El campo asturiano, tras la tractorada: "Hemos hecho que los políticos se retraten"

El sector primario asturiano mostró este pasado martes su músculo y unión en Oviedo con una multitudinaria protesta y tractorada –medio millar de vehículos– que contó con profesionales de toda la región y fue convocada por las cinco organizaciones agrarias: Asaja, Coag, Uca, Usaga y Ura. Ahora, toca a esperar a que pasen las elecciones del 28M para volver a la carga después de haber logrado "retratar" a los partidos políticos que se sumaron (Foro, PP, Vox, Suma, SOS Asturias), y los que no (PSOE, IU, Podemos) al "manifiesto rural" con sus peticiones. No obstante, un aviso: "No permitiremos que se nos use de lavado de imagen".

Ura, Usaga y Uca consideran un "éxito" la tractorada, lo que agradecen a "todos los ganaderos, agricultores, empresas del sector, asociaciones, colectivos y ciudadanos de a pie que han firmado un día histórico para el campo asturiano. Este éxito no es de ninguna organización agraria de las convocantes, sino de todas y cada una de las personas que el martes se plantaron en Oviedo para pedir respeto y un futuro digno para su forma de vida". En Coag, Mercedes Cruzado, también está muy contenta de cómo ha resultado la movilización, sobre todo, por haberse hecho en plena campaña electoral, lo que ha permitido dar a conocer las reivindicaciones del sector. "Todos han podido ver la dramática situación que tenemos. Muchos prometen y luego no cumplen. Nosotros hemos hecho que se retraten", señala Cruzado. 91 La dirigente de Coag es partidaria de esperar a después del 28M y no cerrar ninguna puerta a nadie. "Nosotros seguiremos reuniéndonos y hablando con todos los que quieran hacerlo. Después de las elecciones y una vez sepamos quiénes gobiernan, será el momento de trasladarles nuestras necesidades y explicarles lo que pasa. Y también al nuevo equipo que haya en la consejería. Queremos ponernos en contacto en cuanto sea posible para explicarles los muchos problemas que tenemos. Se están produciendo cierres masivos de explotaciones. No podemos perder un minuto más", añade Cruzado. "La manifestación del martes es la consecuencia de los problemas a los que se enfrenta el sector", explica Geli Fernández, secretaria general de Asaja. La lista es larga: excesiva burocracia, falta de rentabilidad, precios que no cubren los costes de producción, daños de la fauna silvestre que no se compensan, falta de relevo generacional... "El sector necesita apoyos, una política fiscal diferenciada, servicios básicos", insiste Fernández. Ramón Artime, el presidente de la organización, pone un ejemplo de la necesidad de mejorar la situación fiscal: "Las ayudas a la incorporación de jóvenes se pagan en tres anualidades, pero en la primera Hacienda les obliga a tributar por el total de la cantidad cuando no la han cobrado aún. Se necesita una fiscalidad justa para los ganaderos". La actualización de la titularidad de fincas rústicas, la devolución de montes comunales a los vecinos o acabar con la brecha digital del campo son otras demandas del sector primario. El próximo gobierno regional tiene ya deberes.