, la confección de la lista electoral enturbió el ambiente en la coalición. ¿Está apagado el incendio?

–Quedó en aquellas 48 horas y no llegó ni a la categoría de incendio. Fueron las tensiones lógicas al configurar las listas electorales. Llevamos unos años trabajando de forma muy unida en IU y esa estabilidad nos legitima para ofrecer eso mismo a la ciudadanía.