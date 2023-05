Candidato en problemas | Extender las escuelas infantiles, prioridad para Barbón: "En 2024 ningún neno pagará"

Marta Elena Murias, de Lugones, tiene un bebé de 11 meses y lo lleva a una guardería privada. Luis Alonso, de Avilés, es padre de una niña de 28 meses que también va a la privada. Alba Suárez, de Mieres, está embarazada de 23 semanas y tiene un niño de 6 años que en su día fue igualmente a la privada.

Las tres familias se encontraron con los mismos problemas para acceder a una escuela infantil pública: la escasez de plazas, en algunos casos el límite de rentas para recibir bonificaciones y los horarios. "No puede ser que el centro abra a las nueve de la mañana cuando muchos padres trabajamos y necesitamos dejar a nuestros hijos antes de las ocho", afirmaron Murias, Alonso, Suárez y otros cuatro padres durante un desayuno, en el Café Ópera de Oviedo, con el presidente del Principado y candidato del PSOE, Adrián Barbón, como protagonista. En el encuentro, también hubo representación infantil con la pequeña de Carla Rodríguez pegada a la pantalla de un teléfono móvil: Martina, de 2 años y alumna de la escuela infantil El Cascayu de Laviana.

Dando sorbos a un té y en un ambiente distendido, el socialista, de 44 años, escuchó las reivindicaciones de asturianos cercanos a su quinta y compartió con ellos su "preocupación" por el desplome de la natalidad. En el primer trimestre de 2023, según datos del INE, Asturias fue la segunda región donde más retrocedieron los nacimientos. Una medida clave, según Barbón, para atajar la escasez de niños es potenciar las escuelas infantiles. De ahí, la iniciativa de reunir a un grupo de padres en torno a una mesa de cafés, infusiones y botellas de agua.

Hoy en la región funcionan 77 centros de 0 a 3 años, con 4.358 plazas, y "siete de cada diez familias no pagan nada". El cabeza de lista del PSOE es consciente, no obstante, de que hay "carencias" y, por eso, si repite como presidente, promete tres cosas. La primera, que "en septiembre de 2024, ningún neno pague". Será "totalmente gratuito", insiste, y no habrá límites de renta. La segunda es que "se buscará una fórmula" para que el Principado asuma la gestión de la red de 0 a 3 años. En la actualidad, la escuela depende de los ayuntamientos, aunque reciben financiación del Principado. "Esta etapa –defiende Barbón– forma parte del sistema educativo. No es un aparca-carritos, es mucho más; en estas edades, los niños están adquiriendo habilidades sociales". Y la tercera promesa es que se implementarán ayudas de 1.500 euros para aquellos casos en los que la oferta de plazas no sea suficiente.

Más deducciones fiscales

Todo ello se complementará, además, con nuevas deducciones fiscales por hijo. A partir de la próxima legislatura, el beneficio podrá ascender a 1.900 euros y hasta los 26 años. Con ello, "queremos animar a que se dé el paso de tener un segundo hijo", dijo. "¡Animaros! Ninguna otra comunidad lo plantea", apostilló Adrián Barbón, dirigiéndose a los padres.

Para Alba Suárez el segundo ya está de camino y asegura que decidió quedarse embarazada precisamente "por las ayudas a la natalidad" puestas en marcha por este gobierno. Básicamente, el "cheque bebé" (mil euros por nacimiento o adopción) y las ayudas del IRPF (300 euros de deducción por hijo menor de 25 años). No obstante, Suárez identifica varios problemas en relación a las escuelas infantiles: al menos en Mieres, las plazas son "super limitadas", y los horarios "no son flexibles". "Yo entro a trabajar a las seis de la mañana y mi pareja, a las seis y media. Y, sin embargo, la escuela no abre hasta las nueve", expuso.

Marta Elena Murias recuerda que hoy en día, "tal y como están las cosas", lo más normal es que los dos miembros de una pareja trabajen, y eso complica, o incluso, imposibilita llevar a un hijo a una escuela pública por sus horarios imposibles. ¿Cuál es la solución? O cargar a los abuelos o tirar de las guarderías privadas, que evidentemente salen más caras. "No sabía que había este desfase de horarios. Esto se podrá homogeneizar y solucionar cuando creamos la red autonómica", reaccionó Adrián Barbón.

Los abuelos, esenciales

En la mesa también hubo abuelos acompañando a sus hijas: Óscar González, padre de Julene Martín, y Sandra González, madre de Carla Rodríguez. Para ellos, cualquier medida de apoyo a las escuelas infantiles es una mano tendida a la conciliación. Julene Martín, vecina de Gijón y madre de un niño de 2 años, confiesa que se siente mal por tener que recurrir tanto a sus padres. "Es una ayuda muy grande, pero ellos no están para eso, están para disfrutar", apuntó. "Dependemos de los abuelos para todo", añadió Luis Alonso. "Tenemos un hijo para disfrutarlo, pero al final son los abuelos los que hacen de padres durante sus primeros años de vida", lamentó Alba Suárez.

Las familias reconocen, no obstante, el "avance" hecho por el Ejecutivo de Adrián Barbón de aumentar las plazas de 0 a 3 años, concediendo más subvenciones a los ayuntamientos. La financiación regional aumentó este año un 19,62%, hasta los 21,22 millones, con ayudas para crear nuevas unidades y abrir escuelas. "En Siero, por ejemplo, se están haciendo mucho por aumentar aulas", opinó María Galán, de Colloto y madre de una niña de un año. Los padres destacan, asimismo, las bonificaciones. "A mí los tres años de escuela me salieron gratis", comentó Carla Rodríguez con una Martina muy dicharachera en brazos. Rodríguez fue madre muy pronto: tiene 25 años y tuvo a su hija en el año de la pandemia.

Precisamente por el covid se coló en la conversación la sanidad y los elogios se sucedieron. "El servicio de Pediatría del HUCA es excepcional", afirmó Luis Alonso. "La sanidad que tenemos en esta región es muy buena. No somos conscientes de ello hasta que ves lo de fuera", agregó Óscar González. "Yo tengo familia en Castilla y León que ha perdido el traslado al HUCA para dar a luz en el HUCA", señaló Alba Suárez. Una muestra de que no todo en Asturias está tan mal.